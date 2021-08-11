РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14771 посетитель онлайн
Новости Общество
2 476 58
Лещенко (691) тарифы (1807) Укрзализныця (2637) подорожание (131)

Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Благодаря повышению тарифов

С 1 сентября вырастут тарифы на перевозку железной руды и агропродукции, а также тариф на порожний пробег.

Это повышение согласовала Государственная регуляторная служба, сообщил в Фейсбукечлен набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ. Ранее повышение тарифов одобрили Минфин и Минэкономики.

"Больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК", - написал Лещенко.

Он отметил, что тарифы хотели "привести в порядок" еще год назад, но тогда решение заблокировали "лоббисты Ахметова".

Читайте: Укрзализныця повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп

"На перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января 2022 на 20,4 процентов. На перевозку агропродукции с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января на 6 процентов. Также увеличивается тариф на порожний пробег. Суммарный позитивный эффект для Укрзализныци составит 1,8 миллиарда в текущем году и 10,1 миллиарда в 2022 году", - сообщил Лещенко.

Он добавил, что это позволит "Укрзализныце" провести необходимую модернизацию.

Также читайте: СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения

Благодаря повышению тарифов Укрзализныця получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета УЗ Лещенко 01
Благодаря повышению тарифов Укрзализныця получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета УЗ Лещенко 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 3489
показать весь комментарий
11.08.2021 15:41
+13
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 2990
показать весь комментарий
11.08.2021 15:47
+12
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 8131
показать весь комментарий
11.08.2021 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 3489
показать весь комментарий
11.08.2021 15:41 Ответить
Потрібно збільшувати тарифи ще більше, бо зараз тарифи на вантажні перевезення в Україні в 3-10 разів менше ніж в Польщі та ЄС!
показать весь комментарий
11.08.2021 15:46 Ответить
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 8131
показать весь комментарий
11.08.2021 15:47 Ответить
потрібно таким як ти зєбілам заборонити надалі голосувати. наголосували ви вже довбні недозрілі....
показать весь комментарий
11.08.2021 15:48 Ответить
Вартість тарифів на перевезення вугілля та руди Тариф на перевезення, центів/ткм
Вантаж Австралія Канада Польща Україна
Вугілля 3,95 1,72 1,8 0,79
Руда та мінерали 3,95 2,81 2 0,77
показать весь комментарий
11.08.2021 15:49 Ответить
ви не могли б підказати, хто ж з простих, пересічних, середньостатистичних українців перевозить руду, вугілля та мінерали?)
показать весь комментарий
11.08.2021 15:58 Ответить
Я думаю що той хто поставив свого менеджера на чолі Укрзалізниці, той має найбільшу зацікавленість щоб тарифи УЗ не піднімались до економічно обгрунтованих! Бальчун підняв вантажні тарифи на 15% і це дало додатково більше 20 млрд. грн додаткових надходжень на рік, але Бальчуна ледве не вбили олігархи! Коли Бальчун розповідав про своє найбільше досягнення на посаді керівника УЗ, він сказав що те що його не вбили це і є найбільше досягнення!
показать весь комментарий
11.08.2021 16:05 Ответить
Игорь у тебя какой то сюр в голове
показать весь комментарий
11.08.2021 16:14 Ответить
це його звичайний стан.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:21 Ответить
и на такси повысить в 50 раз, и на бензин, и на проезд в транспорте. лох должен сидеть дома, или как ты в дурдоме!
показать весь комментарий
11.08.2021 16:14 Ответить
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 2990
показать весь комментарий
11.08.2021 15:47 Ответить
При чём ТУТ набсовет!
Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 8371
показать весь комментарий
11.08.2021 15:53 Ответить
всё верно- давите народ, крепче будет и хуже не будет...
показать весь комментарий
11.08.2021 15:42 Ответить
Не народ, а Ахметова сейчас хотят прижать, чтобы он платил больше за перевозку своей руды.
А ты его холоп?
показать весь комментарий
11.08.2021 18:07 Ответить
ага, олигархи идиоты, они начнут возить на фурах и длинномерах, разбивая дороги которые построил великий Зе на большом крадивництве.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:43 Ответить
Проведет модернизацию чего? Пентхауса Лещенко?
показать весь комментарий
11.08.2021 15:43 Ответить
модернизация зарплат и премий для Серлеща?
Таки да
показать весь комментарий
11.08.2021 15:44 Ответить
зегенераты, мало того, что на вас ссутс@, так над вами еще и смеются)
показать весь комментарий
11.08.2021 15:44 Ответить
у р о д ы чмошные
показать весь комментарий
11.08.2021 15:46 Ответить
Боже ж ти мій! Знову перемога! Скільки ж разів я вже це чув!!! Вже ригати хочеться від цих обіцянок. Якщо хтось не зрозумів, це я про модернізацію. Вже даже бачу, як Серьожа весь модернізований і з модернізованою зарплатнею.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:46 Ответить
а потом через год снова "Благодаря новому повышению тарифов укрзализныця проведет модернизацию")))
показать весь комментарий
11.08.2021 15:47 Ответить
или через полгода
показать весь комментарий
11.08.2021 15:50 Ответить
Я так понимаю кроме как повышать тарифы они ничего не умеют. И им плевать что это повышение тут же отразится на ценах на все товары. Но нет надо проблеять что это мол ударит по Ахметову, как будто только он грузы перевозит.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:49 Ответить
ОНИ не умеют.
Но для чего НАБСОВЕТ?
показать весь комментарий
11.08.2021 15:51 Ответить
Ты плохо понимаешь.
показать весь комментарий
12.08.2021 06:30 Ответить
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 4004
показать весь комментарий
11.08.2021 15:50 Ответить
В будь якому випадку всі підвищення сплатять кінцеві споживачі, тобто громадяни, а ті про кого говорить член ради підвищення не помітять)
показать весь комментарий
11.08.2021 15:51 Ответить
До 2019 були які-не-які прибутки, а потім одні збитки... Добре серлещ керує, нічого не скажеш.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:51 Ответить
а куда делись средства от предедущих подорожаний ?
показать весь комментарий
11.08.2021 15:52 Ответить
А еще у кого то осядет в карманах куча денег !
показать весь комментарий
11.08.2021 15:54 Ответить
Скромняга, себе та свої премії навіть і не згадав.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:59 Ответить
Ну не знаю как Укрзализныця, а этот очкозавр свою недвижимость точно модернизирует😁😁😁😁
показать весь комментарий
11.08.2021 16:00 Ответить
Это так знакомо. Всегда, когда повышают тарифы на проезд, то указывают, как будет все великолепно, как проезд будет уютен. Я понимаю, что это касается промышленной части Украины, но это аналогично. В итоге, как было все так и осталось, а деньги ушли в чейто карман.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:06 Ответить
Да не за проезд (граждан), а за ПРОВОЗ. Грузов.
показать весь комментарий
12.08.2021 06:32 Ответить
А от предыдущих повышений, что они не проводили ? Так будет и в этот раз !
показать весь комментарий
11.08.2021 16:06 Ответить
Що у колишнього журналіста вийде краще? Спрогнозувати єкономічний развиток залізниці чи заказна стаття? Так шо думай ТЕ....
показать весь комментарий
11.08.2021 16:07 Ответить
Воровать надо меньше, а не тарифы повышать
показать весь комментарий
11.08.2021 16:08 Ответить
Т－с－с！Не пали КОНТОРУ！🙂🙂🙂
показать весь комментарий
11.08.2021 17:56 Ответить
Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 4059
показать весь комментарий
11.08.2021 16:09 Ответить
Укрнафта обещала с повышением тарифов увеличить добыч и потом всем счастье с украинским газом. Теперь укрзализниця , кто следущий в очередь до модернизации. Шарлатаны даже брехать разучились.Негидники управляют Украиной.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:11 Ответить
Пока не устранят ахмэта это все до лампочки. Выжмет через тарифы на электричество главдой украинского народа
показать весь комментарий
11.08.2021 16:11 Ответить
Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 7564 Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 7392 Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 7392
показать весь комментарий
11.08.2021 16:11 Ответить
На счет модернизации - большой вопрос, а то, что Сырёжа купит еще одну квартиру - сомнений нет !
показать весь комментарий
11.08.2021 16:16 Ответить
Т.е. Серлещу и его кацапской ляди для полного счастья надо раздерибанить 12 ярдов гривен.

Собственно, именно за такую возможность Серлещ не перестает вылизывать анус наркомана ЗЕ.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:25 Ответить
Модернизация закончится мытьем окон , это в лучшем случае
показать весь комментарий
11.08.2021 16:26 Ответить
От мені цікаво - чого це цей проФФесор залізничних вуніверситетів пише мокшанською, проте отримує гроші як посадова особи державної залізниці?
показать весь комментарий
11.08.2021 16:31 Ответить
Модернизация еще на одну квартиру для Серлеща
показать весь комментарий
11.08.2021 16:33 Ответить
Всё это фигня. Когда там у твоей жёнушки следующая СПЕРМО-ВЕЧЕРИНКА? Хочу кончить на её кацапское личико.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:54 Ответить
А якщо тобі щеьпідняти зарплатню то за два роки ти викупиш Укрзалізницю...
показать весь комментарий
11.08.2021 16:54 Ответить
Присосавшиеся до Укрзалiзницi получат модернизацию собственных домов,авто,яхт,ну и др. имущества.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:56 Ответить
Маловато буде! Підвищуйте тарифи і на пасажирські перевезення. Якби ще не зурочити, нахлібників в "Укрзалізниці" вистачає.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:16 Ответить
Что－то подобное я уже слышал про газ....🙂🙂🙂
показать весь комментарий
11.08.2021 17:52 Ответить
Сироже на зарплату.
показать весь комментарий
11.08.2021 18:07 Ответить
А что с предыдущими повышениями тарифов? Уже всё ушло на "модернизацию"?
показать весь комментарий
11.08.2021 18:27 Ответить
Если забрать наворованное у лещенко и остальных мЕЕнелдеров, модорнизацию можно сделать за месяц.
показать весь комментарий
11.08.2021 19:07 Ответить
НУ ТЫ И ДЕБИЛ. Иди пей пиво.
показать весь комментарий
12.08.2021 06:36 Ответить
https://natribu.org/ua/

Верной дорогой иди зебил.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:00 Ответить
 
 