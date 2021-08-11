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Россия (91205) супермаркет (171)

Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко

Сеть Mere, принадлежащая российской компании "Светофор", намеревается до конца года открыть в Украине 40 супермаркетов. В ближайших планах - запуск в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

Об этом в комментарии изданию "Лига"заявил бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам экс-директора, компания все еще имеет планы запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируют открывать новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской области. Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.

Хоменко добавил, что при запуске супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.

По данным Retailers.ua, компания планирует запуститься в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

Читайте: Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются

Mere - проект владельцев российской сети "Светофор", которая принадлежит бизнесменам из Красноярска — Сергею и Андрею Шнайдерам. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. До 2020 года работала в Николаеве.

Также читайте: Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года. Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов. 18 июня секретарь СНБО назвал попытку открытия супермаркетов российской сети операцией спецслужб РФ и заявил, что сеть магазинов собирались использовать во время избирательного процесса

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 4958
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11.08.2021 16:12
+26
Что там Зеля совсем недавно обещал? Не напомните, зебильчики?
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11.08.2021 16:13
+21
В идеале кацапрв нужно выдавить отовсюду. Тем более,что ничего хорошего они не продают. Эта главная задача.
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11.08.2021 16:14
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Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 4958
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11.08.2021 16:12 Ответить
Что там Зеля совсем недавно обещал? Не напомните, зебильчики?
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11.08.2021 16:13 Ответить
Ты опять из бана вылезло, недолуге? Ничего, это не на долго. Еще раз, если не дошло дебилу с первого раза -- Тебя не устраивают наш языковый закон и Конституция? Ответ прост -- чемодан, вокзал и к едреной фене по сексуально-пешеходному маршруту. искать страну своей мечты, вышиватник.
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11.08.2021 17:02 Ответить
В идеале кацапрв нужно выдавить отовсюду. Тем более,что ничего хорошего они не продают. Эта главная задача.
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11.08.2021 16:14 Ответить
а если бы продавали ?
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11.08.2021 16:32 Ответить
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 222
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11.08.2021 16:15 Ответить
ахмєтав вставай!
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11.08.2021 16:16 Ответить
Ехай обратно на россию, там корми аборигенов своим пальмовым маслом и маргарином. В Украине есть конечно тоже такие индивиды что за пол-гривны разницы ежика голой *опой задавят, но думаю не тот случай с москвецкими торгашами.
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11.08.2021 16:16 Ответить
торговля на крови, правда зедебилы?
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11.08.2021 16:16 Ответить
Еще в середине ИЮНЯ секретарь СНБО Алексей Данилов заверял, что выход на украинский рынок сети Mere невозможен.
Также тогда он пригрозил "быстрыми мерами" местным властям, если те будут давать какие-либо преференции российскому бизнесу. Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 1847

Балабол, трепло Данилов как и вся власть Зеленского. Занесли бабло Зе и Ко.
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12.08.2021 00:32 Ответить
А что,киевстар и МТС работают,даже при потрохе спокойно работали,никто не посмеет вякнуть против путинских магазинов для нищих,кроме атэбэшников,они пострадают.
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11.08.2021 16:18 Ответить
Такі да - починати треба зі стратегічних галузей - зв'язок, фінанси, транспорт, ВПК
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11.08.2021 21:05 Ответить
Правда у каждого есть хоть один знакомый зебил? Варфаламеевская ночь уже близко.
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11.08.2021 16:19 Ответить
Любое Мавзолейное говно пахнет трупом чЛенина и кровью других народов Мира,где эти Мрази орудуют...
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11.08.2021 16:20 Ответить
Зєля ще й "інвестиційну няню" їм виділить.
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11.08.2021 16:20 Ответить
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 2135
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11.08.2021 16:22 Ответить
"Ніколи не довіряй цитатам з інтернету" (с) Аттіла Гун.
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11.08.2021 16:28 Ответить
Mere - від "меря"? Moksha i Chud теж скоро підтягнуться.
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11.08.2021 16:22 Ответить
супермаркеты внепалитики
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11.08.2021 16:23 Ответить
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 7205
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11.08.2021 16:23 Ответить
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 3357
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11.08.2021 16:26 Ответить
И откроют, даже сомневаться не нужно …..
К сожалению
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11.08.2021 16:32 Ответить
Точки сбора спец агентов і запроданців.
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11.08.2021 16:45 Ответить
О то поясніть курва німцям яких ви постійно обсіраете норд стрімом чому ім не можно робити бізнес з кацапами а Украіні можно (!) ?
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11.08.2021 16:50 Ответить
Так чому им можна?
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11.08.2021 16:56 Ответить
та ну нах....спалити падлюк
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11.08.2021 16:54 Ответить
Опять друзья Зеленского? Зеленые твари,такие твари.
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11.08.2021 16:57 Ответить
Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 1096 Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 9771
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11.08.2021 17:20 Ответить
Просто братья Шнайдеры занесли братьям Шефирам.
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11.08.2021 17:28 Ответить
Эти евреи, всюду свои шнобели сунут, а клоун их с удовольствием принимает, родная же кровь для него...
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11.08.2021 17:21 Ответить
Треба зобов'яати її додати у назву літеру "D", а чо, "Merde" теж хороша назва
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11.08.2021 17:33 Ответить
Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 5765
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11.08.2021 18:59 Ответить
Да ********* вы с вашими гнилостными шиддовскими скидками.
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11.08.2021 19:04 Ответить
Это же продукты питания, которые идут в натовские страны - что эти Шнайдеры делают с продуктами - (радиация, химобработка, энергетическое воздействие, и т.д.) - мы не знаем.
Брать еду из рук врага - идиотизм.
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11.08.2021 19:07 Ответить
Краще з мудрими втратити,ніж з кацапом знайти
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11.08.2021 19:38 Ответить
Бываю в Литве регулярно в разных городах и нигде не видел эту "меге". Может она подпольно по ночам работает?
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11.08.2021 21:00 Ответить
А український народ планує спалити до кінця року якраз рівно 40 супермаркетів , які планують відкрити в Україні російсько - фашистські загарбники . І будуть повністю праві . Не можна впускати вбивць і терористів у світ людей , у свій дім .
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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11.08.2021 23:18 Ответить
 
 