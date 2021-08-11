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Новости Политика Украины
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Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров

В ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев будет обсуждаться широкий круг вопросов.

Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа. Этот визит - логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон, Европа, Брюссель, Берлин и Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудят, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если РФ попытается злоупотреблять монопольным положением после запуска "Северного-потока-2", - уточнил он.

По его словам, Меркель и Зеленский также обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины и то, "как реанимировать мирные переговоры".

Кроме этого, темой для переговоров станут двусторонние отношения Германии и Украины.

"Визит Ангелы Меркель в Украину доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", - добавил он.

Читайте также: МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7530
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11.08.2021 16:54
+19
А ты думал, все таки величайший лидер ********** Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6399
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9314
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11.08.2021 16:54
+16
Пожалуй, у этого Никифорова язык подлиннее и достает глубже, чем даже у Мандель...
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11.08.2021 16:54
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да ладно.
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11.08.2021 16:51 Ответить
А ты думал, все таки величайший лидер ********** Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6399
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9314
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11.08.2021 16:54 Ответить
Галантерейщик и кардинал - ЭТО СИЛА!!!
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1207
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11.08.2021 16:55 Ответить
Визит Меркель в Киев доказывает, что без Меркель Бубочка ничего сам решить не сможет... Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5472
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11.08.2021 17:09 Ответить
кто бы сомневался
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11.08.2021 16:52 Ответить
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7530
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11.08.2021 16:54 Ответить
Так-так... пора выяснить наверняка: этот Никифоров чукча или якут... Похоже на первое.
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11.08.2021 16:53 Ответить
-Мамочка,принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз.
-Три раза.
-Вздохнул один раз.
-Один раз.Вздохнул один раз.
-Один раз.
-Итого,пять.
-А мне король сказал-"Очень рад Вас видеть", один раз.
-Один раз,"Ха-ха-ха",один раз.
-Ха-ха-ха.. один раз.
-"Проходите,проходите,здесь дует",один раз.
-Один раз,итого,три раза.
- А для чего вам нужны все эти записи?
-Не мешай нам веселиться,изверг.
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11.08.2021 16:53 Ответить
Слуга народа-украинский фильм-катастрофа.
То,что происходит и есть катастрофа для Украины.Боже,что они говорят.Без конченного нарика не решить вопросы безопасности в Европе....
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11.08.2021 16:53 Ответить
Пожалуй, у этого Никифорова язык подлиннее и достает глубже, чем даже у Мандель...
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11.08.2021 16:54 Ответить
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 606
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11.08.2021 16:56 Ответить
У бубучки тепла ванна прочахла і він почуває себе некомфортно? Треба терміново підігріти, щоб не почав проявляти ініціативу?
Але ж лизнув, так лизнув!
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11.08.2021 16:56 Ответить
Візит Меркель доказує що Вова лох. Бабушка нічого не вирішує, вона майже на пенсії вже.
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11.08.2021 16:56 Ответить
Новый дуполиз Зеленского, тот ещё дуполиз. Без предварительного разговора с президентом Украины, ни Меркель, ни президент США раньше с ****** не общались, а Гундосика теперь все демонстративно футболят как хотят.
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11.08.2021 16:56 Ответить
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2153Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3535
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11.08.2021 16:56 Ответить
германская подельница рашиста -Меркель, предоставить "зе" последовательный план рашиста ,перед его визитом в США,дабы он случаем не просил в США для Украины и ее народа то,что рашисту как гвоздь в его труну, Все что надо знать о визите немецкой подружки "капутина "
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11.08.2021 16:58 Ответить
ВІРНО , ПОХОЖЕ ГОТОВИТЬСЯ ДИВЕРСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ НІМЦЯМИ НА КОРИСТЬ РОСІЇ І ШВАБІВ, ПОБАЧИМ ЧИ ЗЕ НЕ ЗДАСТЬ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ.
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11.08.2021 19:25 Ответить
чего эту старую комсомолку сюда несет?! пущай себе уже выходит на пенсию, и занимает заслуженное место среди топ акционеров и функционеров газпрома
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11.08.2021 16:59 Ответить
эт принуждение к капитуляции с помощью комсомолки а то ***** наверное исчерпал свои возможности начал давить на зелю чем токо может и бульбофюрера подключил
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11.08.2021 16:59 Ответить
Та ты шо????ну ну интересно будет посмотреть как фрау будет привселюдно опускать ничтожество и выпаривать свой дембельский добрый договорняк с ****** по поводу штангенциркуля
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11.08.2021 16:59 Ответить
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8586
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11.08.2021 17:01 Ответить
Ничего это не доказывает.
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11.08.2021 17:02 Ответить
Верните взад Мендель. Та просто дура, этот же тотальный кретин...
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11.08.2021 17:04 Ответить
Никифарав - дура, это понятно. Так ещё вульгарный подхалим и враль.
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11.08.2021 17:05 Ответить
Коли Нікіфорофф озвучував цю лабуду, то напевне стримувався з усіх сил, щоб не реготати. 😁
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11.08.2021 17:06 Ответить
будеть продавливать формулу Штанмайера......Вот и посмотрим как Зеля встанет в позу или нет
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11.08.2021 17:06 Ответить
Ахахаха)))))
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11.08.2021 17:10 Ответить
Все я под столом наполеон аж привстал от такого блюдолизства очнись Меркель едет Вове очередной пистон вставить он потом на неделю пропадет чтоб свое кислое лицо не светить
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11.08.2021 17:12 Ответить
Хвора уява чергового дебіла
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11.08.2021 17:13 Ответить
та их не то, шо не решить, их просто решать нельзя, а то со злости кент из гениального пианиста переквалифицируется в гениального диджея, шобы крутить одной балдой несколько дисков
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11.08.2021 17:14 Ответить
Меркель приедет кого то "дебаты". Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9408
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11.08.2021 17:16 Ответить
Мендель нервно закурила
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11.08.2021 17:24 Ответить
Мандель... Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4158
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11.08.2021 17:40 Ответить
Передайте зебилам, что фрау роббентроп едет захлопнуть крышку гроба над суверинитетом Украины, втюхав тупоголовому клоуну формулу штанмаера.
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11.08.2021 17:24 Ответить
Меркель приедет, чтобы померить температуру и адекватностьу Зеленского
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11.08.2021 17:31 Ответить
Не. Едет выполнять поставленную путлером задачу.
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11.08.2021 17:34 Ответить
Видел как "решали" после недавнего визита "сонцесяйного" в Германию - на пресс-конференции клован выглядил как первоклассник который описался на школьной линейке...Не выдавайте желаемое за действительное!
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11.08.2021 17:39 Ответить
щас это зеленое чмо пообещает выполнить формулу сранмаера, подать водичку в крысм, согласится с сп 2...и много чего полезного совершит(((
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11.08.2021 17:42 Ответить
А если к нему не ездить, но наше ходячее несчастье начнет ездить по странам само, и начувайтеся тогда)) Собор Парижской Богоматери деццким садом покажется))
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11.08.2021 17:46 Ответить
Точно что-то курят
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11.08.2021 17:51 Ответить
Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 865
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11.08.2021 18:22 Ответить
Швондер 2. А фотки будуть?
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11.08.2021 19:02 Ответить
Дата визита говорит сама за себя.Меркель не хочет ни крымской платформы,ни независимости.Все остальное -выдумки обосранцев.
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11.08.2021 19:04 Ответить
с клованом понятно, а что за крендель никифоров ?
с какой мусорки его нарьіли ?
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11.08.2021 19:31 Ответить
Ні хрена отой візит не доводить. А от на роздуми спонукає. Чи не виконує грандмутар Європи усієї фрау Меркель,під занавіс її діяльності на посаді канцлера, такої собі таємної місії за прямою вказівкою пуцика,тим більше,що слідом за нею в Україну намилив лижі і мос"є Макарона, вірний слуга ************** облізлого пацюка. І головне оті візити намічені впереддень візиту Зеленського до Вашінгтона. Чи не є завдвнням обох - не вивідати у пана ЗЕ того кола питань,які будуть обговорюватись ним у Білому Домі із дядечком Джо ( перелік отих питань,на моє переконання давно відомий цареві улусії завдяки оточенню Президента),а залякати і спонукати пана ЗЕ до мирної капітуляції України перед паРашією,тобто: визнати Крим Російським і подати туди воду,відмовитись від прозахідної орієнтації країни і її членства в НАТО,прийняти до виконання ф-лу Штайнмайєра щодо Донбасу і не перечити паРашії у питанні запуску ПП-2. Ну,якось так.І от тоді,може,пуцька не почне широкомасштабних бойових дій із метою розчленування і поховання України як Держави. Походу отії двоє агентів кремля нададуть методичні вказівки пуцика панові ЗЕ щодо зустрічі із Байденом,щось на кшталт:-І я-не я, і хата не моя, і я вже подумав і визнаю пуньку за Сцаря України,ну і надалі у такому же дусі. Отже,оті візити-то є "чумайдан" із подвійним дном і до них треба віднестись дуже обережно. СлаваУкраїні,Героям слава! Путін-*****,во істину *****!
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11.08.2021 19:35 Ответить
Никифоров своим языком через Зеанус достал 12-ти перстную кишку.
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11.08.2021 20:07 Ответить
Вот уже лизнул - аж до гланд достал.
Эта немецкая ***** приехала указать на место Шмаркли в мировой политике - тоесть в параше.
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11.08.2021 20:39 Ответить
"Ой, я вас умоляю!"(с)
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11.08.2021 20:43 Ответить
путин попросил пропихнуть формулу штаймайера.
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11.08.2021 22:44 Ответить
смешно етот никифоров дурак или тупой
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11.08.2021 22:54 Ответить
Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9861 Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9861 Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9861
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12.08.2021 05:39 Ответить
у этой говорящей головы вид гомосека не ?
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12.08.2021 08:41 Ответить
 
 