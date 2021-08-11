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В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу, - генпрокуратура ФРГ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу, - генпрокуратура ФРГ

В Германии подозревают работника британского посольства в работе на российскую разведку. Его задержали.

Об этом заявила Федеральная прокуратура Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Гражданин Великобритании Дэвид С. работал в британском посольстве в Германии. Установлен по крайней мере один эпизод, когда не позднее ноября 2020 года подозреваемый переслал рабочие документы представителю российской разведки в обмен на вознаграждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Подозреваемого задержали в Потсдаме, недалеко от Берлина. На рабочем месте задержанного прошли обыски.

Задержание предполагаемого шпиона стало результатом расследования, проведенного ФРГ и Великобританией.
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Все лишь хотел посмотреть на шпили Кельнского собора.
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11.08.2021 12:39 Ответить
В Германии британца..задержите Меркель,швабы,она сто пудов кацапсина.
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11.08.2021 12:40 Ответить
Есть такая профессия, на шпили 30-ти метровые смотреть.
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11.08.2021 12:41 Ответить
Российские высокие технологии в Германии: как «антивирус Касперского» завоёвывает немецкий рынок

Сегодня мы поговорим об антивирусах и матрёшках. Вас ждёт рассказ об успешной международной экспансии московской фирмы «Лаборатория Касперского», для которой именно в этом году немецкий рынок стал более важным, чем родной российский. Иными словами, речь у нас пойдёт о том, что Россия вполне может экспортировать не только энергоносители, сырьё, оружие и матрёшки, но и такой высокотехнологичный продукт, как компьютерные программы. Хотя полностью обойтись без матрёшек нам и на этот раз не удастся.https://www.dw.com/ru/российские-высокие-технологии-в-германии-как-антивирус-касперского-завоёвывает-немецкий-рынок/a-2180344

А ДЕ ЇХ ТАМ ЩЕ НЕМАЄ тих шпигунів рашиста ?
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11.08.2021 12:47 Ответить
Вот самый ценный агент фашисткой расии в Германии, хватайте.
У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН - Цензор.НЕТ 2408
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11.08.2021 12:54 Ответить
коли уХйло ЩЕ!!! сиділо у Східній Німеччині в наруквниках клєрка , Фрау дєвачка- камсамолка німецького разліва стажирувалася у Мацкві в делегаціях Хонекера...
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11.08.2021 13:05 Ответить
Щось не вірю . Британця явно підставили , бо практично вся влада Германії кремлівскі консерви --трояни .
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11.08.2021 13:18 Ответить
 
 