Я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Когда общество увидит, кто сколько платит - произойдет смена парадигмы, - Любченко
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Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал
"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – добавил Любченко.
Топ комментарии
+10 Alex Kyiv
показать весь комментарий11.08.2021 12:15
+10 AbOriginal_UA
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+9 vadym sestritsyn
показать весь комментарий11.08.2021 12:18
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Навіть тут у коментах скільки вилазить нащадків Шарікова - "одни барыги спекулируют, другие шибко вумные в интернете дрочат и бабло лопатой гребут, а я тут мешки на складе тягаю, бухать не за шо! ещё и доча 13-летняя залетела, за какие шиши аборт делать? в хате тараканы и клопы, а они там евроремонты делают! у, суки! всех перевешать, всё отнять, поделить и пробухать!!!"
контролироватьграбить, а не чтобы вы его!
Нас на роботі, до речі, постійно попереджають - будьте обережні, не дуже афішуйте свою сферу роботи. Бо зараз розвелося бикоти, яка нічого не вміє і не бажає робити, окрім відчавлювати у тих, хто вміє і бажає гідно заробляти. Як там в іграшці Bioshock - "человек создаёт, паразит спрашивает - где моя доля?"
А тепер паразитам достатньо відкрити базу даних і вибрати з неї тих, у кого можна затребувати "своє босяцьке".
Але! При цьому бойові стовбури населенню - зась! Рабам не можна. Викликайте поліцію, вона допоможе (але це не точно).
Ти вже казав пів року назад на пердачі у Савіка Шустера ,що з завтрашнього дня на митниці будуть відбуватись приголомшливі зміни по збору податків в дербюджет України
Ну і де прокращення накрилось зеленим влагаліщем?