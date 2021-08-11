В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко
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Украина рассчитывает начать переговоры о свободной торговле с США в ходе визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.
"В ходе визита президента в США мы хотим достичь договоренностей начать переговоры о свободной торговле с США", – сказал Любченко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Помимо этого, Украина провела предварительную работу по расширению зоны свободной торговли (ЗСТ) с Канадой.
"Надеюсь, в этом году завершим переговоры о расширении ЗСТ на сферу услуг и взаимную защиту инвестиций", – отметил первый вице-премьер.
Он добавил, что канадская сторона заинтересована в этом, поскольку имеет большой инвестиционный потенциал, сконцентрированный в частных пенсионных фондах.
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10.08.2021
"Участие США в "Нормандском формате" нецелесообразно" - из рекомендаций рабочей группы президенту США Байдену.
Команда Зеленского делает грубейшую ошибку, концентрируя интерес Зеленского на встрече с Байденом вокруг повестки дня. Концентрировать первый контакт с Байденом следует исключительно на личном впечатлении Байдена от контакта. Байден знает о Зеленском все. Даже то, что Зеленский сам о себе не знает. Байден имеет негативный фон для контакта в следствии участия Зеленского в преследованиях его сына. Но Байден слишком долго находился в политике, чтобы не знать , что личный контакт важен. Явившись к Байдену с ворохом вопросов и настроением "давайте решим" Зеленский угробит все. А первому впечатлению нет второго шанса.
Визит Зеленского в США и его встреча с президентом США Байденом, будет носить характер "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
- Свободны.