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В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ

Сегодня, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

Подчеркивается, что в результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство. ВИДЕО

В то же время не уточняется, у какого именно населенного пункта в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" получил ранение военнослужащий. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9956
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11.08.2021 15:49
+7
чего не на фронте ***** продажный?
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11.08.2021 16:00
+6
гнида конченая орангутанг продажный
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5008
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11.08.2021 15:58
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В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9956
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11.08.2021 15:49 Ответить
это зепредатель специально делает
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11.08.2021 16:10 Ответить
Серьезно?!!полный треш!А Стрелков Гиркин возглавил правый сектор.
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11.08.2021 16:11 Ответить
30 летие распада Сссра 24 августа 1991 года РАБссия встретит салютом у Мавзолея чЛенина на красно-кровавой площади Мацковии... Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5149
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11.08.2021 15:58 Ответить
С попами ,ФСБшниками , ветеранами 1 и второй мировой войны , ветеранами войны в Чечне и чеченцами с дагестанцами. Будут медленные танцы .где кавалеры приглашают кавалеров.
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11.08.2021 16:05 Ответить
вы еще ветеранонов кудиковской питви не видел - требуют у Шрйгу новых штанин а то поистерлись за 200 лет то))
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11.08.2021 16:27 Ответить
гнида конченая орангутанг продажный
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5008
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11.08.2021 15:58 Ответить
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4087
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11.08.2021 15:59 Ответить
чего не на фронте ***** продажный?
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11.08.2021 16:00 Ответить
там можно и пулю получить, а не только в рыло ногой
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11.08.2021 16:12 Ответить
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 721
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11.08.2021 16:02 Ответить
Горуна честно отрабатывает бабло мавзолейного фюрера... Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7082
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11.08.2021 16:05 Ответить
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6104 Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3300
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11.08.2021 16:07 Ответить
я просто психолог, но Сенатор, кабинет процедурной по коридору с вашей палаты влево и на прямо, вот, санитара звать Игорь Леонидович, скажите шо я прислал на усиленные уколы, Гриценко там тоже дожидается)
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11.08.2021 16:31 Ответить
Героям СЛАВА! Раненому скорейшего выздоровления!
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 894
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11.08.2021 16:34 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7445
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11.08.2021 19:50 Ответить
 
 