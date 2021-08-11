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Новости Политика Украины
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опрос (2616) Путин (29846) Центр Разумкова (204)

Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова

Большинство жителей разных регионов Украины не согласны с тезисами президента РФ Владимира Путина о том, что не было никаких оснований для того, чтобы украинский народ существовал отдельно от российского, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов стало результатом советской национальной политики.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Несогласие с тезисом из статьи Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на Востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на Юге - соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в Западном регионе - соответственно 90% и 0,4%.

Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова 01

Доля тех, кто согласен с тезисом, несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет - 10%), но несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в самой старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).

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Также доля тех, кто согласен с мнением, выше среди этнических русских - граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие с ним - не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев - 72,5%.

Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию В. Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных - 21%, и в указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Согласно опросу, позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии "Европейская солидарность" (при 3% согласных с ней), среди представителей электората ВО "Батькивщина" - соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии "Слуга народа" - соответственно 79, 5% и 6%. Исключение составляет лишь электорат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - среди них доля тех, кто с ней не согласен, на статистически значимом уровне не отличается от доли тех, кто согласен (соответственно 40% и 33%).

В этой статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).

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Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим утверждением 59% опрошенных на Востоке страны (лишь 11% жителей этого региона согласны с ним), на Юге - соответственно 65% и 12%, в Центральном регионе - соответственно 81% и 7%, в Западном регионе - соответственно 91% и 0,4%.

Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова 02

Доля согласных с этим утверждением несколько выше среди представителей самой старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 10%, тогда как среди тех, кому менее 30 лет - 5%), несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (71% в самой старшей группе и от 76% до 81% в других возрастных группах).

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Кто-то читал "тезисы" *****? Капец, дожились.
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11.08.2021 15:14
+18
Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3740
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11.08.2021 15:19
+16
скільки вже можна обсмоктувати фуйлові тези ?
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11.08.2021 15:14
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Было бы забавно опубликовать поименный список тех, кто согласен Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4221
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11.08.2021 15:13 Ответить
мураев , шуфрич, рабинович , бойко, кузьмин , вилкул , мертвейчук...
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11.08.2021 16:02 Ответить
И всё?
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11.08.2021 16:03 Ответить
90% слуг народа
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11.08.2021 16:04 Ответить
Интересно, кто из украинцев изучал эти тезисы? Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4571
Я их не читал и тоже против.
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11.08.2021 15:13 Ответить
каша там ,але її примусили вчить в інститутах та в армії
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11.08.2021 15:26 Ответить
При опитуванні їх процитували опитуваним і після цього вони висловили свою думку.
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11.08.2021 15:44 Ответить
украинцы эти бредни плешивого маразматика даже и не читали ! опрашивали скорее только кацапов и малоросов !
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11.08.2021 16:09 Ответить
скільки вже можна обсмоктувати фуйлові тези ?
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11.08.2021 15:14 Ответить
Кто-то читал "тезисы" *****? Капец, дожились.
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11.08.2021 15:14 Ответить
Отож. Такие высеры не стоят и минуты потраченного на них времени. Какое-то ***** что-то накорябало, а все бросились обсуждать. Полная деградация...
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11.08.2021 15:18 Ответить
С каких делов третье или даде второе лицо в государстве рассуждает и этим пиарит пасквили
Хутина? Это латентненькая работа на Кремль. Разумков похоже изначально их человек, если полистать биографию этого деятеля то именно ьакое вречптление складывается.
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11.08.2021 15:15 Ответить
Вау, Разумков вже Центр Разумкова очолив?! Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3636
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11.08.2021 17:07 Ответить
Ваша правда) коммент писал сразу после прививки антиковидной, шо то с мозгом ,случилось) . Тем не менее но по поводу биографии Спикерв Розумкова все правда!
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11.08.2021 18:19 Ответить
давайте всі разом:
пу-тін ***-ло ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла!
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11.08.2021 15:17 Ответить
Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3740
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11.08.2021 15:19 Ответить
Безнадёжные идиоты в Украине ещё есть, но не так много как хотелось бы Мордору.
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11.08.2021 15:17 Ответить
Прекрасным образом, сами же кацапы и уничтожают тех, кто их поддерживает. И в лугандоне, и антиваксерной пропагандой...
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11.08.2021 16:04 Ответить
Где бы мы ещё путинские тезисы почитали... Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1677
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11.08.2021 15:18 Ответить
население согласно
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11.08.2021 15:18 Ответить
фуйло? ми чули про такого,
та нам нас рать на тези його !
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11.08.2021 15:19 Ответить
большинство украинцев даже не читали это говнище путинское
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11.08.2021 15:19 Ответить
Не читав але не згоден! Єдине з чим згоден так це те що воно ...ло! І дуже прикро що себе називають українцями ти хто читає і згоден...
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11.08.2021 15:20 Ответить
Кто то видел эти опросы?.. или эти тезисы Х..йла? Пиар дешевый, один гандон в паРаше карлик пернул а второй петпердывает пиарясь
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11.08.2021 15:20 Ответить
Что вы носитесь с этой статьей???? Говно зеленое сирануло, а вы бегаете впопыхах....
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11.08.2021 15:23 Ответить
Эти тезисы были озвучены для своей биомассы и для оправдания убийств Украинцев отстаивающих реальную независимость ! Зачем вообще проводить такие опросы ,что сказало ипанутое куйло !
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11.08.2021 15:23 Ответить
историю потому что, напрочь придуманную московитами, в школах СОГЛАСНЫЕ изучали, а там галимый порожняк в интерпретации руцке пропагандонов от истории, изложен...людям из телевизоров нужно историю со ссылками на архивы рассказывать, тогда 99% несогласных будет с Пу царем фантазиями, на исторические темы...канал специальный исторический бы завести, историков- архивистов, археологов ведущими туда посадить, только не Петь Толочок пр. подобных Кив-академиков, и будет толк тогда, а так, какой канал не включи, одни песенки пустые молодняк горланит 24\7, да фильмы такие же пустые ни о чем....
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11.08.2021 15:24 Ответить
гомика
ибо нездорово шо Елдак всегда при Зеле Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6408 Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1359
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11.08.2021 15:56 Ответить
Швидше всього, саме х@йло і оплачує такі "опроси".
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11.08.2021 15:25 Ответить
Да. Недели две назад. Не по поводу пуйлотезисов, а вообще настроений в обществе.
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11.08.2021 15:36 Ответить
В данный момент на российском НТВ (куратор бывш.дир.Галустикян) Норкин-Жопкин (пригласил врагов наших) раскручивает ******** компанию -поджигает русских против комика одэра МирзаАлизаде,который говоря про плохие матрасы у квартирантов в России вместо россиян случайно сказал у русских.ЗА ЭТО ЕМУ ДАЛИ 10 дней тюрьмы(????)-впервые в России.Это показывает у кого власть в стране дураков,которые даже не знают,что Базантия -пол Одэрбэйджана ст.ГанаУдч(Гянджа),которую ракетами "Скад" бомбил ЧУЖОЙ ВСЕМ КРЕМЛЬ.Зато они теперь не "православная кансистория"
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11.08.2021 15:34 Ответить
яя всегда люблю ваши коменты, просто башка так крутится шо вспоминаю Марь ивановну которую юзал лет 8 взад, в смысле не то шо русские подумали, а как мужики - вдох-выдох и потом пивко мммммм
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11.08.2021 16:00 Ответить
Cкоро Одэрбэйджан все ваше Иреванское ханство будет понастоящему взад-вперед юзать и отправят потом на историческую родину -в АРАбистан.Какой ***** в прошлый раз мне послал из Московского офиса(клона Цензора) алфавит арабохайский? Все высказывания в инете фиксируют.
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11.08.2021 16:24 Ответить
браток, я сожалею тому кто там и шо там тебе прислал - ибо он реально читал твои тут тексты... каюсь, я тоже читаю и знаю шо ты веришь в гороскоп - а что там за Путина то?
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11.08.2021 16:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2T7ofMwri24
вроде как раз для тя - крымская группа, Ора уважаю и Митру или шо там надо уважать шоп дикарем быть то?
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11.08.2021 17:37 Ответить
Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9627
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11.08.2021 15:58 Ответить
для амеров все кто против них в оккупированной стране = бандиты и террористы
просто если чел с оружеем борется против оккупантов - террорист?
а оккупанты у себя там - герои?
так если своими именами вещи называть, то не все герои и не все террористы
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11.08.2021 16:04 Ответить
Хто вам сказав, що є українці, які згодні з ****** ? Українці -- НЕ ЗГОДНІ !!! Решта -- не українці !!! Також і ті, яким "важко відповісти" !
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11.08.2021 16:10 Ответить
це ще вчора було оприлюднено.. Цензор тільки сьогодні виділив в окрему інфу.

Але більш цікавим є те, що сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитано було самим достовірним способом методом face to face; а обсяг вибірки становить 5 тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.

22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.

Ось про це потрібно повідомляти!
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11.08.2021 16:20 Ответить
досить партійної брехні від віртуальних "ін-сси-тутів"
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11.08.2021 16:22 Ответить
Знову брехня від цієї кантори. Про яку згоду чи незгоду можна казати, якщо цієї брехні ***** не читало і не слухало 99,9% українців?! Навіть я не читав, хоча політикою цікавлюсь, і жодного разу не чув ні від кого навіть згадки про ці ********** "тези".
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11.08.2021 16:21 Ответить
Братский народ (страна) - страна или народ на который Раиса собирается напасть.
Единый народ (страна) - страна или народ , на который уже напали и захватили.
Недружественные страны или народы - это те на которые Раиса сцыт напасть.
Это пожалуй все что нужно знать про нашего, итить колотить соседа.
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11.08.2021 16:33 Ответить
Я всё-таки взял и прочитал то что это недорозумение написало.
И так.
Начал он всё с истории как трактуют в Московии, что Русь появилась в Новгороде и потом просто центром стал этой Руси Киев. Хрен с ним, они этим кормят своих подданных. Рассказывает о князьях о козаках, и даже о Московии (сам охренел), вообщем о Украине - Руси. Слова Русь, русины, русские звучат постоянно. НО, откуда-то не возмись просто так появилась Россия, вот реально, почитайте. Откуда она взялась, я так и не понял. Вывод один, - Россия фейк!
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11.08.2021 16:33 Ответить
-
Втирает этот фашист, карлик - полумерок кровавий -мордвин ...уйло, сравнивая славянский украинский народ с татаро- угро-финнами москалями а с 18 века коварно замаскированными под якобы русских.
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше почти нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть!
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11.08.2021 16:41 Ответить
Дев"яносто відсотків коментів на руській мові...І вони ще кажуть "нє адін народ"...
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11.08.2021 16:45 Ответить
а це наслідки 400 х літньої україно-кацапської "дружби", у вигляді вбивств, підкупу, голодоморів, виселень, заборон та насильницьких русифікацій
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11.08.2021 16:58 Ответить
Пока они на своей территории, то мы сними - один народ. Как только оказываются на нашей, то сразу же становятся "великой русской нацией", а мы - хохлами. Такая вот стратегия из сказки "волк и семеро козлят". Надо быть козленком, чтобы из столетия в столетие не уловить этой закономерности.
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11.08.2021 16:50 Ответить
українці клали болт на статті, тези і на самого куйла
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11.08.2021 16:50 Ответить
-
Завдяки ретельним дослідженням українських вчених старовини в області історії розвитку москалів - кацапів, практично вдалося написати достовірний збірний історичний портрет того самого казламордого непорозуміння, яке в силу своєї альтернативної обдарованості навіть іменує себе нібито "російським народом". Казламорда істота представляє з себе зображення такого віддалено схожої на людину істоти в татарському кокошнику з косоокою, вічно пропитих напів азіатської або квадратної рябої перекошеною від злоби мордою москаля, що володіє рабської душею, ********, віроломним і боягузливим характером. До всього іншого це істота, яка найбільше нагадує не єдиний етнос, а штучно створеного з якихось недоносків голема, для спілкування використовує виключно один з діалектів староболгарської мови, рясно присмачуючи його татарськими і угро-фінськими словами і з наполовину жахливим кацапським матом гунів . Личакові істота яке з однаковим завзяттям готове поклоняться зірці, хресту, півмісяцю, будь-яким богам а також портрету свого чергового кривавого маніяка вождя. Але при цьому воно має нахабство зараховувати себе до повноцінних людям, та ще й не до аби-яким, а саме до слов'ян росіян! Саме так виглядає збірний портрет так званого з 18 століття (придуманого і нібито навіть руського народу).
Ось так москалі -кацапи ця монголоїдна личакова нечисть споганила в 18 столітті велике святе для слов'янина Українця слово яке вказувалося тільки в Київській -Русі: РУСЬ, і ім'я славних слов'ян: русичів, русинів, руських предків українців.
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11.08.2021 16:52 Ответить
Це вже більш реалістичне .чим нещодавно так зване опитування на замовлення проросійських сил "рейтинг"де виявилось 41% бидломаси .
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11.08.2021 17:27 Ответить
Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7374
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11.08.2021 17:41 Ответить
Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5704
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11.08.2021 17:42 Ответить
Тут, як завжди у ординців, елементарна підміна понять - руські і українці це дійсно один народ, але при чому тут "росіянє"? Ці кочівники як їм замандюрилось, так себе і називають. Свинота!
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11.08.2021 18:08 Ответить
Что значить согласны или не согласны с ОТМОРОЖЕННЫМ ГЭБЭШНЫМ УБЛЮДКОМ инициировавшим УБИЙСТВА украинцев и людей по всему миру?... Этот высер ДОЛОБОДЯТЛОВ из какого-то подзаборного центра Разумкова весьма схож с тем докладчиком во время ВОВ, который с трибуны выдал - КОГДА НА НАШУ СТРАНУ НАПАЛ ТОВАРИЩ ГИТЛЕР... Кто может согласиться с ЗАКОНЧЕННОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ТВАРЬЮ хоть в чём-то касаемого суверенной страны?!...
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11.08.2021 21:07 Ответить
Да что Вы говорите это прям сенсация от центра разумкова прям мировая сенсация Я так понял что в центре Разумкова нехрен чем заняться Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 700
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11.08.2021 21:43 Ответить
Не вірю . Всі українці вважають що путін - х у й л о . То як не згіднними з підхрюкуванням х у й л а може бути лише більшість , а не всі українці ? Ну самі подумайте .
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11.08.2021 23:07 Ответить
 
 