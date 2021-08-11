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цензура (1325) типография (2) Демократична сокира (8)

СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету

"Демократична сокира" столкнулась с проблемой при публикации пятого номера газеты "Правдоруб". Большинство типографий отказались его печатать и неофициально заявили о том, что подобное указание им дала СБУ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук соучредитель организации "Демократична сокира" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внезапно столкнулись со случаем цензуры, что, как мне казалось, уже давно в прошлом. И лучше вам обратить на них внимание, когда они бьют по нам, а не когда придут к следующим критикам. "Демократична сокира" в коллаборации с ОО "Партизан Медиа" печатает газету, которая называется "Правдоруб". Выходит ежемесячно, коммуницирует то, что мы хотим донести - в частности критикует Офис Президента, Зеленского и Ермака", - пишет Трегубов.

По его словам, четыре номера вышли нормально. Пятый - последний - с очень большими проблемами.

"Нам последовательно отказала более чем дюжина типографий во всех уголках Украины. Большинство из них не объясняли причин. Некоторые объяснили. Ко всем пришла Служба безопасности Украины, а именно - Департамент защиты национальной государственности. Одну посетили буквально в течение дня, сразу после нашего к ним обращения. Всем вежливо объяснили что печать тиража "Правдоруба", и шире - сотрудничество "Демократичной сокирой" не в их интересах. Конечно, те решили не рисковать", - подчеркивает он.

"По словам некоторых из них - такой прямоты и борзоты они не наблюдали даже при Кучме и Януковиче. Тогда-то более намеками, здесь очень прямо. Мы попытались выяснить через своих знакомых. Информация подтвердилась - по данным наших визави, нашими оппонентами является начальник Департамента "Т" (ДЗНГ) Александр К., его заместитель Руслан Д. и начальник управления "М" в составе ДЗНГ Ростислав Х. Впрочем, это явно придумали не они - кажется, нам идет привет из Офиса Президента", - уверен Трегубов.

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"Мы все же напечатали тираж - благо, типографий в стране много, а СБУ не отличается тщательностью и упорством. Но следующий тираж ждут те же проблемы - по крайней мере, мне внезапно сообщили о конкретном и свежем указании нас не печатать в типографиях одного из облцентров", - добавил он.

В то же время Трегубов признает, что у него нет никаких доказательств для подтверждения своих слов.

"Я действительно пока не могу ничего доказать - переговоры с типографиями велись по телефону и не под запись. Конечно, мы разошлем и официальные обращения - но частные бизнесы, скорее всего, просто их проигнорируют. Мы в патовой ситуации", - отмечает Трегубов, взывая о помощи.

"Я прошу кого-то, кто имеет силы и умение, это проверить. Или хотя бы прислушаться. Как вариант - самим обратиться в типографию с вопросом, можно ли напечатать газету для "Демократичной сокири" и внимательно выслушать ответ. Или воспользоваться собственными контактами, которые могли бы это подтвердить", - подытожил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
примитивные ЗЕленые организмы, сидящие в ОПУ, не могут понять своими тупыми мозгами, что ЗЕленый клоун - голый, не зависимо от того пишет про это кто-то или нет...
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11.08.2021 14:13
+12
Дна немає. СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 6632
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11.08.2021 14:10
+12
_Да, именно так, шажок за шажком, зелёная плесень устанавливает дитатуру. А вы чего-то другого ожидали от слуги путлера?
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11.08.2021 14:20
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Зеля щимит свободу слова. Спорим Цензор читает больше народу, чем ту газету, а в газете не пишут и 1% того, что мы тут пишем про глав зебила и его пособника Андрея Елдака СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель "Демократичной сокири" Трегубов - Цензор.НЕТ 1283
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11.08.2021 14:06 Ответить
Одне не заважає іншому. Скільки б не читало, Єрмак злякався за свою сраку і прийняв дії.
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11.08.2021 14:14 Ответить
Цензор закрыть сложнее.
Гораздо сложнее.
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11.08.2021 14:33 Ответить
Фсб-ешники контролюють країну.
Ау, Буба, лови чортів.
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11.08.2021 14:07 Ответить
СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 5148
СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 1421
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11.08.2021 14:46 Ответить
Дна немає. СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 6632
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11.08.2021 14:10 Ответить
большая часть этих ************,голосовала за клоуна. чему ж тогда удивляетесь,а,***********?
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11.08.2021 14:11 Ответить
вообщето Демсокыра была за Пороха и против Зели. Или кого вы имеете ввиду?
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11.08.2021 14:34 Ответить
Все в стилі КГБ ,так було з 1991 р. і триває далі !!!)))
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11.08.2021 14:12 Ответить
примитивные ЗЕленые организмы, сидящие в ОПУ, не могут понять своими тупыми мозгами, что ЗЕленый клоун - голый, не зависимо от того пишет про это кто-то или нет...
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11.08.2021 14:13 Ответить
"Правдоруби" треба було думати коли голосувати йшли ,кого обрали !!!)))
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11.08.2021 14:14 Ответить
Так они ж за Петю голосовали, Вы чо?
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11.08.2021 14:18 Ответить
Швидше за кремлівським гаслом -"Лишьби не Порошенко!" !!!))))
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11.08.2021 14:25 Ответить
Аби ляпнуть.
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11.08.2021 14:28 Ответить
Может ты перед тем, как ляпнуть, узнаешь, что из себя представляет Демсокира?
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11.08.2021 16:38 Ответить
Поцікавився !! Нічого цікавого не знайшов!!!)))
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11.08.2021 17:11 Ответить
Т.е. ты лично активнее борешься с режимом ЗЕ, чем Демсокира.
Ну извини - то я наверное вас спутал.

Это ж ты показывал фильмы под НБУ про воровство Шевченко.
Это ты пикетируешь все суды по Привату и активам Коломойского с Суркисами.
Это ты пикетируешь ОП каждый раз, как ЗЕ что-то учудит.
Это ты ездил домой к ЗЕ устраивать демострацию и метелился с ментами.
Это ты подал в суд и заставил открыть уголовное дело на ЗЕ по делу "вагнеровцев".
Это ты требовал под ОП отставки Ермака.

А Демскокира наверное наоборот - срет себе на Цензоре потихоньку, ни во что не вмешиваясь.
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11.08.2021 19:33 Ответить
Я на Майданах з 1989 р. ,з робітничих страйків,бував на сотні вселяких акцій ,по всій Україні та не лише в Україні !!!)))
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11.08.2021 20:00 Ответить
Угу. И чего ты добился?
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11.08.2021 20:05 Ответить
На жаль практично нічого!! "Мудрий нарід",це Чахлик Невмирущий,що лохторат 1991 р. ,що ******** практично той самий лохторат !!!)))
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11.08.2021 20:09 Ответить
Тобі теж нарід неправильний дістався? То, може, ти не в своїй країні знаходишся? Тим більше, що ти перефарбований кацап, наскільки я пам"ятаю.
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11.08.2021 23:47 Ответить
Нарід такий який є ,тому і "має те що має" ,а решті лишається лише далі жити !! Тебе дивує що не лише українці є свідомими громадянами України,мене це не дивує ,я знаю безліч прикладів кончених москалів ,етничних українців,на жаль !!!)))
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11.08.2021 23:56 Ответить
Цікаво,кого я зрадив? До чого пристосувався ?7 Яким чином перевернувся?? )))
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12.08.2021 00:15 Ответить
По чуть-чуть,усіх передавлять сіоністи,повстане нарід-покличуть ***** на допомогу,вже було сто років тому,нічому дегенератів історія не навчила.
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11.08.2021 14:14 Ответить
Такими темпами, сбу самолеты с неугодными сажать по указке с ОПы скоро будет... СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 3149 СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 630
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11.08.2021 14:17 Ответить
Ну людей по указанию ЗЕОПы СБУ уже похищает.
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11.08.2021 16:39 Ответить
_Да, именно так, шажок за шажком, зелёная плесень устанавливает дитатуру. А вы чего-то другого ожидали от слуги путлера?
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11.08.2021 14:20 Ответить
Все аплодировали закрытию каналов!
НО, главное одобряемое обществом действие. Теперь можно делать со СМИ всё что хочется.
"Капля никотина убивает лошадь, хомячка разрывает на мелкие кусочки." Мелкая газетка ...
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11.08.2021 14:38 Ответить
"Демократична Сокира" збирали підписи за відставку Пєрдака, тому не важко здогадатися від кого йде заборона.
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11.08.2021 14:43 Ответить
Для Зели идеал Лукашенко. Вот он и идёт его путём. Только в турборежиме. Мы можем его снять раньше чем белорусы своего диктатора.
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11.08.2021 15:15 Ответить
Знімалка відросла?
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11.08.2021 23:52 Ответить
Борітеся- поборете. прям как іскру ленінскую пріследуют. Ето должно наоборот закаліть і озлобіть етіх бородатих петіних хіпстеров)
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11.08.2021 16:20 Ответить
А может лучше тебе, ******** зебильному, по голове надавать для пущей закалки?
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11.08.2021 16:41 Ответить
диктатура возвращается.... новый Майдан не за горами.... чистим оружие!!!!!
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11.08.2021 18:08 Ответить
Ага. Пам"ятаю, Ярош ще при гетьманові починав чистить. Поки не пригрівся при Генштабі...
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11.08.2021 23:50 Ответить
Свобода слова? Не, не чули...
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12.08.2021 01:18 Ответить
Птенцы януковича под флагом ЗЕ сделали выводы из своего поражения и приспособились, а серая маса выбрала из как "новые лица", вот и весь сказ. В мае 2019 говорили же- Думай! Но никто не хотел, все смеялись
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12.08.2021 08:58 Ответить
 
 