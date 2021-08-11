Заместителю мэра Николаева Кореневу сообщено о подозрении в завладении 27 млн грн, - НАБУ
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Заместителю мэра Николаева Сергею Кореневу сообщено о подозрении в завладении 27 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба НАБУ.
"Задержанному накануне заместителю Николаевского городского головы детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении в завладении более 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 августа о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета).
Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины.
В то же время, заместитель мэра - директор департамента ЖКХ Николаева Сергей Коренев в Facebook сообщил, что с 7 авугста находится в двухнедельном отпуске.
"Планировал выехать за границу с семьей и друзьями. О своём отпуске как человек, имеющий доступ к документам со специальным доступом, я заранее уведомил соответствующие службы. На границе ко мне обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей. Данные действия проходят в рамках расследования возможных хищений при строительстве Соборной площади. Дело, как вы знаете, было инициировано ещё в прошлом году. Со следствием я сотрудничаю", - говорится в сообщении.
"В своей работе я, как должностное лицо, несу много рисков, а как руководитель Департамента ЖКХ и заместитель городского головы, ответственность за вверенные мне структуры. Это не первое дело в рамках которого у меня отбирают показания. У каждого своя профессия и свои риски. В данный момент направляюсь в Киев для встречи с детективами НАБУ. Не буду ничего комментировать, пока идут следственные действия, а свою позицию и доводы я озвучил правоохранителям", - добавил Коренев.
Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ выявили коррупционную схему завладения 26,8 млн грн бюджетных средствами при реконструкции Соборной площади в Николаеве.
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Ivan Rusev
БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ ПОШЛИ В ЖЕСТОКУЮ АТАКУ НА НПП "ТУЗЛОВСКИЕ ЛИМАНЫ"
На днях был сильный шторм и на песчаной пересыпи в НПП "Тузловские лиманы" Черное море сформировало прорву в районе 3 км. На следующий день, браконьеры оперативно противозаконно ее закрыли сотнями мешков с песком (см.фото) и сформировали противозаконный бруствер из песка, чтобы предотвратить дальнейший водообмен и, главное, - чтобы кефаль не смогла мигрировать из Тузловские лиманов национального парка в Черное море, поскольку они считают ее своей собственностью. Осенью эти злостные браконьеры под прикрытием полиции и пограничников масштабно дерибанят рыбные ресурсы. Инспектора нацпарка в это время работали в другой части нацпарка. Однако, когда они выявили перекрытую прорву, оперативно вызвали полицию. Дорога (отпечатки протекторов трактора на песке) беспредела браконьеров вела к бывшему ОК "Гранит", на 2 км пересыпи, так называемому Институту морской аквакультуры, который незаконно дерибанит рыбные ресурсы нацпарка, о чем я не раз писал https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1595142444005175. К закрытию прорвы вероятны причастны и браконьеры из сел Базарьянка и Тузлы, которые 10 июня 2021 г делали вместе с полицией бандитскую атаку на Кордон нацпарка и на открытие прорвы на 23 км пересыпи.
Но этого беспредельщикам было мало. К вечеру бандиты поджигают инспекторский вагончик, где периодически перебывали инспектора нацпарка и находились их вещи. Загорелась масштабно также растительность на природных участках пересыпи. Рядом находились отдыхающие и они были свидетелями нападения и поджога. Как только загорелся вагончик и машина бандитов серого цвета с двумя людьми -поджигателями, ещё не успела возвратиться, директор этого, так званого института морской аквакультуры, Игорь Авраменко, написал у себя на фэйсбуке о том, что Выхристюк и Русев виноваты в этом и не тушат пожар?. К месту пожара оперативно прибыл начальник Бурнаского отделения нацпарка Роман Гончаренко.
Вскоре приехала пожарная машина. Однако она по песку не могла добраться и пришлось доезжать и тушить пожар на тракторе. Пожар к ночи удалось потушить, однако он нанес немалый вред дикой природе, сгорел вагончик и сгорели полевые вещи, а также инвентарь инспекторов.
Что важно знать, что как только эти события произошли, беспредельщики, "через уши" чиновников Одесской ОДА, доносят руководству нацпарка слухи о том, что и прорву и пожары делают сами инспектора нацпарка?. Об этом нам сообщает инсайдер из чиновничьего логова. Я считаю, что это все делается для того, чтобы нагнетать ситуацию вокруг нацпарка, вокруг его руководства и в конечном итоге завести в директора своего человека, о чем давно мечтает злодей -зять С.Гриневецкого Г.Мельниченко. Однако следует в очередной раз констатировать, что весь этот беспредел повязан с наглецами, которых до сих пор крышует экоинспекция, рібинспекция, чиновники разных мастей из Б-Днестровской райрады и Одесской облгосадминистрации, а также полиция и пограничники. Вся эта банда живёт по мафиозным законам и главная их цель любыми путями захватить управление нацпарком и дерибанить в дальнейшем безнаказанно его природные ресурсы.