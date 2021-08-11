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В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Британская полиция подтвердила задержание в Берлине гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"57-летний гражданин Великобритании был арестован германскими властями во вторник, 10 августа, в рамках объединенного расследования антитеррористического подразделения британской полиции и германских властей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Скотленд-Ярда.

Мужчина был арестован "по подозрению в правонарушениях, связанных с вовлечением в деятельность спецслужб".

Британская сторона продолжит сотрудничать с ФРГ по этому вопросу, указали в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Потсдаме гражданина Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

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До задержания мужчина работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте.

Прокуратура ФРГ считает, что минимум однажды он передал документы, которые получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма неизвестна.

В настоящее время проводится обыск квартиры и рабочего места задержанного. В течение дня суд решит, заключать ли его под стражу.
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В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 586
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11.08.2021 13:24 Ответить
агенты в разных странах, такие разные.... с учетом менталитета
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11.08.2021 13:37 Ответить
З урахуванням менталітету треба посадити шпигуна на пляшку з-під шотландського віскі
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11.08.2021 13:41 Ответить
Скотланд-Ярд РАБОТАЕТ,в отличие от ЧеКиздонов РАБссии типа Боширов Петров и прочие соагые Штирлицы Плешивого Дурака... В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 3161
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11.08.2021 13:42 Ответить
прочие Сохатые))) В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 2705Sorry
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11.08.2021 13:48 Ответить
В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 2376 В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 5877Путлер не Вор и не убийца...,он Тупой Гопник...
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11.08.2021 13:44 Ответить
штазі/кгб форева((((
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11.08.2021 13:54 Ответить
Вот это британцы лоханулись! В берлинском посольстве пригрели агента российских спецлужб! Жесть.
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11.08.2021 13:55 Ответить
Ну, якби, Скотланд-ярд, можливо, і повідомив, але такиии справами займається МІ-5, яка "моніторила" його досить довго )
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11.08.2021 17:57 Ответить
 
 