РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14597 посетителей онлайн
Новости Общество
5 446 30
Киев (24529) София Киевская (89) Ткаченко Александр (429) уборка (62) штраф (1229)

Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко

Организаторы дрифта на Софийской площади в центре Киева не отделаются мытьем площади, они должны понести финансовое наказание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Думаю, на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Все это происходило в буферной зоне, без согласования с заповедником и министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости. А именно - готовить изменения в законы, в соответствии с которыми такие действия или какие-либо массовые действия в буферных зонах должны согласовываться с заповедником и министерством. Думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева. Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Мытьем площади эти люди не отделаются, должно быть непосредственное финансовое наказание", - подчеркнул глава МКИП.

В то же время Ткаченко добавил, что такие съемки происходят и в европейских столицах, "но со всеми разрешениями, четкими параметрами, что, где, когда снимается, в каком масштабе", однако "такого рода ралли недопустимы ни при каких условиях".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софийской площади: уборка брусчатки займет несколько дней. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Ще одне проснулось... Тільки зеля нічого поки що не розказав. Мабуть зайнятий з піаніно...
показать весь комментарий
11.08.2021 16:43
+7
И пусть он накажет Альону Альону Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3923
Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5915
показать весь комментарий
11.08.2021 16:45
+5
СВЫННЮ НА САЛО!!!!! Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2196
показать весь комментарий
11.08.2021 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одне проснулось... Тільки зеля нічого поки що не розказав. Мабуть зайнятий з піаніно...
показать весь комментарий
11.08.2021 16:43 Ответить
ну, мытье , честно говоря, так себе
с задачей русошвайнов загадить площадь справились на отлично
процесс очистки
вид с вэб камеры
показать весь комментарий
11.08.2021 16:44 Ответить
Це не пиво.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:04 Ответить
И пусть он накажет Альону Альону Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3923
Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5915
показать весь комментарий
11.08.2021 16:45 Ответить
хай перекладають плитку за свої
показать весь комментарий
11.08.2021 16:46 Ответить
нассы им в бак и налепи наклейку на лобовуху - "это вам не тут"
вроде толстая сказала шо согласованно? или не добазарились? или кто-то толсто лжет? и даже врет? кто именно - Об этом в Шоу - Пойми толстого, Ведущие дулия Мундель и Джлн Кивус, встречай.те
показать весь комментарий
11.08.2021 16:46 Ответить
СВЫННЮ НА САЛО!!!!! Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2196
показать весь комментарий
11.08.2021 16:46 Ответить
Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5090 Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9899
показать весь комментарий
11.08.2021 16:46 Ответить
Альона - жертва?
показать весь комментарий
11.08.2021 16:48 Ответить
Походу неудачного аборта.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:52 Ответить
Ну, если так, то сами мойте)
показать весь комментарий
11.08.2021 16:50 Ответить
Альона - вчитель за освітою. Чого навчає Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди треба поцікавитись!
показать весь комментарий
11.08.2021 16:51 Ответить
Читаючі подібні коментарі я не здивований що подібне можливе в нашій країні...
показать весь комментарий
11.08.2021 16:53 Ответить
А ред бул вообще запретить, этой отравой сколько народу потравилось!
показать весь комментарий
11.08.2021 16:53 Ответить
А, можно Алёна в квадрате? А, то как то путаешься. Она, вероятно, и есть лiдер думки "какая разница".
показать весь комментарий
11.08.2021 16:56 Ответить
Скока там Ткаченку занести?? Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4663
показать весь комментарий
11.08.2021 16:57 Ответить
так штраф им уже назначили - 1700 грн, огромные деньжищи по нашим временам....
показать весь комментарий
11.08.2021 16:58 Ответить
Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8481
показать весь комментарий
11.08.2021 16:59 Ответить
В 50 метрах від місця масового *********** - розташоване ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ. Половиною вікон - до місця події.

Як щодо перевірки знаходження посадових осіб на робочих місцях - і звільнення за фактом службової невідповідності у звязку із відсутністю сигналу про правопорушення "на очах"!?
показать весь комментарий
11.08.2021 17:00 Ответить
Так есть фотка где мусора стоят и смотрят как машина дрифтует Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 185
показать весь комментарий
11.08.2021 17:04 Ответить
Не просились покататись на задньому сидінні?
показать весь комментарий
11.08.2021 17:05 Ответить
Алёна хайпонула...Говорит она экоактивист?
Почему тогда горела резина в центре города? Почему тогда дымели выхлопные трубы?
-
Пустая внутри Алёна.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:01 Ответить
Так ребята ж занесли куда следует!
показать весь комментарий
11.08.2021 17:01 Ответить
Они там не один час катались,где были патрульные,гонялись за теми у кого подсветка номера не светилась?
показать весь комментарий
11.08.2021 17:07 Ответить
и скока им должно перепасть. движ то был неслабый
показать весь комментарий
11.08.2021 17:15 Ответить
толстую на 15 суток !
показать весь комментарий
11.08.2021 17:37 Ответить
Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5984
показать весь комментарий
11.08.2021 18:25 Ответить
зафігачте позов на ********! а ху... лі? Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 22
показать весь комментарий
11.08.2021 20:25 Ответить
 
 