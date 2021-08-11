Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38, еще один европейский партнер прислал подтверждение, - Кулеба

Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество участников учредительного саммита "Крымской платформы" только что возросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки "Крымской платформы" и количества ее учредителей", - говорится в сообщении.

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