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На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 30 августа из-за ремонта. СХЕМА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
КК "Киевавтодор" предупреждает, что с 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.
Коммунальная корпорация приносит извинения за неудобства.
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