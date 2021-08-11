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зарплата (2303) образование (2225) учитель (482) Шкарлет (296)

Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех

Зарплата 4 тыс. долларов для профессоров реальна, а для педагогов по итогам 2021 года зарплата повысится почти на 30%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

"4 тыс. долларов были озвучены в 2019 году, и думаю, что это будет реальность при первом этапе внедрения реформы системы высшего образования. Это когда будет введен президентский университет, и для лучших преподавателей 4 тыс. долларов профессоров будет реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки системы высшего образования", - отметил министр.

Шкарлет также отметил, что в 2021 году для педагогов зарплата повысится дважды, и один раз - в 2022 году.

"В 2021 году повышение зарплаты для педагогов будет происходить дважды. Первое было на 20% с 1 января. Еще ожидаем на 1 декабря почти на 9%. Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 ожидается повышение на конец года, тоже мы примерно на 10% будем ожидать повышения", - добавил министр.

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 5311
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11.08.2021 12:44
+23
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
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11.08.2021 12:36
+19
конечно "не для всех"!!!
я знаю одного такого "школьного учителя", который даже больше 4000$ получает!!!
Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех - Цензор.НЕТ 2933
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11.08.2021 12:38
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во, во!
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11.08.2021 12:34 Ответить
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 5311
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11.08.2021 12:44 Ответить
Нічого, вийдуть всі ці педагоги на пенсію. Ото отримають 2500 гривень на місяць. До речі, зєйлюпінці нічого в пенсійній реформі попередньої влади не змінювали. Адже це був шедевр,верх досконалості!!!
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11.08.2021 12:45 Ответить
Пішли відмазки від брехунів.
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11.08.2021 12:34 Ответить
Чого Ви такі злі? От це "точка пєрєзагрузкі сістєми". Потім буде президентський райвідділ поліції, президентська дільнича лікарня, президентський дитсадок, президентське поштове відділення! І всюди буде зарплатня по 4 штуки баксів.Павда, не для всіх. Лише для тих, хто обслуговує президента. Але все-таки. Ви на власні очі побачите, як зростають доходи населення. Не всього. Лише у Кончі-Заспі і у Києві. Не у всьому. Лише на вулиці Банковій. Не на всій. Але все-таки. 😁
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11.08.2021 13:52 Ответить
Эти дятлы ещё не отказались от своей аферы - президентского университета?
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11.08.2021 12:35 Ответить
О ней забыли ровно черех 60 секунд после записи видосика.
Так же, как через 60 секунд были забыты
- кинэць эпохы,
- зарплата по 4000 баксов,
- рост ВВП на 40%,
- миллиард дэрэв,
- 100 стадионов,
- космодром,
- 1000 школ
и т.д и т.п. in infinitum
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11.08.2021 13:24 Ответить
литак, которым будем всех бомбить
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11.08.2021 13:35 Ответить
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
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11.08.2021 12:36 Ответить
В тугріках !!!)))
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11.08.2021 12:41 Ответить
Не для всех! Это правильно, да? Все зарплаты одинаковые, средние. Но некоторые- одинаковее остальных.
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11.08.2021 12:37 Ответить
Есть простые учителя, а есть учитель - папа полшестого. Вои вам и по 4000$, но не всем.
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11.08.2021 15:46 Ответить
😂яке кончене
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11.08.2021 12:38 Ответить
конечно "не для всех"!!!
я знаю одного такого "школьного учителя", который даже больше 4000$ получает!!!
Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех - Цензор.НЕТ 2933
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11.08.2021 12:38 Ответить
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 3619
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11.08.2021 12:42 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!))
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11.08.2021 12:40 Ответить
увидеть бы хату шкарлета.... сквозь прицел, ну ві поняли Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 6944
что оно несет то
второй табачник
и кстати - а Данилов такой патриот - но как и зачем его назначили то?
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11.08.2021 12:41 Ответить
а че про инфляцию не рассказал?
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11.08.2021 12:42 Ответить
А що про неї розповідать? То всьо Порошенко віноват.
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11.08.2021 12:44 Ответить
держат в тонусе весь зе-лохторат
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11.08.2021 12:42 Ответить



Дурдом

@durdominua

·23 ч

Що тут не зрозуміло?
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 665
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11.08.2021 12:42 Ответить
Отак формується "иліта" для 73х відсотків мудрого народонасєлєнія.
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11.08.2021 12:42 Ответить
А решту, 24% з копійками, хто навчати буде?
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11.08.2021 12:47 Ответить
Если бы промолчал то сошел бы за умного.
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11.08.2021 12:44 Ответить
ЯСНА РІЧ РЕАЛЬНА.
ДЛЯ ТАТКА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ІНЬШИХ ПОСІПАК ВСЕЗЕЛЕНСЬКОГО ГІВНА..
.А РЕШТІ ЗАСЬ.
СМОКЧІТЬ ТЕ, ЗА ЩО ГОЛОСУВАЛИ.
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11.08.2021 12:46 Ответить
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 7418
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11.08.2021 12:48 Ответить
Будущий ректор или проректор презовского универа?
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11.08.2021 12:56 Ответить
🤮🤮🤧🥵🥶🥴
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11.08.2021 13:22 Ответить
Шкарлет, ну ти - дебіл! Вчителя, яким обіцяли 4000уе - то у школі, у ВУЗах - викладачі.
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11.08.2021 12:48 Ответить
да какая разница!!!
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11.08.2021 12:55 Ответить
Первыми такую зарплату получат проффесор-наркоман Милованов и кандидат центрально-фламандских наук Кива.... Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 4644
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11.08.2021 12:49 Ответить
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 8935
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11.08.2021 12:50 Ответить
ЗЕлупа-старший получит наверняка.Ну и Кива-это одного уровня профессура. Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 9205
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11.08.2021 12:50 Ответить
вова оголосить беконконкурсний конкурс на відбір до УНІВЕРУ БУРАТІНО З ПОЛЯ ЧУДЕС
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11.08.2021 12:50 Ответить
К концу каденции Зеленского они как-раз достроят корпуса этого "сколково". Затем Вова уйдет, финансирование его дорогой игрушки прикроют, а лакомую недвижку по дешевке приватизирует кто-нибудь из новой власти. И сделает из "сколково" самый обычный ТРЦ, каких миллион в Киеве. Ну а налогоплательщики, как обычно, за всю эту аферу заплатят.
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11.08.2021 12:54 Ответить
Це зарплата для кошерних викладачів зЕзідентського університету. Інші, хай продовжують мріяти.
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11.08.2021 12:55 Ответить
"4 тыс. долларов были озвучены в 2019 году, и думаю, что это будет реальность при первом этапе внедрения реформы системы высшего образования. Это когда будет введен президентский университет, и для лучших преподавателей 4 тыс. долларов профессоров будет реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки системы высшего образования", - отметил министр.

Отмазка из разряда "Оно конечно так, но если посмотреть сверху, то сбоку кажется что снизу ничего не видно"...
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11.08.2021 12:57 Ответить
Він, певно, має на увазі себе. Але ж для такого крутого міністра 4000 доларів - це не гроші...
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11.08.2021 12:58 Ответить
Підживляють мізки зебілів про сказану раніше побрехеньку, знову вселили надію, що колись буде... Не розчаровуйтеся, ми пам'ятаємо, але нічого зробити не можемо. Дайте нам ще 5 років і ми все зробимо, а може десять?
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11.08.2021 13:04 Ответить
Знову перед осликами помахали морквиною.
ЗЄліні передвиборчі лозунги від плагіатора - мабуть нещодавні рейтинги не сподобалися шмарклі.
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11.08.2021 13:04 Ответить
Конечно не для всех. Папаша ЗЕ только будет получать 4000.
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11.08.2021 13:05 Ответить
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 7879Так и конец "эпохы бидности" тоже не для всех и "закон один для всех" оказывается не совсем для всех. Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 7879 Правда 73-ех процентные?
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11.08.2021 13:09 Ответить
можливо, напевно, все це буде... колись, дайте нам іще час, буде Вам і білка, буде і свисток. Дайте нам ще 100 днів.
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11.08.2021 13:12 Ответить
Ні. Їм потрібна ще одна каденція.
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11.08.2021 13:18 Ответить
Коли вчителі посадять 1 000 000 000 дерев, з яких побудують препізденський університет, тоді вони отримають 4 000 доларів зарплати.
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11.08.2021 13:19 Ответить
Всі пусті розмови ні про що ,для того що б так зростали зарплати треба ВВП збільшити що найменше втричі ,звідки взятись високим зарплатам коли економіка не працює цілі галузі економіки знищені ,про це чомусь не говорить ніхто.
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11.08.2021 13:20 Ответить
Саме цікаве, що Зеленський цього не говорив) Але це нікому не цікаво.
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11.08.2021 13:26 Ответить
ПроФФесору тоже не забудьте поднять. Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 6056
Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 108
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11.08.2021 13:33 Ответить
это реально, но только для александра зеленского
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11.08.2021 13:34 Ответить
Не для всіх це типу лише для своїх ? Оформлять пару сотень мертвих душ і будуть доїти бюджет на тисячі доларів )
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11.08.2021 13:52 Ответить
Эти бедалаги и НЕУДАЧНИКИ нигде так много не получают! Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх - Цензор.НЕТ 7529
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11.08.2021 14:09 Ответить
Соберем со всех учетелей для некоторых. От перестановки слагаемых сумма не менется. Министр арифмеитку знает как делать.
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11.08.2021 14:24 Ответить
кажется нашлась причина по которой Кива полез в науку. немного - и до профессора рукой подать, да и новоиспеченные "коллеги" помогут, главное - толпой залезть, ведь 4к баксов это 4к баксов.
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11.08.2021 14:28 Ответить
Записать лекции на видео.
Детей в онлайн.
99% учителей уволить.
Школы переоборудовать под супермаркеты.
Оставшиеся будут получать 4 К.
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11.08.2021 14:52 Ответить
До чого тут професура і преподи, ви ж вчителям обіцяли.
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11.08.2021 15:20 Ответить
Поняли - получить смогут не только лишь все.
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11.08.2021 17:36 Ответить
 
 