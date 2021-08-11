РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4025 посетителей онлайн
Новости За рубежом Репрессии в Беларуси
3 687 15
Беларусь (7521) бокс (587) Лукашенко (3501) приговор (1092) репрессии (2752) спорт (2302)

В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за участие в протестах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за участие в протестах

В Беларуси объявили приговор чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексею Кудину. Он получил 2,5 года колонии строгого режима за сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zerkalo.io.

Белорусский боец Алексей Кудин, которого экстрадировали из России в Беларусь за сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа прошлого года, получил два с половиной года колонии.

Кудин получил на год меньше, чем потребовала прокуратура.

Сам Кудин в последнем слове, напомним, просил не лишать его свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силовики задержали в Минске двух журналистов телерадиокомпании ORF. МИД Австрии выразил протест

— Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных (сотрудникам милиции. — прим. Zerkalo.io) телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь, — сказал накануне на судебном заседании спортсмен.

Адвокаты Кудина отметили, что применив силу, Алексей защищал свое конституционное право на жизнь и здоровье, поскольку до этого получил несколько ударов дубинками и ощутил на себе воздействие распыленного слезоточивого газа. Они также указывали на то, что спортсмен раскаялся, компенсировал урон потерпевшим, публично извинился, имеет несовершеннолетних детей, является единственным кормильцем в семье, имеет значимые спортивные заслуги и ранее не был судим.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин был задержан после акции протеста в Молодечно 10 августа. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Кудина обвинили в том, что он нанес удары военнослужащему внутренних войск, а также сотруднику УВД Миноблисполкома, у которых в последствии были обнаружены повреждения.

Две недели борец провел в Молодеченском РОВД и СИЗО Жодино, затем были домашний арест и подписка о невыезде, которую Алексей Кудин нарушил накануне суда, в ноябре 2020 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Интервью" с девушкой Протасевича Сапегой показали на государственном ТВ в Беларуси. ВИДЕО

По запросу белорусских властей его задержали в Москве в начале 2021-го. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утром 21 июля запретил России экстрадицию белорусского спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина. Однако в этот же день, по окончании срока содержания под стражей в московском СИЗО, его вывезли в Минск.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
вот дурак!!! зачем было в раску-********* бежать?! ехал бы к нам в Украину, и выступал бы на соревнованиях за свободную страну под сине-желтым прапором!!!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:54
+9
Главное, что "у нас мирные протесты! мы не хотим, как у хохлов!"
показать весь комментарий
11.08.2021 12:01
+8
ну если он убежал в *********, то мозг там отсутствует - был бы вторым усиком, и готов поспорить на пакет молока(барыга украл все деньги) шо этот парень тоже правослабен как и все усики эти.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот дурак!!! зачем было в раску-********* бежать?! ехал бы к нам в Украину, и выступал бы на соревнованиях за свободную страну под сине-желтым прапором!!!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:54 Ответить
ну если он убежал в *********, то мозг там отсутствует - был бы вторым усиком, и готов поспорить на пакет молока(барыга украл все деньги) шо этот парень тоже правослабен как и все усики эти.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:05 Ответить
Северная Корея = Белорусь.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:58 Ответить
Главное, что "у нас мирные протесты! мы не хотим, как у хохлов!"
показать весь комментарий
11.08.2021 12:01 Ответить
"Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью" Всё! Это тюрьма! Злостый преступник! Однозначно! Исправительная колония!
показать весь комментарий
11.08.2021 12:07 Ответить
...букетик цветочков не забыли вручить перед этапом на строгач..
показать весь комментарий
11.08.2021 12:09 Ответить
В штатах или Германии дали бы 10 лет за нанесения телесных повреждений полиции. Еще легко отделался плюс год скосили. Все познается в сравнении.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:12 Ответить
беспределом полиция там тоже занимается? В Канаде и в Бельгии то?
граждане протестуют = валиихнахер, да?
показать весь комментарий
11.08.2021 12:37 Ответить
Інтелекту нуль, всі мізки відбиті.

Додумався куди тікати- в рашку. Дебіл.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:13 Ответить
та нічо. Тімановську на бій поставлять. Проблема чи що???
показать весь комментарий
11.08.2021 12:13 Ответить
Положительное в этой истории лишь то, что его в тюрьме вряд ли кто обидит....
показать весь комментарий
11.08.2021 12:40 Ответить
Это далеко не факт. Система ломает любого и чемпионов в том числе, есть конечно исключения Мустафа Джемилев, В. Буковский, они далеко не спортсмены но настоящие Герои духа,они по сути изменили Систему, но это особые случаи. Этот дурачек в новости обречен, есои никто его не возьмет в свою стаю конечно
показать весь комментарий
11.08.2021 15:55 Ответить
Сидел бы спокойно в Париже, куда он сначала сбежал. Поперся в Москву, там его и скрутили. Оформляйте польские, чешские гражданства, и ни ногой в совок, дурачье.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:50 Ответить
просто - дурак.....
показать весь комментарий
11.08.2021 17:00 Ответить
 
 