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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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вуз (903) госбюджет (1155) Зеленский (16498) Кабмин (13798) Университет (224)

Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского

Кабинет Министров перераспределил 70 млн грн на реализацию проекта "Президентский университет" в 2021 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, данные средства перераспределены за счет уменьшения расходов по программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет"

Данная сумма будет израсходована на финансирование деятельности структурного подразделения "Центра специальных проектов УкрИНТЭИ" и выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и земельных работ в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта "Президентский университет".

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров начать подготовку проекта создания "Президентского университета".

Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
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Топ комментарии
+37
Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 7332
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11.08.2021 14:45
+35
Деньги на строительство государственные, а университет Зеленского Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 3884
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11.08.2021 14:46
+31
Трускавецкого мало?
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11.08.2021 14:45
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Трускавецкого мало?
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11.08.2021 14:45 Ответить
Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 5406
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11.08.2021 14:51 Ответить
Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 7332
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11.08.2021 14:45 Ответить
Деньги на строительство государственные, а университет Зеленского Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 3884
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11.08.2021 14:46 Ответить
А выдоят бизнес

Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 2122
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11.08.2021 14:51 Ответить
Как то некрасиво проявляется именная привязка. К чему такие громкие посылы ?
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11.08.2021 14:46 Ответить
Ви, певно, заздрите. Але дуполизам така дрібниця не зіпсує апетиту.
Вони лише тільки розсмакували солоденьке.
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11.08.2021 15:21 Ответить
Тобто, заклад Зеленського, а гроші бюджетні.
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11.08.2021 15:23 Ответить
На всенародне обговорення це питання винесли? Згоду в киян питали?
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11.08.2021 14:47 Ответить
так референдрум! чи як?..
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11.08.2021 15:08 Ответить
Черговий нікому не потрібний МАУП?))
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11.08.2021 14:47 Ответить
Більш схоже на НАДУПУ.
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11.08.2021 14:57 Ответить
Більше вже ні з чого красти?
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11.08.2021 14:47 Ответить
ну на черзі льодові стадіони..взагалі ідей масса! Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 9690
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11.08.2021 18:52 Ответить
Лучше бы Сенцову их отдали. Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 9944
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11.08.2021 14:47 Ответить
Було би значно більше користі, аніж від університету тупого клована.
Скільки в нас вузів в країні ? Не вистачає ?
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11.08.2021 14:50 Ответить
А сколько стоит диплом, уже есть расценки.
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11.08.2021 14:47 Ответить
Сруть на голову всім нам,а ми терпимо!
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11.08.2021 14:48 Ответить
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!" (С)
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11.08.2021 14:48 Ответить
Твою ж, пілять! Тут лікарі чи шахтарі без зарплат вже по кілька місяців, пенсіонери по смітниках риються, а ті виродки шизофренічні забаганки "найвеличнішого" фінансують. Весело ж то як, по-приколу! Правда. зебуїни?
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11.08.2021 14:49 Ответить
Бідність населення то не імені зеленського.
Епоха зубожіння не може скінчитись, тому що він так бажає.
А от університет з його іменем він побудувати може.
Ну і що що хтось помре у злиднях.
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11.08.2021 14:51 Ответить
ну для таких закон уже прошёл первое чтение - единственное жильё теперь можно будет отобрать за долг в 10 минимальных зарплат
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11.08.2021 15:09 Ответить
Краще зразу по добрій традиції виділив два мільярди у фонд Лєнки Зеленської
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11.08.2021 14:49 Ответить
Краще нехай почитає Фонвізіна - " ГОРЕ ОТ УМА"!!!
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11.08.2021 14:49 Ответить
Он оттуда даже выучил только одну строку:
Карету мне, карету!
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11.08.2021 14:53 Ответить
Действительно, надо перераспределять деньги, на спорт тратится очень много. Один крытый велотрек в стране - непозволительная роскошь.
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11.08.2021 14:50 Ответить
ну как жеж до этого без универазеленского жили ? даже не представляю !! ))))
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11.08.2021 14:50 Ответить
выживали! Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 5836
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11.08.2021 18:53 Ответить
та просто мучились )))) страдали и рыдали ))))
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11.08.2021 19:15 Ответить
вот как нужно пиариться за бюджетные деньги.Это вам не с собственного кармана на армию вкладывать или для больниц аппаратуру закупать.
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11.08.2021 14:51 Ответить
Какой еще один университет? У нас уже и так обесценено высшее образование. Уже не знают что делать с экономистами и юристами.
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11.08.2021 14:51 Ответить
Киваловские бестолковки лучше позакрывали бы. А то там будущих юристов на практике сразу же и учат как нужно давать взятки на примерах с преподавателями.
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11.08.2021 16:12 Ответить
Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 4567
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11.08.2021 14:53 Ответить
Я сподівався, що то був жарт... але цирк досі не поїхав...
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11.08.2021 14:54 Ответить
Новые Петросяны
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11.08.2021 15:00 Ответить
Строительство на костях нищих пенсионеров! Больше половины пенсионеров недоедают из-за нехватки денег на продукты,но власть этого в упор не видит - пир во время чумы!
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11.08.2021 15:00 Ответить
Когда начнем строить космодром Зеленского?
А цирк?
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11.08.2021 15:04 Ответить
касмадром пагадит....Голливуд и.Диснейленд были обещаны ))))
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11.08.2021 19:17 Ответить
Це він хоче заново, на цей раз як слід, отримати вищу освіту, але в своєму власному університеті??
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11.08.2021 15:04 Ответить
Зеленский финансирует строительство университета из личного фонда или эту хотелку оплачивает украинский народ?
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11.08.2021 15:05 Ответить
он вдавится из своего кармана, еще с этого строительства набьет карманы себе и своим близким
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11.08.2021 15:09 Ответить
берем кредиты МВФ и тратим их на хз шо Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 7300
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11.08.2021 15:06 Ответить
ну начнем с того, что даже на х/зшо они не тратят - так трошки долги раскидают (чтоб еще давали) а остальное - мышам в Госрезерв...те знают шо с отем делать)))))
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11.08.2021 19:18 Ответить
на армию нет денег, пенсии повысить тоже нет
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11.08.2021 15:07 Ответить
как скучно Вы живете )))
тут главное чтоб оно про обещанные Голливуд и Диснейленд не вспомнило )))
хотя...возможно ото с пивнями под ОП спишут бацульки как под Диснейленд??? ))))
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11.08.2021 19:19 Ответить
В нынешнее, весьма непростое время, университет Зеленского - самый лучший объект для вложения средств государства.
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11.08.2021 15:07 Ответить
Уже когда то один президент с супругой строили "Больницу будущего"
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11.08.2021 15:11 Ответить
Недолуге порівняння.
Дивуюсь, що ти не прибічник Зєлєнського.
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11.08.2021 15:16 Ответить
С чем недолуге? Что пчеловод спер 42 млн гривен?
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11.08.2021 15:37 Ответить
Зебил ты тупой!!!
Ющенко был настоящим украинским президентом, так же оболганным, как и Порох. А вы уши развесили и повторяете кремлёвскую пропаганду.
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11.08.2021 16:16 Ответить
Это ты тупое! Я видел лично Кучму, Ющенко, Кравчука и Януковича ( не говоря про юльку, луцика, симоненка и других личностей) на уровне вытянутой руки! И развал системы государственного управления начался именно с Ющенко! И нехер мне тыкать! Вы читайте первоисточники(если знаете где их искать), а не мантры ваших пропагандонов! Секта идиотов с лозунгом - все дураки, только наш "СОЛНЦЕЛИКИЙ".
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11.08.2021 16:31 Ответить
Всё ясно. Ты увидел развал системы при Ющенко, поэтому проголосовал за Януковича.
Ну как, систему подправили от развала?
Ты кто такой, чтобы к тебе нельзя на "ты"? Ты сам себя обозвал чупакаброй. Такую мерзость на "вы" называть не собираюсь.
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11.08.2021 16:37 Ответить
Да не важно за кого кто то проголосует! Сейчас на цензоре вообще не хочется ни с кем в полемику вступать! Либо платный тролль, либо хам и двоечник! А, обращение к незнакомым людям на "Вы", лишь указывает на уровень собеседника!
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12.08.2021 22:15 Ответить
Официант...
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11.08.2021 16:49 Ответить
Толья, Вы хотя бы официантом станьте.
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12.08.2021 22:17 Ответить
Школи позакриваємо, а ради піара почнемо (факт - не добудують - гроші розкрадуть, землю роздерибанять) будувати якись вуніверситет...
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11.08.2021 15:13 Ответить
На "Нептуни" грошей нема.
На "Вільху" - нема.
На "Богдану" - нема.
Кого наш придурок там навчати буде?
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11.08.2021 15:15 Ответить
Сволочь.
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11.08.2021 15:17 Ответить
Школа їм. Зе в селі і міфічний універ їм. Зе ні в яке порівняння не йдуть. У зебобіка хворобливе відчуття особистої нікчемності, якби воно могло, воно своїм ім'ям назвало все: від пиріжків з пельменями до магістралей і мостів.
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11.08.2021 15:29 Ответить
давайте лучше построим цирк имени зеленского. ведь какая разница?!
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11.08.2021 15:22 Ответить
палатку з зеленого брезенту, а не цирк будувати.
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11.08.2021 15:29 Ответить
Він схоже дійсно хворенький🤪
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11.08.2021 15:34 Ответить
але впертий - пасцан сказав...пасцан не забув !
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11.08.2021 19:20 Ответить
Як мінімум дивні приорітети для вкладання коштів за ситуації коли ресурси обмежені.
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11.08.2021 19:29 Ответить
тим більше що ВУЗів на всякий смак і так не мало...
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11.08.2021 19:32 Ответить
Хроника президента 11.08.21 Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 9041 Грабеж Госрезерва. » … вам и не снилось» (с)
«Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації» - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита «Держрезерву».
Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.
«В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.»
Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя.
Именно потому это и привлекло наше внимание.
Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента).
Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.
Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г.
«Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. «
Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.

Но информация уже пошла …
И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание.
Сообщение Хроники «02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины».
Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.
Сообщение Хроники «08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. «
Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - «аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников». Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил «источник» аномального роста и соответственно начал задавать вопросы.
Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.
Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.



Собощение Хроники «07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. «
Далее было еще более интересно.
Задолго до всяких «проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров» управление «К» СБУ провело обследования единиц хранения «Державного агентства резерву України», результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.
«… обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)»
Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.
Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.
Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.



Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 6931
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11.08.2021 15:38 Ответить
Неплохо бы остальным университетам погасить долги по оздоровительным и отпускным... Отпуск уже заканчивается, а денег нет...
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11.08.2021 15:41 Ответить
Чисто на распил, и шоб никакой активности !
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11.08.2021 15:42 Ответить
Це нікому не потрібна дурниця. Наступний през закриє і розбере на запчастини. Дарма потрачені гроші будуть.
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11.08.2021 15:50 Ответить
Ну началось, универ имени Зеленского. Ладно бы он за свои деньги строил, тогда да, тогда без вопросов.
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11.08.2021 15:55 Ответить
Ющенко лікарню майбутнього вже будував, Зеленський університет на наші податки збудує. Мільйони гривень вкрадуть, а люди на 2300 пенсії з групою інвалідності так і будуть виживають.
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11.08.2021 15:55 Ответить
Не згадуй Ющенко всує, Людмила!
Зрозумійте, кремляді всіх справжніх українських президентів намагається принизити і звинуватити у всіх гріхах. А ви вірите і обираєте як не януквичів, так зєлєнських.
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11.08.2021 16:19 Ответить
Я була членом виборчої комісії від "Нашої України" на виборах Президента в 2004р. Ви навіть не уявляєте як ми боролись з тими фальсифікаціями, буквально воювали за кожен голос. Зеленського, до речі теж не обирала. Поясніть мені, які "*********" завадили Ющенко виправдати надії людей? Я його зневажаю більше чим януковича
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12.08.2021 16:17 Ответить
Що ж я вам можу пояснити, якщо ви людину, яка вела нас до Європи (це Ющенко), зневажаєте більше, ніж людину, яка нас продавала у рабство до Московії (це Янукович)?
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12.08.2021 16:22 Ответить
Звісно не зможете.янукович злочинець,убоге створіння, щодо нього у мене не було жодних ілюзій За Ющенка люди вийшли на Майдан бо хотіли європейських цивілізованих
цінностей в Україні в тому числі. І що? Нема для нього виправдання.
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12.08.2021 22:49 Ответить
Які цінності поправ Ющенко? Ви слухали кремлівську пропаганду, а також плітки Юліни і цькували Ющенка. Він вас вів у Європу, а ви упиралися. І він ще винуватий. Логічно!
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13.08.2021 08:10 Ответить
Дискусію закінчуємо. Бджола не витрачає свій час, щоб пояснити мусі, що мед краще ніж г''но
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13.08.2021 14:34 Ответить


tZE inform
@tZEinform
·1 ч"Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского" Зеленые мыши догрызают последние крохи бюджета :
Кстати деньги взяты из фонда стимулирования науки. Какая наука ?! Распил - это вовино ...
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11.08.2021 16:34 Ответить
Это что-то несовместимое - Университет и Зеленский. Какой-то фейк, а деньги получили настоящие.
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11.08.2021 17:43 Ответить
Я дико извиняюсь, но почему университие одного человека финансируется из Госбюджета (т. е. из кармана всего народа)?
Раз это и из моего кармана, то почему не назвать в честь меня? 🤣🤣🤣
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11.08.2021 18:30 Ответить
я Вас умоляю...эти хламидники даже фамилиё своего преЗЕ правильно написать не могут...
оно Вам надо...ото позорище? ))) (я про название университета...хотя так классно совпало)))))
Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 1715

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11.08.2021 19:24 Ответить
рояли уже закупили ?
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11.08.2021 23:10 Ответить
 
 