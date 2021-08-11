Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко

Организаторы дрифта на Софийской площади в центре Киева не отделаются мытьем площади, они должны понести финансовое наказание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Думаю, на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Все это происходило в буферной зоне, без согласования с заповедником и министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости. А именно - готовить изменения в законы, в соответствии с которыми такие действия или какие-либо массовые действия в буферных зонах должны согласовываться с заповедником и министерством. Думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева. Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Мытьем площади эти люди не отделаются, должно быть непосредственное финансовое наказание", - подчеркнул глава МКИП.

В то же время Ткаченко добавил, что такие съемки происходят и в европейских столицах, "но со всеми разрешениями, четкими параметрами, что, где, когда снимается, в каком масштабе", однако "такого рода ралли недопустимы ни при каких условиях".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софийской площади: уборка брусчатки займет несколько дней. ФОТО