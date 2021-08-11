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Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов: "Безопасные путешествия уже совсем близко"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов:

Украина подключается к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов и ожидает подписания договора о взаимном признании сертификатов.

"Несколько дней назад ЕС закончил техническую проверку наших COVID-сертификатов в "Дії" и высоко оценил реализацию. На этой неделе мы начинаем подключение к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов. Параллельно ждем политического решения от Еврокомиссии: принятия так называемого equivalency decision и подписания договора о взаимном признании. Открытые и безопасные путешествия уже совсем близко", - рассказал вице-премьер министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что Минцифры инициировало создание рабочей группы с Израилем и ЕС.

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"Помогаем нашим коллегам, а также делимся опытом в технической реализации сертификатов. Так что очень скоро ждите хороших новостей", - отметил он.
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Топ комментарии
+4
Те кто получает пенсии в Украине 1 000 гривен хреново работали в дохлом Сссре... Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 7089БОМЖатники блин...
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11.08.2021 15:15
+3
Антиваксеры, как всегда, в пролёте Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов: "Безопасные путешествия уже совсем близко" - Цензор.НЕТ 7672
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11.08.2021 15:07
+2
На РАБссии пожар из Якутии достиг Северного полюса...Горят 7 миллионов гектаров леса в 7 регионах РАБссии...,пожар уже в окрестностях озера Байкал...
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11.08.2021 15:13
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Как они далеки от народа...Кому путешествия. А кому с пенсии 1000 грн на жизнь после коммуналки.
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11.08.2021 15:02 Ответить
Антиваксеры, как всегда, в пролёте Федоров заявил о начале подключения Украины к инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов: "Безопасные путешествия уже совсем близко" - Цензор.НЕТ 7672
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11.08.2021 15:07 Ответить
Гуд бай бумажки, экраны рулят. Недалеко время чипирования?
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11.08.2021 15:10 Ответить
На РАБссии пожар из Якутии достиг Северного полюса...Горят 7 миллионов гектаров леса в 7 регионах РАБссии...,пожар уже в окрестностях озера Байкал...
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11.08.2021 15:13 Ответить
А где на Северном полюсе такие леса? Фотки есть? Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 62
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11.08.2021 15:32 Ответить
К удивлению охотника - ксива прокурора не испугала медведя...
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11.08.2021 15:14 Ответить
Те кто получает пенсии в Украине 1 000 гривен хреново работали в дохлом Сссре... Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 7089БОМЖатники блин...
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11.08.2021 15:15 Ответить
Он имел ввиду 1000 после оплаты коммуналки...
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11.08.2021 15:21 Ответить
Якщо сума комунальних платежів перевищує 15% доходу громадянина, він отримує субсидію. Не знав, кацапчику?
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11.08.2021 21:20 Ответить
н-да...
без бумажки-ты какашка.
а с бумажкой,если даже ты какашка,
ты в Европе-человек)))
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11.08.2021 15:17 Ответить
У меня соседка, бабка Дарья 74 года,работала уборщицей ЖЭКе получает пенсию 3 200 гривен...каже шо все добре,тільки ноги дуже болять...але жити мона... Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько" - Цензор.НЕТ 5211
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11.08.2021 15:19 Ответить
Ага...миллион с лишним буратин которые вакцинировались китайским короноваком с нетерпением ожидают этого...😀
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11.08.2021 16:08 Ответить
А я цього року без вакцинації відвідав Угорщину та Іспанію.
"З футболом у світ"
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11.08.2021 17:10 Ответить
 
 