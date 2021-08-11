В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА
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В общежития Львовской области предлагают заселять только студентов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.
По информации директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, показатель прививок во Львовской области сейчас ниже среднего, если сравнивать с другими областями Украины.
Пожалуйста, подождите...
Ну та цей без мене вправно роблять в усьому світі.
Вакцинація - не гарантує 100% захисту від Ковід. Так, вона істотно зменшує ймовірність захворювання і, можливо, полегшує протікання захворювання. Однак побічні наслідки від вакцинації, ще досі вивчаються.
Не потрібно так категорично.
Придурки, блін...
І забувають, що рятує людей імунітет, а не прививка. Немає імунітету - прививка не допоможе.
Я не бачу реклами Зож, заборони алкоголю і тютюну, профілактики.
Зато бачу просування намордників, вакцин, карантину - все про заробляння грошей корпораціями, а не про здоров'я
Не вакцинированных помещать в СИЗО еще не предлагают!