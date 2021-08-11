В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА

В общежития Львовской области предлагают заселять только студентов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, показатель прививок во Львовской области сейчас ниже среднего, если сравнивать с другими областями Украины.

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