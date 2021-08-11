СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Демократична сокира" столкнулась с проблемой при публикации пятого номера газеты "Правдоруб". Большинство типографий отказались его печатать и неофициально заявили о том, что подобное указание им дала СБУ.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук соучредитель организации "Демократична сокира" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы внезапно столкнулись со случаем цензуры, что, как мне казалось, уже давно в прошлом. И лучше вам обратить на них внимание, когда они бьют по нам, а не когда придут к следующим критикам. "Демократична сокира" в коллаборации с ОО "Партизан Медиа" печатает газету, которая называется "Правдоруб". Выходит ежемесячно, коммуницирует то, что мы хотим донести - в частности критикует Офис Президента, Зеленского и Ермака", - пишет Трегубов.
По его словам, четыре номера вышли нормально. Пятый - последний - с очень большими проблемами.
"Нам последовательно отказала более чем дюжина типографий во всех уголках Украины. Большинство из них не объясняли причин. Некоторые объяснили. Ко всем пришла Служба безопасности Украины, а именно - Департамент защиты национальной государственности. Одну посетили буквально в течение дня, сразу после нашего к ним обращения. Всем вежливо объяснили что печать тиража "Правдоруба", и шире - сотрудничество "Демократичной сокирой" не в их интересах. Конечно, те решили не рисковать", - подчеркивает он.
"По словам некоторых из них - такой прямоты и борзоты они не наблюдали даже при Кучме и Януковиче. Тогда-то более намеками, здесь очень прямо. Мы попытались выяснить через своих знакомых. Информация подтвердилась - по данным наших визави, нашими оппонентами является начальник Департамента "Т" (ДЗНГ) Александр К., его заместитель Руслан Д. и начальник управления "М" в составе ДЗНГ Ростислав Х. Впрочем, это явно придумали не они - кажется, нам идет привет из Офиса Президента", - уверен Трегубов.
"Мы все же напечатали тираж - благо, типографий в стране много, а СБУ не отличается тщательностью и упорством. Но следующий тираж ждут те же проблемы - по крайней мере, мне внезапно сообщили о конкретном и свежем указании нас не печатать в типографиях одного из облцентров", - добавил он.
В то же время Трегубов признает, что у него нет никаких доказательств для подтверждения своих слов.
"Я действительно пока не могу ничего доказать - переговоры с типографиями велись по телефону и не под запись. Конечно, мы разошлем и официальные обращения - но частные бизнесы, скорее всего, просто их проигнорируют. Мы в патовой ситуации", - отмечает Трегубов, взывая о помощи.
"Я прошу кого-то, кто имеет силы и умение, это проверить. Или хотя бы прислушаться. Как вариант - самим обратиться в типографию с вопросом, можно ли напечатать газету для "Демократичной сокири" и внимательно выслушать ответ. Или воспользоваться собственными контактами, которые могли бы это подтвердить", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Гораздо сложнее.
Ау, Буба, лови чортів.
Ну извини - то я наверное вас спутал.
Это ж ты показывал фильмы под НБУ про воровство Шевченко.
Это ты пикетируешь все суды по Привату и активам Коломойского с Суркисами.
Это ты пикетируешь ОП каждый раз, как ЗЕ что-то учудит.
Это ты ездил домой к ЗЕ устраивать демострацию и метелился с ментами.
Это ты подал в суд и заставил открыть уголовное дело на ЗЕ по делу "вагнеровцев".
Это ты требовал под ОП отставки Ермака.
А Демскокира наверное наоборот - срет себе на Цензоре потихоньку, ни во что не вмешиваясь.
НО, главное одобряемое обществом действие. Теперь можно делать со СМИ всё что хочется.
"Капля никотина убивает лошадь, хомячка разрывает на мелкие кусочки." Мелкая газетка ...