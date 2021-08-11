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налоги (3180) защита персональных данных (39) Любченко Алексей (80)

Я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Когда общество увидит, кто сколько платит - произойдет смена парадигмы, - Любченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Когда общество увидит, кто сколько платит - произойдет смена парадигмы, - Любченко

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал 

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – добавил Любченко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Решили вообще рай для бандюков сделать - еще одну базу им открыть? Мудаки, не все живут за трехметровыми заборами в закрытых городках с круглосуточной охраной!
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11.08.2021 12:15
+10
Лёха, расскажи лучше за какие налоги ты, будучи налоговиком, на своего 18-ти летнего сына записал квартиру и тачку на 300 тыс. у.е. ???
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11.08.2021 12:34
+9
Сколько там КВАРТАЛ платит. Парадигма ты наша))))
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11.08.2021 12:18
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Смена парадигмы произойдет тогда, когда "общество увидит", что платят все, без исключений!
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11.08.2021 12:12 Ответить
По прогрессивным ставкам.
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11.08.2021 12:19 Ответить
Таке вже було-більшість працюючих мали мінімальну зарплату починаючи від двірника і включно до генерального директора.Не треба знову наступати на ці граблі.
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11.08.2021 12:28 Ответить
Ось й включили піар Любченка - генія скруток у податковій ШАПКОКРАДА, та майбутнього прем"єра на осінню піаркомпанію вови...
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11.08.2021 12:54 Ответить
Можно ли возврат НДС рассматривать как уплату налогов?
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11.08.2021 12:15 Ответить
Смена мышления точно произойдет. Если по каждому нытику ты сможешь увидеть баланс уплаченных налогов и полученного государственного "бесплатного".
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11.08.2021 12:15 Ответить
Решили вообще рай для бандюков сделать - еще одну базу им открыть? Мудаки, не все живут за трехметровыми заборами в закрытых городках с круглосуточной охраной!
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11.08.2021 12:15 Ответить
Ага. І без того постійно новини про бандюганські напади на малий бізнес та ІТ.
Навіть тут у коментах скільки вилазить нащадків Шарікова - "одни барыги спекулируют, другие шибко вумные в интернете дрочат и бабло лопатой гребут, а я тут мешки на складе тягаю, бухать не за шо! ещё и доча 13-летняя залетела, за какие шиши аборт делать? в хате тараканы и клопы, а они там евроремонты делают! у, суки! всех перевешать, всё отнять, поделить и пробухать!!!"
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11.08.2021 12:36 Ответить
даремно переживаєте - хто сплатить всі податки без мінімізації, то бандюкам там брати вже нічого. Бо все після сплати тратиться на поточні потреби.
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11.08.2021 14:16 Ответить
Сколько там КВАРТАЛ платит. Парадигма ты наша))))
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11.08.2021 12:18 Ответить
Ахметов, Беня и др. олигархи дожны платить 60% подоходный налог как это делают милиардеры в ЕС. Что толку если они платили как я 12,5 % с моих 4-10 000 гривен.
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11.08.2021 12:18 Ответить
Тоді сонце впаде на землю, і настане кінець світу. Нувориші - клептомани в Україні можуть спати спокійно. При будь якій владі.
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11.08.2021 12:52 Ответить
Добра думка..Почніть спешу із великих платників податків..Там мінімізація найбільша..Там і люди підтягнуться))
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11.08.2021 12:19 Ответить
Такая мелочь ,как права человека.это не помещается в зеленую парадигму.Если я не могу доверить конфиденциальные данные госструктуре - ждите теневую страну и экономику.
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11.08.2021 12:21 Ответить
Если по уму - люди должны сами платить все налоги. Вот когда они увидят, что у них берут половину заработанных денег - возможно и начнут требовать отчета.
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11.08.2021 12:21 Ответить
сначала пусть каждый чинуша,отчитается за бабло,за которое он построил 5 домов,в том числе и за границей,а так же его неработающие родственники.
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11.08.2021 12:28 Ответить
Налоги платят те,кто работает в частном бизнесе,госслужащие налоги едят, их нужно контролировать на соответствие их доходов их уровню жизни и имеющегося имущества.
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11.08.2021 12:30 Ответить
Лёха, расскажи лучше за какие налоги ты, будучи налоговиком, на своего 18-ти летнего сына записал квартиру и тачку на 300 тыс. у.е. ???
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11.08.2021 12:34 Ответить
Та вы не поняли: он хочет вас контролировать грабить, а не чтобы вы его!
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11.08.2021 12:44 Ответить
Збсь. Геніальна ідея. Багато чотких пацанчиків скажуть велетенське спасибі.
Нас на роботі, до речі, постійно попереджають - будьте обережні, не дуже афішуйте свою сферу роботи. Бо зараз розвелося бикоти, яка нічого не вміє і не бажає робити, окрім відчавлювати у тих, хто вміє і бажає гідно заробляти. Як там в іграшці Bioshock - "человек создаёт, паразит спрашивает - где моя доля?"
А тепер паразитам достатньо відкрити базу даних і вибрати з неї тих, у кого можна затребувати "своє босяцьке".
Але! При цьому бойові стовбури населенню - зась! Рабам не можна. Викликайте поліцію, вона допоможе (але це не точно).
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11.08.2021 13:18 Ответить
Зелений брехун!!!
Ти вже казав пів року назад на пердачі у Савіка Шустера ,що з завтрашнього дня на митниці будуть відбуватись приголомшливі зміни по збору податків в дербюджет України Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко - Цензор.НЕТ 5265
Ну і де прокращення накрилось зеленим влагаліщем?
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11.08.2021 14:19 Ответить
Я за публичность данных, куда тратятся деньги налогоплательщиков!
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11.08.2021 14:55 Ответить
А как же Конституция и соблюдение прав человека или для Любченко Конституция не указ?
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11.08.2021 17:53 Ответить
 
 