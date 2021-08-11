РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12608 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 215 11
Минобороны (8215) обстрел (20085) разведка (3997) Донбасс (26945)

Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка

Российские наемники на Донбассе сознательно и целенаправленно провоцируют солдат Вооруженных сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил, и специально поддерживают высокий градус напряженности в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Ситуация на Донбассе остается сложной, прежде всего из-за постоянных вооруженных провокаций российских оккупантов, которые по указаниям кремлевских вождей пытаются поддерживать высокий градус напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы позиций украинских войск из тяжелого вооружения осуществляются непосредственно по указанию руководства российских вооруженных сил и достаточно часто становятся неожиданными для низшего звена наемников, о чем свидетельствуют результаты радиоперехвата разговоров российских наемников.

Так, об обстреле 10 августа с. г. подразделениями 3 отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР" позиций 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины наемники говорили:

- Что это, не у вас?

- Это Озеряновку равняют.

- Это страх господний, от нас и к нам летит. Огород весь содрогается.

- Далеко от подвала не отползайте, потому что от нас работает Д-30.

- И к нам летят 152.

- Говорю, если что, готовь на подвал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник увеличивает интенсивность применения ДРГ и снайперских расчетов, оснащенных современным вооружением российского производства, - ГУР

О том, как решался вопрос по разгрузке 11-13 августа с. г.. эшелона с боеприпасами, который прибыл из России в Иловайск для обеспечения упомянутого 1 АК "ДНР", говорится в следующем фрагменте разговора:

- А к нам кто прийдет?

- Моисей к нам?

- А что, он не хочет на БК на три дня поехать?

- Скажи, в Иловайск на разгрузку вагонов на три дня.

- Ну а что, все ездят, он же хотел отдохнуть.

- Ну на, я Сане дам телефон.

- На, Саня, тебя Костя.

- Чтобы ты шел на 22-ой короче. А Серега на Фоменко поедет, на БК. А к нам Ритаря. Пусть Ритарь идет на 22-ой, скажи ему.

- Нам пох.., хочет он или не хочет, что это такое, куда он пришел?

- …

- Ну а ху** бегать, пусть там день побудет, съездит на БК, придет сюда. Саня уже спит.

- Так пусть он его меняет, что Тихого дергать.

- Скажи, пусть уже завтра поменяется, Саня уже спит тут.

"Напоминаем о неизбежности наказания за военные преступления, не имеющие срока давности и ответственность за которые предусмотрена нормами международного и национального уголовного права", - резюмируют в ГУР Минобороны.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Она там навсегда останется сложной, пока мы его не отвоюем или Лаптестан не развалится.
показать весь комментарий
11.08.2021 13:58 Ответить
Ну так может разок стоит согласится на провокацию и насыпать хорошенько кацапам?Скажем потом,что то была "третья сторона".
показать весь комментарий
11.08.2021 13:58 Ответить
_А, провоцируют... Когда тебя убивают - это провокация, видите ли, по мнению какого-то мудака!
показать весь комментарий
11.08.2021 14:02 Ответить
Мій сусід нині зранку зарубав півня. Я думав, на борщ. Тепер розумію, що то він цілеспрямовано провоаував курей. Не питайте, на що. Цього я ще не знаю.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:03 Ответить
Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка - Цензор.НЕТ 9750
показать весь комментарий
11.08.2021 14:03 Ответить
Донбасс разъезжается,говорит Денис Казанский... из 6 млн жителей осталось половина...,а в итоге там уже жить невозможно...полный Атас и влаживать бабло в это дерьмо нет смысла,.. Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка - Цензор.НЕТ 7616
показать весь комментарий
11.08.2021 14:03 Ответить
Просрали свій Домбас і розбіглись як таргани.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:10 Ответить
Якщо є мова, то рано чи пізно ви повернете і втрачені території.
Якщо немає мови, то вам вже байдуже чи є території.
Оці байдужі втікачі тому приклад.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:30 Ответить
Ситуація на Донбасі залишається складною. Найманці РФ цілеспрямовано провокують бійців ЗСУ, - розвідка - Цензор.НЕТ 8151
показать весь комментарий
11.08.2021 14:12 Ответить
Треба почати визволяти землі загарбані москалями -
по іншому вони не підуть.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:39 Ответить
московія держава фашистська зробила Донбас полігоном випробування нової техніки і вироблення політтехнологій ,Україні воювати з таким монстром непросто,потрібно армію збільшити чисельно до 750000,але озброєння для такої армії треба нове,на інших принципах побудоване ,а тут ледь-ледь паростки нової ракетної техніки і то фінансування мізерне,хоча в Україні море мільйонерів ,для визволення територій треба використати квадратно-гніздовий спосіб ,як робить московія на морі повідомити жителів на тиждень наперед ,що така територія біде звільнятись і жителі повинні покинути територію,українській армії розв'яжуть РУКИ.
показать весь комментарий
11.08.2021 18:47 Ответить
 
 