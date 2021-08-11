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Зеленский (16493) Канада (1886) США (23155) ЗСТ (538) Любченко Алексей (80)

В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко

Украина рассчитывает начать переговоры о свободной торговле с США в ходе визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"В ходе визита президента в США мы хотим достичь договоренностей начать переговоры о свободной торговле с США", – сказал Любченко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Помимо этого, Украина провела предварительную работу по расширению зоны свободной торговли (ЗСТ) с Канадой.

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"Надеюсь, в этом году завершим переговоры о расширении ЗСТ на сферу услуг и взаимную защиту инвестиций", – отметил первый вице-премьер.

Он добавил, что канадская сторона заинтересована в этом, поскольку имеет большой инвестиционный потенциал, сконцентрированный в частных пенсионных фондах.
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Топ комментарии
+8
посмотрите на себя в зеркало. кто с вами будет по серьезному говорить!
В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1195
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11.08.2021 13:14
+3
Это будет как с ЕС, когда украинский рынок для них полностью открыт, а для украинских товаров годовые квоты будут заканчиваться в январе?
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11.08.2021 13:18
+3
Никак не будет пока зекрыса президент
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11.08.2021 13:42
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Впаять им "95квартал"!
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11.08.2021 13:13 Ответить
Зеля продасть ім Сватів.
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11.08.2021 13:14 Ответить
и всю Украину
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11.08.2021 13:36 Ответить
Это было бы неплохо ввести прямое управление США, рашистский фуфел
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11.08.2021 14:18 Ответить
+ Якщо дадуть Україні Статус союзника США поза НАТО, План Маршалла для України, з найвищим ступенем контролю за виконанням, то Імперія Зла сама розвалиться протягом 10 років, до святкування 40 річниці незалежності України!
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11.08.2021 15:15 Ответить
посмотрите на себя в зеркало. кто с вами будет по серьезному говорить!
В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1195
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11.08.2021 13:14 Ответить
У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 935
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11.08.2021 13:39 Ответить
Это будет как с ЕС, когда украинский рынок для них полностью открыт, а для украинских товаров годовые квоты будут заканчиваться в январе?
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11.08.2021 13:18 Ответить
Никак не будет пока зекрыса президент
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11.08.2021 13:42 Ответить
Там даже квот не будет. Никто не пустит нас на рынок США. Это очередной фантазёр. Хотя и осторожный : "мы хотим достичь договоренностей начать переговоры...". Теперь на протяжении многих лет мы будем постоянно слышать обнадёживающие новости об успешном продвижении переговоров про возможность начать переговоры о рынке свободной торговли.
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11.08.2021 13:50 Ответить
оно вам ничего не должен...
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11.08.2021 13:29 Ответить
ЛЮБЧЕНКО - януковичевський грабівник-гвалтівник еконміки України, й майбутній прем"єр вови
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11.08.2021 13:44 Ответить
Хроника одного президента

‎10.‎08.‎2021

"Участие США в "Нормандском формате" нецелесообразно" - из рекомендаций рабочей группы президенту США Байдену.



Команда Зеленского делает грубейшую ошибку, концентрируя интерес Зеленского на встрече с Байденом вокруг повестки дня. Концентрировать первый контакт с Байденом следует исключительно на личном впечатлении Байдена от контакта. Байден знает о Зеленском все. Даже то, что Зеленский сам о себе не знает. Байден имеет негативный фон для контакта в следствии участия Зеленского в преследованиях его сына. Но Байден слишком долго находился в политике, чтобы не знать , что личный контакт важен. Явившись к Байдену с ворохом вопросов и настроением "давайте решим" Зеленский угробит все. А первому впечатлению нет второго шанса.

Визит Зеленского в США и его встреча с президентом США Байденом, будет носить характер "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
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11.08.2021 13:56 Ответить
Да,читал про скрытые камеры на "банных вечеринках " как ЗЕзе вытанцовывался.Пишут,что этими заснятыми сюжетиками бородатая бабушаа ОЙ Как держит его зелёные яички. Помоему на "Линии Обороны",не уверен точно.
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11.08.2021 14:32 Ответить
сори что не в тему,а где к стати "бородатая бабушка" делась? Давно что-то не слышно её.
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11.08.2021 14:38 Ответить
- Мы зеленые членограи хотим с вами торговать.
- Свободны.
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11.08.2021 14:28 Ответить
Лучше с Китаем!
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11.08.2021 14:50 Ответить
З ными неможна , бо кляты коммуняки на ных трэба в Гаагу ... У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 6930
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11.08.2021 16:35 Ответить
 
 