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На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 30 августа из-за ремонта. СХЕМА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 30 августа из-за ремонта. СХЕМА

КК "Киевавтодор" предупреждает, что с 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.

Коммунальная корпорация приносит извинения за неудобства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября. СХЕМА

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 30 августа из-за ремонта 01
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здравствуй ..опа
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11.08.2021 12:39 Ответить
Жизнь дала трещину, хрен я доеду на Троещину
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11.08.2021 12:43 Ответить
на троещине люди привыкли Ждать. Маршрутки, метро, автобувс, городской электрички ( кажись ее отменили тоже )
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11.08.2021 13:07 Ответить
На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту до 30 серпня через ремонт - Цензор.НЕТ 591
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11.08.2021 13:13 Ответить
А что значит средний ремонт покрытия??!! Я так понимаю это подсыпать ямки крошкой, чтоб до зимы снова были ямы, стырить бабки и на следующий год все по новой??
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11.08.2021 12:45 Ответить
а шо так,к святу не успевают?
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11.08.2021 12:48 Ответить
Какое 30-е августа? Зная как работают киевские дорожные службы, можно смело добавить 2-3 месяца к заявленному сроку.
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11.08.2021 13:02 Ответить
Троещина позагорает на мосту.
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11.08.2021 13:09 Ответить
 
 