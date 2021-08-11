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Кабмин (13798) карантин (16730) субсидия (620)

Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий

Кабинет Министров отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Документом изменяются правила предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

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Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Постановлением изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 она предоставляется исключительно в наличной форме.

Также постановлением дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
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Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 4770
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11.08.2021 13:33 Ответить
Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 9484
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11.08.2021 13:38 Ответить
Та чого мурижитись? Відміняй ту субсидію нафіґ!
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11.08.2021 13:36 Ответить
А яка з/п у Ватостополі? Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 8712
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11.08.2021 13:36 Ответить
азиров а что так можно было
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11.08.2021 13:38 Ответить
Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения. Источник: https://censor.net/ru/n3282131\\\\\\\\

и что дальше?
а дальше срач - ты зарплатник или пенсионист - А если найду зарплату?
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11.08.2021 13:43 Ответить
Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 6580Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 6597
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11.08.2021 13:45 Ответить
или лыжи по асфальту не едут или я ?
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11.08.2021 14:42 Ответить
Ничего не понятно, но очень интересно.
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13.08.2021 07:54 Ответить
 
 