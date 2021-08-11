В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Британская полиция подтвердила задержание в Берлине гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"57-летний гражданин Великобритании был арестован германскими властями во вторник, 10 августа, в рамках объединенного расследования антитеррористического подразделения британской полиции и германских властей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Скотленд-Ярда.

Мужчина был арестован "по подозрению в правонарушениях, связанных с вовлечением в деятельность спецслужб".

Британская сторона продолжит сотрудничать с ФРГ по этому вопросу, указали в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Потсдаме гражданина Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

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До задержания мужчина работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте.

Прокуратура ФРГ считает, что минимум однажды он передал документы, которые получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма неизвестна.

В настоящее время проводится обыск квартиры и рабочего места задержанного. В течение дня суд решит, заключать ли его под стражу.