Я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Когда общество увидит, кто сколько платит - произойдет смена парадигмы, - Любченко

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – добавил Любченко.

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