Врач-инфекционист Крамарев о смерти киевлянки от COVID-19 после вакцинации препаратом Moderna: Здесь стечение обстоятельств
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В Киеве женщина умерла от коронавирусной болезни после прививки первой дозой препаратом Moderna, так как прошло слишком мало времени после вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Obozrevatel высказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев.
"Во-первых, эффект от вакцины, то есть максимальная защита, наступает примерно через две недели после введения дозы. У этой женщины, насколько знаю, прошло меньше дней, чем 14", - отметил он.
Также, по словам Крамарева, одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами.
"Поэтому это также фактор, который мог способствовать, что она так тяжело заболела. Здесь стечение обстоятельств", – предположил медик.
Окончательные выводы о причинах летального исхода предоставит профессиональная экспертиза.
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ПарижТурцию и умереть. (с)
Нобелевка по математике этому господинчику - Фффф - студию!(играет тошномузыка, все пьют Новичок, кроме Якубовича)))
а если вы за вирус то - УМЕНЯБРАТТАКУМЕР(шутка, мэм)
да вот вчера читал - китайцы нашли лекарство, начали выпуск - новость вроде от февраля 20-го
и чота дальше не слышно
В дітей же формула гемоглобіну трішки відрізняється від гемоглобіну дорослих і їм вірус, що діє на гемоглобін і визиває задуху, взагалі не страшний. А от відносно "штаму" дельта - я не знаю. Може він діє зовсім на інші системи організму. І через те можливі захворювання і малолітніх. Принаймні десь звучала така офіційна інфа.
А як ззовні на них подивитися то одне й те саме ж.
https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
Совпадєніє?