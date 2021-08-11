РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4025 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗдоровье Коронавирус и карантин
9 916 29
вакцина (3815) карантин (16730) смерть (9034) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Moderna (58)

Врач-инфекционист Крамарев о смерти киевлянки от COVID-19 после вакцинации препаратом Moderna: Здесь стечение обстоятельств

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Врач-инфекционист Крамарев о смерти киевлянки от COVID-19 после вакцинации препаратом Moderna: Здесь стечение обстоятельств

В Киеве женщина умерла от коронавирусной болезни после прививки первой дозой препаратом Moderna, так как прошло слишком мало времени после вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Obozrevatel высказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев.

"Во-первых, эффект от вакцины, то есть максимальная защита, наступает примерно через две недели после введения дозы. У этой женщины, насколько знаю, прошло меньше дней, чем 14", - отметил он.

Также, по словам Крамарева, одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами.

"Поэтому это также фактор, который мог способствовать, что она так тяжело заболела. Здесь стечение обстоятельств", – предположил медик.

Окончательные выводы о причинах летального исхода предоставит профессиональная экспертиза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Это другое (с)
показать весь комментарий
11.08.2021 12:34
+5
просто не повезло, но скоро ее повезут.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:47
+4
Ізраїльтян не захистила навіть потрійна доза
показать весь комментарий
11.08.2021 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это другое (с)
показать весь комментарий
11.08.2021 12:34 Ответить
просто не повезло. повезет в другой раз
показать весь комментарий
11.08.2021 12:46 Ответить
просто не повезло, но скоро ее повезут.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:47 Ответить
Хохмач.иди в Камеди Каб кацапский там обожают циников некрофилов. Не вижу повода для гнилого юморка..по поводу смерти женщины
показать весь комментарий
11.08.2021 15:36 Ответить
Женщина отдохнула в Турции, набралась сил , подхватила ,, дельту" - приехала домой и умерла , печально )
показать весь комментарий
11.08.2021 12:36 Ответить
перед смертью не налижешься, хоть в Турции и олинклюзив...
показать весь комментарий
11.08.2021 12:47 Ответить
Увидеть Париж Турцию и умереть. (с)
показать весь комментарий
11.08.2021 12:47 Ответить
Ну конечно - виноваты обстоятельства, а не люди. Только, зарплату и премию получают люди, а не обстоятельства. Теперь, накажите за эту смерть обстоятельства.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:39 Ответить
Предлагаешь запретить турецкие помидоры импортировать? Лікар-інфекціоніст Крамарьов про смерть киянки від COVID-19 після вакцинації препаратом Moderna: Тут збіг обставин - Цензор.НЕТ 1250
показать весь комментарий
11.08.2021 12:56 Ответить
Также, по словам Крамарева, одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами. Источник: https://censor.net/ru/n3282106\\\\\\\\

Нобелевка по математике этому господинчику - Фффф - студию!(играет тошномузыка, все пьют Новичок, кроме Якубовича)))
показать весь комментарий
11.08.2021 12:47 Ответить
ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:53 Ответить
ну да, Сенатору тут местному достаточно.
а если вы за вирус то - УМЕНЯБРАТТАКУМЕР(шутка, мэм)
да вот вчера читал - китайцы нашли лекарство, начали выпуск - новость вроде от февраля 20-го

и чота дальше не слышно
показать весь комментарий
11.08.2021 12:59 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ПОМЕРЛІЙ.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:53 Ответить
Аллаху слава, идет в ад она, не верила в Птулхумулху.
показать весь комментарий
11.08.2021 13:00 Ответить
Первого августа женщина вернулась с отдыха в Турции, а 5-го вакцинировалась первой дозой препарата Moderna. В тот же день у нее проявились первые симптомы коронавируса.
показать весь комментарий
11.08.2021 13:15 Ответить
В Україні 714 тис. осіб вакцинували незареєстрованим препаратом Moderna
показать весь комментарий
11.08.2021 13:18 Ответить
Для особливо обдарованих антиваксів які під час уроків біології "щепилися" за рогом в підворотні нагадаю що вакцина це "легке зараження вірусом" яке так сама вприває на імунітет як справжній. Відмінність тільки в тому що справжній множиться, з вакцини же "замінник" не збільшується в числі. Але тим не менш на час до отримання імунної відповіді на збудник імунітет буде ослаблений до цього збудника. І в разі контакту з життєздатним збудником шанс захворіти навіть вище ніж для невакцинованим. Ось тому після щеплення тиждень два і треба максимально уникати можливих контактів з вірусом. Після же двох тижнів імунітет вже "тренований" і щеплення вже починає "захищати".
показать весь комментарий
11.08.2021 13:25 Ответить
Ізраїльтян не захистила навіть потрійна доза
показать весь комментарий
11.08.2021 13:44 Ответить
і не захистить
показать весь комментарий
11.08.2021 14:12 Ответить
заявляти, що організм здорової людини зовсім не знайомий з коронавірусом - неправда. Адже коронавірусами викликані більшість ОРВІ в минулому і тепер. або не називайте ковід19 коронавірусом. А отже в більшості людей ковід19 не проходить з тяжким перебігом. Як і грип. Але, на жаль, частина людей, особливо старшого віку, що мають купу хронічних захворювань, все ж попадають в реанімацію. А там - як повезе.
В дітей же формула гемоглобіну трішки відрізняється від гемоглобіну дорослих і їм вірус, що діє на гемоглобін і визиває задуху, взагалі не страшний. А от відносно "штаму" дельта - я не знаю. Може він діє зовсім на інші системи організму. І через те можливі захворювання і малолітніх. Принаймні десь звучала така офіційна інфа.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:10 Ответить
Я вам так само можу сказати що з грибами теж всі знайомі. Ті ж шампіньйони мабуть 99.9% українців куштувало. Але якщо з'їсти хоча б одну, середнього розміру, бліду поганку, яка доречі дуже схожа на шампіньйона, то ви отримаєте важке токсичне ураження печінки, і в разі нетримання швидкої медичної допомоги воно скінчиться летальним випадком.
А як ззовні на них подивитися то одне й те саме ж.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:42 Ответить
А який вірус діє на гемоглобін?
показать весь комментарий
11.08.2021 14:54 Ответить
вивчайте тему глибше. почитайте інтервью лікаря Івасюка.
https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
показать весь комментарий
11.08.2021 15:15 Ответить
Питання просте. Який вірус діє на гемоглобін?
показать весь комментарий
12.08.2021 01:01 Ответить
У всіх розвинутих країнах в є побічки, в тому числі від традиційних вакцин, а у нас ні.
Совпадєніє?
показать весь комментарий
11.08.2021 13:49 Ответить
Что с обстоятельствами ? Они стекли.
показать весь комментарий
11.08.2021 19:14 Ответить
интересно спросить, носила ли она маску, и как летела в самолете и как добиралась транспортом. Не удивлюсь, если из тех идиотов, которые без маски или маска на шее..
показать весь комментарий
11.08.2021 21:54 Ответить
 
 