Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко
Новости Цензор.НЕТ Общество
С 1 сентября вырастут тарифы на перевозку железной руды и агропродукции, а также тариф на порожний пробег.
Это повышение согласовала Государственная регуляторная служба, сообщил в Фейсбукечлен набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ. Ранее повышение тарифов одобрили Минфин и Минэкономики.
"Больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК", - написал Лещенко.
Он отметил, что тарифы хотели "привести в порядок" еще год назад, но тогда решение заблокировали "лоббисты Ахметова".
"На перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января 2022 на 20,4 процентов. На перевозку агропродукции с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января на 6 процентов. Также увеличивается тариф на порожний пробег. Суммарный позитивный эффект для Укрзализныци составит 1,8 миллиарда в текущем году и 10,1 миллиарда в 2022 году", - сообщил Лещенко.
Он добавил, что это позволит "Укрзализныце" провести необходимую модернизацию.
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Вантаж Австралія Канада Польща Україна
Вугілля 3,95 1,72 1,8 0,79
Руда та мінерали 3,95 2,81 2 0,77
А ты его холоп?
Таки да
Но для чего НАБСОВЕТ?
Собственно, именно за такую возможность Серлещ не перестает вылизывать анус наркомана ЗЕ.
Верной дорогой иди зебил.