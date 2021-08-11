"Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Возможное размещение войск США на территории Украины требует тщательного исследования, чтобы не получить неадекватную реакцию России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, комментируя инициативу министра по реинтеграции временно оккупированных территория Алексея Резникова.
Нардеп отметил, что размещение военных баз других государств на территории Украины противоречит Конституции.
"Эта тема требует проведения как минимум консультаций в отношении необходимых изменений в законодательство. Насколько мне известно, Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на территории нашего государства. Но, видимо, Резников более глубоко изучал этот вопрос", - сказал Гетманцев.
Кроме того, депутат опасается, что Россия может неадекватно отреагировать на такие действия Украины.
"С другой стороны, мы должны понимать, что никакой шаг не происходит сам по себе, он создает цепную реакцию нашего агрессивного северного соседа, который может быть в определенной степени неадекватным. Базы на территории Украины может еще не быть, но неадекватные действия уже могут начаться. Я бы провел глубокую оценку этого шага, хотя я согласен с министром в том, что, несомненно, размещение на территории Украины силовых подразделений США будет определенной гарантией безопасности нашего государства. Но это точно надо сделать, не нарываясь на неадекватные действия нашего соседа", - сказал Гетманцев.
Напомним, Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".
В июне нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве. "Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный суд. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз? - ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников", - сказал Вениславский.
Пожалуйста, подождите...
Они давно анонсировали ассиметричные ответные шаги.
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Це луснула кремлівська консерва Гетьманцев.
Причому якісно так, потужно луснув - АШ ЗАТРИСЛО холопку Данілку. "Батюшки-светы, а чавой-та барин скажуть? а не изволят ли осерчать ихнее ************?"
Я поражаюсь политикам и представителям власти, которые с оглядкой на агрессора переживают за его реакцию. Видимо премию не получат от хозяев и кураторов.
Чівокуня теж так вважав, до речі... ))
Назвати це не базами, а наприклад площадками і козломордих послати на х...
Все остальное полный разброд....просто сборище у корыта...
Чем скорее от них избавимся тем лучше
с грозной фамилией гетманцев ...
Які ж огидні ці продажні плісняві паскуди.
Там має бути хіба що Воєводін якийсь.
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
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Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
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Слава Україні ! Україна понад усе!-
От тільки втекти до царя-батюшки йому не судилося, брати Райт єраплан ще не вигадали... )))
Але й досі існують особливо вумні громадяни, до яких не доходять істини, що лежать на поверхні (і взагалі абинепорох).
Воно всіма своїми діями заохочує НАТО на локальну війну з росіею, але виключно на теріторії України, шо б полігоном була не частина а вся теріторія України і шо б яко мого більше гинуло українців в цій війні.
А Резніков - це дужє ретельно закамуфлевана російська концерва, яка і воду в Крим неодноразово готова була надати, за ним необхідно стеження СБУ, він десь проколеться...
Усім читачам з наявністю мізка у черепній коробці дуже раджу подивитися на YouTubi інтерв'ю пана Степана Демури, стосовно здатності т.з. рф здійснити повномасштабну агресію проти України. Так це без урахування присутності військ та військової техніки США на теріторії України. "Слуги урода" до сих пір не назаглядувалися у вічі "недопалку"... Так навіщо ж демонструвати свою параною публічно? Га, пане Гетманцев?
Помните:
Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном.
© Наполеон Бонапарт
Анекдот.
- Спрашивают у хозяина дома - у вас соседи хорошие.
- Он отвечает - Да.
- Так почему же у вас ружье висит на стене возле двери.
- А это чтобы соседи были хорошие.
и что ? Это спасло от неадекватного соседа ????
Цю паскуду потрібно звільняти. Американські війська - гарантія, що руцьке свиня не нападе.
Але друге речення... скільки страхітливих помилок у слові "розстріляти"! 🧐😳
Даже если "слуги народа" всем стадом с Гетманцевым в первых рядах будут Путину жопу целовать.
Куда уж больше НЕАДЕКВАТНОСТИ?