ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир

Клиника "Охматдет" передала медико-технические задачи по закупке оборудования государственному предприятию "Укрмедпроектбуд".

Как сообщает Цензор.НЕТ, генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир подчеркнул, что больница не проводит закупки оборудования, не получает денег на закупки и не распоряжается ими.

"Сейчас все медико-технические задачи, подготовленные нашими врачами, переданы, и теперь от "Укрмедпроектбуд" зависит проведение всех процедур по закупке. Наша зона ответственности - проследить, чтобы было приобретено то оборудование, которое на самом деле нужно "Охматдету", врачам и пациентам. И это будет сделано несмотря на любое давление", - отметил он.

Жовнир добавил, что ранее сформированные МТЗ требовали уточнений и изменений, которые доработали специалисты. Ведь "Охматдету" нужно современное и качественное оборудование (наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для анестезии, операционные столы и т.д.).

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"За последние полгода, которые я возглавляю "Охматдет", в больнице впервые начали пересаживать почки детям, уже 9 детей получили новые почки. Четырем детям со СМА (Спинальная мышечная атрофия. - Ред.) в "Охматдете" была проведена генная терапия. Активно развивается направление трансплантации костного мозга, запустилась школа перинатальной диагностики. Охматдет подписал меморандум с МВД, благодаря которому тяжелых пациентов начали доставлять к нам аэромедицинской авиацией. Наша цель - стать лучшей европейской клиникой. И это вполне реально. Но невозможно без соответствующего оборудования. Поэтому мы ожидаем, что оно будет поставлено в кратчайшие сроки" , - сказал Жовнир.

Кроме того, он добавил, что "кое-кто пытается манипулировать, делает громкие ложные заявления, которые влияют на моральное состояние медперсонала и родителей пациентов"

"Поэтому я призываю мам, врачей, медсестер, должностных лиц, депутатов и журналистов не доверять информации из сомнительных источников и новостям, в которых не приведена официальная позиция "Охматдета", - подытожил Жовнир.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор ОХМАТДЕТА Жовнир отказался от закупки важного оборудования для детской больницы.

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