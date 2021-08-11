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В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу, - генпрокуратура ФРГ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии подозревают работника британского посольства в работе на российскую разведку. Его задержали.
Об этом заявила Федеральная прокуратура Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Гражданин Великобритании Дэвид С. работал в британском посольстве в Германии. Установлен по крайней мере один эпизод, когда не позднее ноября 2020 года подозреваемый переслал рабочие документы представителю российской разведки в обмен на вознаграждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Подозреваемого задержали в Потсдаме, недалеко от Берлина. На рабочем месте задержанного прошли обыски.
Задержание предполагаемого шпиона стало результатом расследования, проведенного ФРГ и Великобританией.
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А ДЕ ЇХ ТАМ ЩЕ НЕМАЄ тих шпигунів рашиста ?