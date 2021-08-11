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Число новых случаев коронавируса стремительно растет в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Число новых случаев коронавируса стремительно растет в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, - Ляшко

В четырех областях Украины наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас имеем тенденцию роста числа выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время является контролируемой. Реанимационные койки заняты на 13%, койки с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в "зеленом" уровне эпидемической опасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Заметьте,весь юго-восток назвали,те кто любит нашкаться с кацапами.Вот и результат открытой границы с врагом
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11.08.2021 15:00
+4
это области на азовском и черноморском побережье. на курортах маски не носят)
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11.08.2021 15:10
+4
У мене до зелених потвор залишається ОДНЕ питання: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно. До того ж окремим розпорядженням Кабміну мігрантів з Росії та Індії, країн, найбільш уражених найнебезпечнішим штамом вірусу, і вакцинованих бог зна чим (а може й взагалі не вакцинованих), позбавили необхідності бути на двотижневому карантині. Питання стає дедалі актуальнішим, бо навмисне сприяння збільшенню розмаху епідемії це вже державна зрада 100%.
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11.08.2021 15:23
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а в николаевской не?)
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11.08.2021 14:55 Ответить
Где наибольшая концентрация курортных зон - там и растёт.
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11.08.2021 15:10 Ответить
это и ребенку понятно)) в Николаевской области их тоже дофига. значит или верт ляшко или врет николаевская область)
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11.08.2021 15:11 Ответить
сепаров через кпп без тестов пропускаете?
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11.08.2021 14:59 Ответить
это области на азовском и черноморском побережье. на курортах маски не носят)
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11.08.2021 15:10 Ответить
Заметьте,весь юго-восток назвали,те кто любит нашкаться с кацапами.Вот и результат открытой границы с врагом
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11.08.2021 15:00 Ответить
результат переполненных пляжей, дешевый провокатор
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11.08.2021 15:11 Ответить
если ты так за юго-восток переживаешь, попробуй выйти с рашкованским флагом в центр Запорожья, например)
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11.08.2021 15:13 Ответить
І шо? Та тут в нас вата на ваті. На жаль...
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11.08.2021 19:09 Ответить
Наплыв быдловатого контингента - это причина. Например, люмпены Кривого Рога обожают Скадовск - ничего, что там вонючее болото, им не привыкать к вони. В августе - наплыв контингента с западных областей Украины, потому что якобы дешево. Когда была осень, зима, весна - Херсонская область, например, была «зеленой». Так кто приволок заразу на юг Украины?
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11.08.2021 16:35 Ответить
Звичайно росте, скоро потрібно вводити новий карантин, бо зебілам ні звідки брати гроші, тому навіть якщо люди хворіти не будуть цифри будуть якь й минулої осені, а весною цього ляшка свільнять як минулого головного санврача, і скажуть що цей доб.бойоб все провалив, якби не він були б усі вакциновані й здорові, а зеВОНО не при чому бо він а.хуєнний лідер і буде всех бамбіть
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11.08.2021 15:01 Ответить
гастарбайтеры навезли бацыл из-за поребрика
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11.08.2021 15:05 Ответить
Подождите г-н Ляшко ещё курортный сезон в Одесской, Херсонской и в Запорожской областях не закончился, как там старики говорят "цыплят по осени считают" так и Вы будете статистику по осени считать.
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11.08.2021 15:06 Ответить
б*же, помогииии(дай дождя а то собака очень трудно роет землю.. клад ищет шоле?)
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11.08.2021 15:06 Ответить
хасиды скоро приедут, зе будет рад
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11.08.2021 15:11 Ответить
Чем больше вакцинированных - тем больше заражённых. Израиль, США, Британия и т.д. это на себе ощутили. В Украине было всё спокойно, пока не началась вакцинация.
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11.08.2021 15:19 Ответить
враньё
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11.08.2021 15:22 Ответить
очень интересно прочитать доказательство
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11.08.2021 15:26 Ответить
Читай
В августе 2020 заболеваемость ковидом в Украине тоже росла и 11.08.20 составляла 1158 случаев в сутки и 29 смертей.
На сегодня
August 11 (GMT)
Updates
1,122 new cases and 25 new deaths in Ukraine [source]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
На сегодня чуть меньше (но и степень вакцинации пока очень малая, чтобы заметно влиять). Но в августе 2020 не было ни одного вакцинированного, так что высер Denis Denissov 9ab7c2b0 мимо кассы.
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11.08.2021 16:51 Ответить
Так это только начало. Уже осенью будут побиты все рекорды.
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11.08.2021 19:44 Ответить
это аксиома рашки-*********. Зайдите там в метро с плакатом антиваксерским и посмотрите куда вам его запихают! кстати, делать это рекомендую исключительно без маски - антиваксе в конце концов или нет?
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11.08.2021 15:25 Ответить
Дядя, ти дурак? Заражень більше, бо розслабилися і маски поскидали, ще й Євро-2020 проведи. Але завдяки вакцинам тепер не мруть як мухи, на відміну від кацапленду, Бразилії чи Ірану.
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11.08.2021 15:44 Ответить
В августе 2020 заболеваемость ковидом в Украине тоже росла и 11.08.20 составляла 1158 случаев в сутки и 29 смертей.
На сегодня

August 11 (GMT)
Updates

1,122 new cases and 25 new deaths in Ukraine [source]

На сегодня чуть меньше (но и степень вакцинации пока очень малая, чтобы заметно влиять). Но в августе 2020 не было ни одного вакцинированного, так что твой высер мимо кассы.
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11.08.2021 16:49 Ответить
У мене до зелених потвор залишається ОДНЕ питання: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно. До того ж окремим розпорядженням Кабміну мігрантів з Росії та Індії, країн, найбільш уражених найнебезпечнішим штамом вірусу, і вакцинованих бог зна чим (а може й взагалі не вакцинованих), позбавили необхідності бути на двотижневому карантині. Питання стає дедалі актуальнішим, бо навмисне сприяння збільшенню розмаху епідемії це вже державна зрада 100%.
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11.08.2021 15:23 Ответить
на роосії через що така епідемія ? через те, що їхня власна пропаганда спрацювала як граблі! та й власна , спутнік-шмурдяк лайт теж не працює, або працює але не так - смертність росте - треба на щось списувати худобу. Тож вони і лізуть по усіх країнах зі своїми антиковідними висерами, та не здивуюся, якщо ще й вірус розвозять для картинки власним поросям - он, дивіться, весь світ прививався а не допомагає, лише наш шимурдяк, освяченіий мочою самого найвеличнішого ***** є найдієвою.. "мрете? так то ж проіскі піндосав"
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11.08.2021 15:32 Ответить
из кацапии с любовью..., все типо привитые спутником валят в Украину совершенно бесконтрольно, а спутник от дельты еще никого не защитил...
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11.08.2021 15:25 Ответить
да там даже , на расссии и не парятся - просто покупают справку что вакцинировані и все - сами же и напоролись на свою пропаганду!
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11.08.2021 15:34 Ответить
и снова "о пользе вакцинации"
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11.08.2021 15:30 Ответить
И шо там?
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11.08.2021 15:34 Ответить
Зелохи паприколу поснимали маски вот и результат.
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11.08.2021 15:32 Ответить
Навезли з кацапії, а закрити наглухо кордон мізків і досі не вистачає.
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11.08.2021 15:35 Ответить
Господи, скільки ж у світі дебілів....
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11.08.2021 16:08 Ответить
Одно можно сказать определенно - благодаря короновирусу и кацапской антиваксерной пропаганде, количество дэбилов неизменно сокращается.
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11.08.2021 16:44 Ответить
А число случаев сифилиссы вообще зашкалило - не трахайтесь с расяянинами!
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11.08.2021 16:29 Ответить
Подождите еще до сентября, сделаю вторую прививку, накоплю иммунитету и тогда уж
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12.08.2021 00:03 Ответить
 
 