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Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38, еще один европейский партнер прислал подтверждение, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество участников учредительного саммита "Крымской платформы" только что возросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки "Крымской платформы" и количества ее учредителей", - говорится в сообщении.
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