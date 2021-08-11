Врач-инфекционист Крамарев о смерти киевлянки от COVID-19 после вакцинации препаратом Moderna: Здесь стечение обстоятельств

В Киеве женщина умерла от коронавирусной болезни после прививки первой дозой препаратом Moderna, так как прошло слишком мало времени после вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Obozrevatel высказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев.

"Во-первых, эффект от вакцины, то есть максимальная защита, наступает примерно через две недели после введения дозы. У этой женщины, насколько знаю, прошло меньше дней, чем 14", - отметил он.

Также, по словам Крамарева, одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами.

"Поэтому это также фактор, который мог способствовать, что она так тяжело заболела. Здесь стечение обстоятельств", – предположил медик.

Окончательные выводы о причинах летального исхода предоставит профессиональная экспертиза.

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