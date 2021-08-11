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"Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возможное размещение войск США на территории Украины требует тщательного исследования, чтобы не получить неадекватную реакцию России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, комментируя инициативу министра по реинтеграции временно оккупированных территория Алексея Резникова.

Нардеп отметил, что размещение военных баз других государств на территории Украины противоречит Конституции.

"Эта тема требует проведения как минимум консультаций в отношении необходимых изменений в законодательство. Насколько мне известно, Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на территории нашего государства. Но, видимо, Резников более глубоко изучал этот вопрос", - сказал Гетманцев.

Кроме того, депутат опасается, что Россия может неадекватно отреагировать на такие действия Украины.

"С другой стороны, мы должны понимать, что никакой шаг не происходит сам по себе, он создает цепную реакцию нашего агрессивного северного соседа, который может быть в определенной степени неадекватным. Базы на территории Украины может еще не быть, но неадекватные действия уже могут начаться. Я бы провел глубокую оценку этого шага, хотя я согласен с министром в том, что, несомненно, размещение на территории Украины силовых подразделений США будет определенной гарантией безопасности нашего государства. Но это точно надо сделать, не нарываясь на неадекватные действия нашего соседа", - сказал Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников

Напомним, Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".

В июне нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве. "Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный суд. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз? - ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников", - сказал Вениславский.
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Топ комментарии
+51
Она и так постоянно неадекватная.
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11.08.2021 14:51
+39
Лохотронщик-рашист проти.
Хто б сумнівався?....
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11.08.2021 14:52
+30
Гетманцев точно не посол Азербайджана Вагабзаде, даже в подметки ему не годится, как говорится - почувствуйте разницу
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11.08.2021 14:52
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"Не всё так однозначно" (с) дочь ахвицера
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11.08.2021 18:46 Ответить
Грёбаная русская консерва
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11.08.2021 14:59 Ответить
Видимо Резников лучше изучал этот вопрос...- Идиотт ! Слушайся Резникова !
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11.08.2021 15:00 Ответить
Гетманцев - ватник и украинофоб. У него агрессивная реакция.
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11.08.2021 15:01 Ответить
ВІН ГОПНИК ЯКИЙ ПРИДУМУЄ СХЕМИ , ЯК ГРАБУВАТЬ УКРАЇНЦІВ.
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11.08.2021 19:55 Ответить
Ох и дебилы ж!!! Так что,побежим сосать кацапам,раз вы их так ссытесь,а то ж вдруг они нападут.Да,Гетьманцев?
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11.08.2021 15:01 Ответить
ЦКАВО ЦЕЙ ЧОЛОВІК БИКУЮЧИ ХОЧЕ НАМ СКАЗАТИ ЩО ЗАРАЗ РОСІЯ АДЕКВАТНО ПОВОДИТЬСЯ З УКРАЇНОЮ.
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11.08.2021 19:46 Ответить
Как тогда разрешили размещение Черноморского флота?
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11.08.2021 15:02 Ответить
А не было никакого разрешения. Был очередной развод как и с меморандумом.
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11.08.2021 15:19 Ответить
......ти чмо з гарним призвищем, та тобі повинно бути по х ....... як відреагує сусід, навпаки за цю ідею треба триматися!!!! Під......ор ти совковий і любитель мокшанії!!!!!!!
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11.08.2021 15:03 Ответить
А когда у них была адекватная реакция?
Они давно анонсировали ассиметричные ответные шаги.
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11.08.2021 15:03 Ответить
Ах ти тварюка фіскальна. Ось ти свою кремлядську сутність і виявило. В 2014 американських баз не було. Це стримало смердючу рашку? І ти це розумієш. Єдине що треба розлядати докладно - це СБУ твою коллаборантну особу!
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11.08.2021 15:03 Ответить
Причому навіть не вважає за потрібне якось маскуватися - відкритим текстом, ****, "сцарь-батюшко осерчають!"
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11.08.2021 15:06 Ответить
Фе! Що це отік навуньило, гейби щось крепнуло на полонині?
...
Це луснула кремлівська консерва Гетьманцев.
Причому якісно так, потужно луснув - АШ ЗАТРИСЛО холопку Данілку. "Батюшки-светы, а чавой-та барин скажуть? а не изволят ли осерчать ихнее ************?"
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11.08.2021 15:04 Ответить
Україна вже отримала неадекватну реакцію кацапстану за проєвропейський шлях. Тепер наша черга відповідати. А Гетманцеву і ЗЄклоунам можна зайнятися лиш глибоким "ретельним дослідженням" ануса каломийського.
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11.08.2021 15:05 Ответить
Не ссы. Сбежать успеешь!!
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11.08.2021 15:06 Ответить
(але це не точно)
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11.08.2021 17:58 Ответить
До чего же примитивны и тупы уровень знаний и возможность анализа ситуации в стране у этих так называемых "Слуг без народа"... Неужели до этих ссученных недоумков ещё не дошло что в стране РЕАЛЬНО ИДЁТ ВОЙНА!! Какую же ещё кроме ЭТОЙ, ситуацию МОЖНО НАЗВАТЬ НЕАДЕКВАТНОЙ?!... О чём шепчет эта паскудная гнида влезшая в законодательный орган и мечтающая о ТИХОМ БОЛОТЕ и ЛИЧНОМ БЛАГОДЕНСТВИИ?... Если ГЭБЭШНОЙ МРАЗИ не показать что НЕНЬКА ЛОЖИТ НА НЕЁ С ПРИБОРОМ!!..., то ещё не одно поколение УКРАИНЦЕВ будет принимать необходимые ДЛЯ ГОСУДАРСТВА РЕШЕНИЯ с оглядкой на КРИМИНАЛИТЕТ эРэФии, каковым и является БАНДА КРЕМЛЁВСКИХ ОТМОРОЗКОВ и их шестёрок в Европе.
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11.08.2021 15:07 Ответить
так может у этих кацапских ушлепков разрешения попросить
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11.08.2021 15:08 Ответить
А реакція Росії зараз Адекватна ? Росія поверне нам окупований Крим ... ? Неадекватність неадекватного це Адекватність !!!
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11.08.2021 15:11 Ответить
Видимо военные базы РФ в Крыму не мешали Конституции.
Я поражаюсь политикам и представителям власти, которые с оглядкой на агрессора переживают за его реакцию. Видимо премию не получат от хозяев и кураторов.
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11.08.2021 15:12 Ответить
Значит разместить свои войска на восточной Украине и развязать войну против Украины парашей, это нормально. Это не иностранные войска, а вот американских друзей пригласить нельзя…. Надо смотреть на агрессора….странная логика.
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11.08.2021 15:14 Ответить
ЭТО ОН О ЧЕМ??????НА ВОСЬМОМ ГОДУ ВОЙНЫ ЭТОТ ДЕГЕНЕРАТ ГОВОРИТ О КАКОЙ ТО РЕАКЦИИ ЗАПОРЕБРИКА?????ЭТА ЗЕЛЕНАЯ СВОЛОЧЬ ЕШЕ НЕ ПРОСНУЛАСЬ ИЛИ ОНО УПАЛО ОТКУДАТО И УДАРИЛОСЬ ГОЛОВОЙ????? ПОДОНОК...
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11.08.2021 15:18 Ответить
Усе набагато гірше. Він цинічно відвертий ворог народу, саботажник та агент іноземних розвідок, який не маскуючись ллє воду на ************ млина.
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11.08.2021 15:42 Ответить
Воно, зебільна вражина, з катух з'їхала?
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11.08.2021 16:45 Ответить
Втратило обережність і поперло у відкриту, харкнувши на конспірацію. Бо вважає себе в дамках.
Чівокуня теж так вважав, до речі... ))
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11.08.2021 18:02 Ответить
Гетманцев - совок конченный. Так что причина совсем-совсем другая.
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11.08.2021 15:18 Ответить
Зрадник і колаборант, на нари ватника.
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11.08.2021 18:26 Ответить
Вона вже не адекватна і цього міг не помітити тільки дебіл або ворог. "Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной - Цензор.НЕТ 6791 "Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной - Цензор.НЕТ 6791
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11.08.2021 15:18 Ответить
Размещение амриканских баз это конечно хорошо но с другой стороны американцы(демократы) так себе союзники и их сделка с Германией в обход интересов Украины в частности по безопасности ,когда бидон в предвыборной гонке обещает ввести адские санкции ,а после выборов делает противоположное яркое тому подтверждение.Да и их недавнее решение по выводу войск из Афганистана ,где они фактически кидают своих союзников и талибы захватывают власть должно наводить на определённые размышления наше руководство ,чтобы оно искало себе партнеров среди ближайших соседей,пострадавших в прошлом от раши и считающей её своим врагом или стран ,на протяжении многих веков соперничавшей с рашей ,как вот Турция например и создавать с ними новые уже военные союзы для обеспечения собственной безопасности,так ,как НАТО в блажайшей перспективе(да и в долгосрочной по видимому тоже) нам не светит
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11.08.2021 15:21 Ответить
"...Нардеп отметил, что размещение военных баз других государств на территории Украины противоречит Конституции..."

Назвати це не базами, а наприклад площадками і козломордих послати на х...
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11.08.2021 15:22 Ответить
Гольфклубами)))
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11.08.2021 18:34 Ответить
У зеленого сброда есть только один вектор напраления "Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 6808 Бабки...бабки..и еще раз бабки
Все остальное полный разброд....просто сборище у корыта...
Чем скорее от них избавимся тем лучше
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11.08.2021 15:26 Ответить
Бази нужны уже сейчас!на реакцию кацапо-фашистов всем пох!
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11.08.2021 15:31 Ответить
страну можно просрать из-за таких серунов,
с грозной фамилией гетманцев ...
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11.08.2021 15:33 Ответить
Предлагаю гетьманцева усыпить, ну или отдать для опытов в психушку
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11.08.2021 15:36 Ответить
"Киньте цього сідора у вулик" (с) Віктор Ющенко
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11.08.2021 15:45 Ответить
А лучше и то, и другое!
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11.08.2021 16:58 Ответить
А до этого,с**ка,она была адекватная? Гетьманцев, могильщик бизнеса уже и внешней политикой занялся
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11.08.2021 15:36 Ответить
это одно из тех животных, которое за подачу воды в крым. Так что эта проститутка всё время будет нас стращать какими то неадекватными реакциями росии.
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11.08.2021 15:37 Ответить
А чего Гетманцев считает что это будут именно базы США? Это могут быть совместные украинско-американские дивизионы ПВО под совместным командованием. Такого Конституция не запрещает .
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11.08.2021 15:37 Ответить
Вот поэтому и нужно размещать. А все кто против предатели
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11.08.2021 15:39 Ответить
Та ти шо? Може, "позаблоковий статус", ну такий, який був до 2014 року, коли його херант напав на Україну? Ну щоб не сердити кацапів? Тим більше у Буби та Ко там бізнс.
Які ж огидні ці продажні плісняві паскуди.
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11.08.2021 15:40 Ответить
Хто б сумнівався, що цей підор фіскальний буде топити за паРашку. Типовий комуняка, який живе за принципом - відібрати й поділити. паРашка для такого - це найкращий друг та єдинодумець.
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11.08.2021 15:40 Ответить
что еще мог заявить ватный обсос Гетьманцев
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11.08.2021 15:43 Ответить
а що риг Гетманцев міг сказати, потрібно ж питати дозвіл у російської дири.
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11.08.2021 15:47 Ответить
І звідки у цього бавовняного мерзотника таке європейське прізвище?
Там має бути хіба що Воєводін якийсь.
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11.08.2021 15:47 Ответить
Ссыкливый маланец от зедебилов.Так делать юлька предлагала в 14 году.Если бы таких ссыкунов слушали то Украины бы уже не было.
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11.08.2021 15:51 Ответить
Шановний, не треба вводити себе в оману - вони не "дурні" і навіть не "ссикуни". Давайте називати віщі власними іменами - це вороги народу і агенти кремля. Щонайменше колаборанти-опортуністи, які мріють про владу і зиск для себе, які принесуть їм кацапські багнети (але це також різновид зрадників). За справедливістю із цими гнидами має коротко поговорити пан мавзер за вироком надзвичайного національного трибуналу. Бо так дійсно можна вчергове просерити суверенітет і майбуття.
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11.08.2021 16:00 Ответить
Хитрозадый крысенок,явно москоский агент - не нужны нам американские базы,потому что мы должны бояться гнева ботоксного карлика.
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11.08.2021 15:52 Ответить
А чего там исследовать, разве кто сомневается в реакции **********? "Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 3007
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11.08.2021 15:53 Ответить
Тільки ганьбить свою славну прізвище цей, прокремлівський холуй перевертень. А правда воно і серед гетьманів України рідко але ж таки траплялися продажні московські Іуди. Які на догоду Кремлю допомагали москалям знищити Україну ( гетьманську) як державу.
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11.08.2021 15:55 Ответить

Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
-
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
Слава Україні ! Україна понад усе!-
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11.08.2021 15:58 Ответить
Особливо за періоду Руїни. Хоча б Брюховецького взяти - той іще "прото-януковощ" був.
От тільки втекти до царя-батюшки йому не судилося, брати Райт єраплан ще не вигадали... )))
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11.08.2021 16:05 Ответить
Гетьманцев-ворог України.
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11.08.2021 15:56 Ответить
Курінний отаман Очевиденко підтверджує це.
Але й досі існують особливо вумні громадяни, до яких не доходять істини, що лежать на поверхні (і взагалі абинепорох).
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11.08.2021 18:06 Ответить
Пока сцыкуны руководят, все так и будет, печально ((((
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11.08.2021 16:03 Ответить
Саме цього кремлівська наволоч і бажає!
Воно всіма своїми діями заохочує НАТО на локальну війну з росіею, але виключно на теріторії України, шо б полігоном була не частина а вся теріторія України і шо б яко мого більше гинуло українців в цій війні.
А Резніков - це дужє ретельно закамуфлевана російська концерва, яка і воду в Крим неодноразово готова була надати, за ним необхідно стеження СБУ, він десь проколеться...
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11.08.2021 16:04 Ответить
І якому ж народові служить це непорозуміння на призвіще Гетманцев? Чи не народові т.з. рф?
Усім читачам з наявністю мізка у черепній коробці дуже раджу подивитися на YouTubi інтерв'ю пана Степана Демури, стосовно здатності т.з. рф здійснити повномасштабну агресію проти України. Так це без урахування присутності військ та військової техніки США на теріторії України. "Слуги урода" до сих пір не назаглядувалися у вічі "недопалку"... Так навіщо ж демонструвати свою параною публічно? Га, пане Гетманцев?
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11.08.2021 16:10 Ответить
Так можна вигорнути гівно зі своїх труханів,та спробувати розташувати амерські війська. А ще краще смердючім цапам вклонитися чи стати перед ними на коліна,безпечніше буде.
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11.08.2021 16:20 Ответить
Не обязательно говорить вслух о военных базах - устроить совместные учения на границе пока ***** не сдохнет.
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11.08.2021 16:28 Ответить
ну и власть себе выбрало 73 %... " Как бы чего не вышло", "как бы не разозлить Путина " и т.д...

Помните:
Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном.
© Наполеон Бонапарт
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11.08.2021 16:33 Ответить
жаль Наполеон не рассмотрел вариант, когда стадо баранов возглавляет баран....
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11.08.2021 16:35 Ответить
Гетьманцев очень боится неадекватной реакции нашего агрессивного соседа, а то что этот сосед ведет против нашей страны седьмой год войну, то это на его взгляд адекватная реакция. А по моему наш агрессивный сосед очень даже адекватный. Что то он не бросается вернуть в русский мир исконно русскую Аляску, а вот оккупировать Молдову, Грузию, Украину так это запросто. Поэтому чем быстрее мы получили бы статус главного союзника США или разместили бы у себя их их базу тем быстрее наш агрессивный сосед успокоился бы.
Анекдот.
- Спрашивают у хозяина дома - у вас соседи хорошие.
- Он отвечает - Да.
- Так почему же у вас ружье висит на стене возле двери.
- А это чтобы соседи были хорошие.
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11.08.2021 16:34 Ответить
Кацап гетьманцев служить ворожому нам народу, а не українцям. Це ворог. Агент російського впливу.
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11.08.2021 16:35 Ответить
А Зеля с другими просто не знаком.
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11.08.2021 18:32 Ответить
Звісно. Бо сам теж того.
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11.08.2021 19:29 Ответить
в 2014 году не было размещения американцев
и что ? Это спасло от неадекватного соседа ????
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11.08.2021 16:42 Ответить
Как раз тогда она будет самой адекватной, они просто заткнутся и начнут заниматься устранением следов своего присутствия в Лугандоне.
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11.08.2021 17:40 Ответить
этот контрацептив однозначно на зарплате у "северного соседа"
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11.08.2021 17:44 Ответить
Они ему могут урезать...
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11.08.2021 18:31 Ответить
а Украинцам - плевать - на поца от слуг народа и мнение раши
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11.08.2021 18:21 Ответить
Размещение баз ПРО И ПВО НАТО будет способствовать увеличению безопасности государств НАТО.
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11.08.2021 18:57 Ответить
зубілоїд відробляє руцьке рубас.
Цю паскуду потрібно звільняти. Американські війська - гарантія, що руцьке свиня не нападе.
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11.08.2021 19:27 Ответить
Повністю з вами згоден.
Але друге речення... скільки страхітливих помилок у слові "розстріляти"! 🧐😳
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11.08.2021 19:34 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 4862
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11.08.2021 20:05 Ответить
Реакция России по отношению к Украине в любом случае будет не адекватной.
Даже если "слуги народа" всем стадом с Гетманцевым в первых рядах будут Путину жопу целовать.
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11.08.2021 20:10 Ответить
ТЫПИЛ!
Куда уж больше НЕАДЕКВАТНОСТИ?
"Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 9456
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11.08.2021 21:29 Ответить
Ах, противоречит конституции Украины, можно подумать, что вы придерживаетесь этой конституции, хотя б не смешили народ.
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11.08.2021 22:07 Ответить
хорошо бы ему дырку в голове провертеть, завонялось падло зегнидное, проветрить
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11.08.2021 23:12 Ответить
ОНА И ТАК НЕАДЕКВАТНАЯ !!!
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12.08.2021 09:34 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ПВО И ВОЙСКА США НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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12.08.2021 09:35 Ответить
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