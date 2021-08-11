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Новости Политика Украины
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Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко

Украина и Турция находятся на завершительном этапе переговоров о зоне свободной торговли после существенных сдвигов в переговорном процессе.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ.

"Кстати, сейчас почти на завершении переговоры относительно соглашения о ЗСТ с Турцией. Произошли существенные положительные сдвиги в переговорах", - отметил он.

Любченко также сообщил, что Украина провела подготовительную работу для переговоров с Тунисом, Египтом и Иорданией.

"Также мы ведем системную работу с Китаем, ее координирует вице-премьер Ольга Стефанишина. Мы начали совместное исследование возможности соглашения о свободной торговле. Результаты будут известны в следующем году. На из основе будет принято политическое решение, начинать ли переговоры. Также активно ведется совместная работа над подготовкой к переговорам с Индонезией и Вьетнамом", - добавил вице-премьер.

Также читайте: В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Мы это уже слышали от " величайшего" еще год назад. Повторяетесь.
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11.08.2021 13:44 Ответить
это хорошо, только у Украины экспорт маленький и нужно его наращивать!
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11.08.2021 13:45 Ответить
Турецкие конструкторы предложили Украине строить быстроходные современные катера с хорошим ракетным вооружениями...Сельчук Байрактар и его старщий брат сконструировали моской дрон-Камикадзе,который завпалит любую подлодку КУРСК или авианосца адмирала Кузю с одного выстрела в нужное место...типа арсенал торпед или ракет...,а вычислить их месьто нахождения на корабле не вопрос.. Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной находится на завершительном этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 8103три брата Байрактар грозная для любой армии Мира... Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной находится на завершительном этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 1015
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11.08.2021 13:55 Ответить
Товарооборот Украина-Ткурция возрос до 7 миллиардов доллароов в год,а недавно было всего 2,5 ярда... Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 9486 Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 9486
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11.08.2021 13:57 Ответить
Турция строит в срочном порядке Корвет для Укратны...Эрдоган воороужает Украину до полного комплекта по морским вооружениям и дронам Акинчи и Байрактар...поплачьте Мавзолейные депилы путлера... Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 1660Помидором стукните Эрдогана...слабО? Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко - Цензор.НЕТ 9882
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11.08.2021 14:00 Ответить
не прошло и 30 лет, а соглашение почти готово... молодцы... да за такую безалаберную тупую работу надо не просто увольнять, а увольнять навсегда и отовсюду...
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11.08.2021 14:05 Ответить
 
 