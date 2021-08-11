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Новости Политика Украины
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Кулеба Дмитрий (2619) Крымская платформа (305)

Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38, еще один европейский партнер прислал подтверждение, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Количество участников

Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество участников учредительного саммита "Крымской платформы" только что возросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки "Крымской платформы" и количества ее учредителей", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина призывает партнеров взять на себя лидерство в разных сферах Крымской платформы, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38, еще один европейский партнер прислал подтверждение, - Кулеба - Цензор.НЕТ 845
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11.08.2021 13:29 Ответить
На протязі останніх двох місяців МЗС скиглить - ну приїдьте хоч хто небудь,треба ж хоч якось показати "повагу" з боку європейської спільноти до політичного курсу країни
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11.08.2021 13:33 Ответить
Увесь світ заразили КВАРТАЛІВЦІ піарним спротивом Раші, зібратись , попіаритись на БЛА-БЛА-БЛА абєспакоєннасті і впєрьод по домівках зі своїмі проблемами...
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11.08.2021 13:42 Ответить
Дурень думкою багатіє !!!)))
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11.08.2021 13:58 Ответить
И радуется Кулеба как дитё малое.
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11.08.2021 14:02 Ответить
 
 