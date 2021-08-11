Число новых случаев коронавируса стремительно растет в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
В четырех областях Украины наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сейчас имеем тенденцию роста числа выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
По словам Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время является контролируемой. Реанимационные койки заняты на 13%, койки с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в "зеленом" уровне эпидемической опасности.
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В августе 2020 заболеваемость ковидом в Украине тоже росла и 11.08.20 составляла 1158 случаев в сутки и 29 смертей.
На сегодня
August 11 (GMT)
Updates
1,122 new cases and 25 new deaths in Ukraine [source]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
На сегодня чуть меньше (но и степень вакцинации пока очень малая, чтобы заметно влиять). Но в августе 2020 не было ни одного вакцинированного, так что высер Denis Denissov 9ab7c2b0 мимо кассы.
На сегодня
August 11 (GMT)
Updates
1,122 new cases and 25 new deaths in Ukraine [source]
На сегодня чуть меньше (но и степень вакцинации пока очень малая, чтобы заметно влиять). Но в августе 2020 не было ни одного вакцинированного, так что твой высер мимо кассы.