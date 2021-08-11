Переговоры о ЗСТ между Турцией и Украиной - на завершающем этапе, - Любченко

Украина и Турция находятся на завершительном этапе переговоров о зоне свободной торговли после существенных сдвигов в переговорном процессе.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ.

"Кстати, сейчас почти на завершении переговоры относительно соглашения о ЗСТ с Турцией. Произошли существенные положительные сдвиги в переговорах", - отметил он.

Любченко также сообщил, что Украина провела подготовительную работу для переговоров с Тунисом, Египтом и Иорданией.

"Также мы ведем системную работу с Китаем, ее координирует вице-премьер Ольга Стефанишина. Мы начали совместное исследование возможности соглашения о свободной торговле. Результаты будут известны в следующем году. На из основе будет принято политическое решение, начинать ли переговоры. Также активно ведется совместная работа над подготовкой к переговорам с Индонезией и Вьетнамом", - добавил вице-премьер.

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