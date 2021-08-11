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За вакцинацию от COVID-19 в Полтаве будут дарить билеты в театр, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

За вакцинацию от COVID-19 в Полтаве будут дарить билеты в театр, - ОГА

На выходных в Полтаве после вакцинации будут дарить билеты в театр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Полтавский театр кукол и Театр имени Гоголя дарят 110 билетов на свои спектакли. Их получат те, кто впервые будет делать прививки от коронавируса.

Так, в субботу в центре вакцинации в ТРЦ "Киев" будут дарить 60 билетов на спектакль "Подземелье" в Театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль "Тарас Бульба", кто получит первую прививку в центре вакцинации в ПД "Листопад", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее глава Полтавской ОГА сообщил, что ранее за вакцинацию от COVID-19 раздавали билеты на футбольный матч.

Читайте: Всех желающих будут прививать Pfizer в центрах вакцинации Полтавской области, - ОГА

Автор: Богдан Гуньковський
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Но всё же всех зэбаранов и пiд-рашек призываю НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Обманите систему! За вакцинацию от COVID-19 в Полтаве будут дарить билеты в театр, - ОГА - Цензор.НЕТ 8685
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11.08.2021 13:21 Ответить
Твоё мнение все уже уяснили, иди проколись галоперидольчиком
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11.08.2021 13:28 Ответить
И снова тебе разрешили не вакцинироваться, а ты, лапоть, продолжаешь выть на болотах За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА - Цензор.НЕТ 9229
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11.08.2021 13:30 Ответить
а почему вместо билета в театр не сделать человеку УЗИ сердца или МРТ хотя бы части тела или хотя б кардиограмму с расшифровкой??
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11.08.2021 13:59 Ответить
На "Тараса Бульбу"? Как символично: "Ну что сынку, помогла тебе твоя вакцЫна?" За вакцинацию от COVID-19 в Полтаве будут дарить билеты в театр, - ОГА - Цензор.НЕТ 9898
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11.08.2021 13:22 Ответить
За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА - Цензор.НЕТ 933
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11.08.2021 13:23 Ответить
А шо?

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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11.08.2021 13:31 Ответить
А давали бы билеты на Вечерний квартал или Лиху смеха, от желающих ЗЕбилов отбоя не было бы.
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11.08.2021 14:06 Ответить
 
 