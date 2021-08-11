Заместителю мэра Николаева Кореневу сообщено о подозрении в завладении 27 млн грн, - НАБУ

Заместителю мэра Николаева Сергею Кореневу сообщено о подозрении в завладении 27 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба НАБУ.

"Задержанному накануне заместителю Николаевского городского головы детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении в завладении более 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 августа о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета).

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины.

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В то же время, заместитель мэра - директор департамента ЖКХ Николаева Сергей Коренев в Facebook сообщил, что с 7 авугста находится в двухнедельном отпуске.

"Планировал выехать за границу с семьей и друзьями. О своём отпуске как человек, имеющий доступ к документам со специальным доступом, я заранее уведомил соответствующие службы. На границе ко мне обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей. Данные действия проходят в рамках расследования возможных хищений при строительстве Соборной площади. Дело, как вы знаете, было инициировано ещё в прошлом году. Со следствием я сотрудничаю", - говорится в сообщении.

"В своей работе я, как должностное лицо, несу много рисков, а как руководитель Департамента ЖКХ и заместитель городского головы, ответственность за вверенные мне структуры. Это не первое дело в рамках которого у меня отбирают показания. У каждого своя профессия и свои риски. В данный момент направляюсь в Киев для встречи с детективами НАБУ. Не буду ничего комментировать, пока идут следственные действия, а свою позицию и доводы я озвучил правоохранителям", - добавил Коренев.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ выявили коррупционную схему завладения 26,8 млн грн бюджетных средствами при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

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