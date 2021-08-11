Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Большинство жителей разных регионов Украины не согласны с тезисами президента РФ Владимира Путина о том, что не было никаких оснований для того, чтобы украинский народ существовал отдельно от российского, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов стало результатом советской национальной политики.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Несогласие с тезисом из статьи Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на Востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на Юге - соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в Западном регионе - соответственно 90% и 0,4%.
Доля тех, кто согласен с тезисом, несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет - 10%), но несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в самой старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).
Также доля тех, кто согласен с мнением, выше среди этнических русских - граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие с ним - не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев - 72,5%.
Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию В. Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных - 21%, и в указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.
Согласно опросу, позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии "Европейская солидарность" (при 3% согласных с ней), среди представителей электората ВО "Батькивщина" - соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии "Слуга народа" - соответственно 79, 5% и 6%. Исключение составляет лишь электорат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - среди них доля тех, кто с ней не согласен, на статистически значимом уровне не отличается от доли тех, кто согласен (соответственно 40% и 33%).
В этой статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).
Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим утверждением 59% опрошенных на Востоке страны (лишь 11% жителей этого региона согласны с ним), на Юге - соответственно 65% и 12%, в Центральном регионе - соответственно 81% и 7%, в Западном регионе - соответственно 91% и 0,4%.
Доля согласных с этим утверждением несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 10%, тогда как среди тех, кому менее 30 лет - 5%), несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (71% в самой старшей группе и от 76% до 81% в других возрастных группах).
Пожалуйста, подождите...
Я их не читал и тоже против.
Хутина? Это латентненькая работа на Кремль. Разумков похоже изначально их человек, если полистать биографию этого деятеля то именно ьакое вречптление складывается.
пу-тін ***-ло ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла!
та нам нас рать на тези його !
ибо нездорово шо Елдак всегда при Зеле
вроде как раз для тя - крымская группа, Ора уважаю и Митру или шо там надо уважать шоп дикарем быть то?
просто если чел с оружеем борется против оккупантов - террорист?
а оккупанты у себя там - герои?
так если своими именами вещи называть, то не все герои и не все террористы
Але більш цікавим є те, що сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитано було самим достовірним способом методом face to face; а обсяг вибірки становить 5 тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.
Ось про це потрібно повідомляти!
Единый народ (страна) - страна или народ , на который уже напали и захватили.
Недружественные страны или народы - это те на которые Раиса сцыт напасть.
Это пожалуй все что нужно знать про нашего, итить колотить соседа.
И так.
Начал он всё с истории как трактуют в Московии, что Русь появилась в Новгороде и потом просто центром стал этой Руси Киев. Хрен с ним, они этим кормят своих подданных. Рассказывает о князьях о козаках, и даже о Московии (сам охренел), вообщем о Украине - Руси. Слова Русь, русины, русские звучат постоянно. НО, откуда-то не возмись просто так появилась Россия, вот реально, почитайте. Откуда она взялась, я так и не понял. Вывод один, - Россия фейк!
Втирает этот фашист, карлик - полумерок кровавий -мордвин ...уйло, сравнивая славянский украинский народ с татаро- угро-финнами москалями а с 18 века коварно замаскированными под якобы русских.
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше почти нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть!
Завдяки ретельним дослідженням українських вчених старовини в області історії розвитку москалів - кацапів, практично вдалося написати достовірний збірний історичний портрет того самого казламордого непорозуміння, яке в силу своєї альтернативної обдарованості навіть іменує себе нібито "російським народом". Казламорда істота представляє з себе зображення такого віддалено схожої на людину істоти в татарському кокошнику з косоокою, вічно пропитих напів азіатської або квадратної рябої перекошеною від злоби мордою москаля, що володіє рабської душею, ********, віроломним і боягузливим характером. До всього іншого це істота, яка найбільше нагадує не єдиний етнос, а штучно створеного з якихось недоносків голема, для спілкування використовує виключно один з діалектів староболгарської мови, рясно присмачуючи його татарськими і угро-фінськими словами і з наполовину жахливим кацапським матом гунів . Личакові істота яке з однаковим завзяттям готове поклоняться зірці, хресту, півмісяцю, будь-яким богам а також портрету свого чергового кривавого маніяка вождя. Але при цьому воно має нахабство зараховувати себе до повноцінних людям, та ще й не до аби-яким, а саме до слов'ян росіян! Саме так виглядає збірний портрет так званого з 18 століття (придуманого і нібито навіть руського народу).
Ось так москалі -кацапи ця монголоїдна личакова нечисть споганила в 18 столітті велике святе для слов'янина Українця слово яке вказувалося тільки в Київській -Русі: РУСЬ, і ім'я славних слов'ян: русичів, русинів, руських предків українців.