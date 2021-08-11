За вакцинацию от COVID-19 в Полтаве будут дарить билеты в театр, - ОГА

На выходных в Полтаве после вакцинации будут дарить билеты в театр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Полтавский театр кукол и Театр имени Гоголя дарят 110 билетов на свои спектакли. Их получат те, кто впервые будет делать прививки от коронавируса.



Так, в субботу в центре вакцинации в ТРЦ "Киев" будут дарить 60 билетов на спектакль "Подземелье" в Театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль "Тарас Бульба", кто получит первую прививку в центре вакцинации в ПД "Листопад", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее глава Полтавской ОГА сообщил, что ранее за вакцинацию от COVID-19 раздавали билеты на футбольный матч.

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