Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех
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Зарплата 4 тыс. долларов для профессоров реальна, а для педагогов по итогам 2021 года зарплата повысится почти на 30%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.
"4 тыс. долларов были озвучены в 2019 году, и думаю, что это будет реальность при первом этапе внедрения реформы системы высшего образования. Это когда будет введен президентский университет, и для лучших преподавателей 4 тыс. долларов профессоров будет реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки системы высшего образования", - отметил министр.
Шкарлет также отметил, что в 2021 году для педагогов зарплата повысится дважды, и один раз - в 2022 году.
"В 2021 году повышение зарплаты для педагогов будет происходить дважды. Первое было на 20% с 1 января. Еще ожидаем на 1 декабря почти на 9%. Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 ожидается повышение на конец года, тоже мы примерно на 10% будем ожидать повышения", - добавил министр.
Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.
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Так же, как через 60 секунд были забыты
- кинэць эпохы,
- зарплата по 4000 баксов,
- рост ВВП на 40%,
- миллиард дэрэв,
- 100 стадионов,
- космодром,
- 1000 школ
и т.д и т.п. in infinitum
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
я знаю одного такого "школьного учителя", который даже больше 4000$ получает!!!
что оно несет то
второй табачник
и кстати - а Данилов такой патриот - но как и зачем его назначили то?
Дурдом
@durdominua
·23 ч
Що тут не зрозуміло?
ДЛЯ ТАТКА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ІНЬШИХ ПОСІПАК ВСЕЗЕЛЕНСЬКОГО ГІВНА..
.А РЕШТІ ЗАСЬ.
СМОКЧІТЬ ТЕ, ЗА ЩО ГОЛОСУВАЛИ.
Отмазка из разряда "Оно конечно так, но если посмотреть сверху, то сбоку кажется что снизу ничего не видно"...
ЗЄліні передвиборчі лозунги від плагіатора - мабуть нещодавні рейтинги не сподобалися шмарклі.
Детей в онлайн.
99% учителей уволить.
Школы переоборудовать под супермаркеты.
Оставшиеся будут получать 4 К.