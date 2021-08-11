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ОХМАТДЕТ (146) закупки (539)

ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир

Новости Цензор.НЕТ Общество

ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается

Клиника "Охматдет" передала медико-технические задачи по закупке оборудования государственному предприятию "Укрмедпроектбуд".

Как сообщает Цензор.НЕТ, генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир подчеркнул, что больница не проводит закупки оборудования, не получает денег на закупки и не распоряжается ими.

"Сейчас все медико-технические задачи, подготовленные нашими врачами, переданы, и теперь от "Укрмедпроектбуд" зависит проведение всех процедур по закупке. Наша зона ответственности - проследить, чтобы было приобретено то оборудование, которое на самом деле нужно "Охматдету", врачам и пациентам. И это будет сделано несмотря на любое давление", - отметил он.

Жовнир добавил, что ранее сформированные МТЗ требовали уточнений и изменений, которые доработали специалисты. Ведь "Охматдету" нужно современное и качественное оборудование (наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для анестезии, операционные столы и т.д.).

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"За последние полгода, которые я возглавляю "Охматдет", в больнице впервые начали пересаживать почки детям, уже 9 детей получили новые почки. Четырем детям со СМА (Спинальная мышечная атрофия. - Ред.) в "Охматдете" была проведена генная терапия. Активно развивается направление трансплантации костного мозга, запустилась школа перинатальной диагностики. Охматдет подписал меморандум с МВД, благодаря которому тяжелых пациентов начали доставлять к нам аэромедицинской авиацией. Наша цель - стать лучшей европейской клиникой. И это вполне реально. Но невозможно без соответствующего оборудования. Поэтому мы ожидаем, что оно будет поставлено в кратчайшие сроки" , - сказал Жовнир.

Кроме того, он добавил, что "кое-кто пытается манипулировать, делает громкие ложные заявления, которые влияют на моральное состояние медперсонала и родителей пациентов"

"Поэтому я призываю мам, врачей, медсестер, должностных лиц, депутатов и журналистов не доверять информации из сомнительных источников и новостям, в которых не приведена официальная позиция "Охматдета", - подытожил Жовнир.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор ОХМАТДЕТА Жовнир отказался от закупки важного оборудования для детской больницы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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еще Жолдака с Жандармом послушать бы ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир - Цензор.НЕТ 6067
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11.08.2021 15:47 Ответить
Получается, что ЦПК прокукарекал вместе с Цензором вчера насчёт нехорошего Жовтнира, а там хоть не расцветай. Впрочем из статьи видно где собака зарыта:"Наша зона ответственности - проследить, чтобы было приобретено то оборудование, которое на самом деле нужно Источник: https://censor.net/ru/n3282170". А ведь так хочется на шару прикупить оборудование для своих, отсюда и вчерашняя статья :"Гендиректор ОХМАТДЕТА Жовнир отказался от закупки важного оборудования для детской больницы. ЦПК подозревает служебный подлог и просит Ляшко разобраться. ДОКУМЕНТ"
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11.08.2021 16:04 Ответить
ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир - Цензор.НЕТ 5206 ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир - Цензор.НЕТ 6102
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11.08.2021 16:09 Ответить
Знаю, що в Охматдиті працюють кращі фахівці і повністю довіряю їм. Дякую вам, хлопці та дівчата!
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11.08.2021 19:53 Ответить
Давно наблюдаю, как некоторые персонажи пытаются все время организовать провокации вокруг Охматдета, преследуя свои корыстные цели. Им это еще аукнется, не имею сомнений. А врачам и всем сотрудникам Охматдета низкий поклон за вашу работу.
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12.08.2021 13:26 Ответить
 
 