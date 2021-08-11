Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев будет обсуждаться широкий круг вопросов.
Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа. Этот визит - логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон, Европа, Брюссель, Берлин и Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудят, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если РФ попытается злоупотреблять монопольным положением после запуска "Северного-потока-2", - уточнил он.
По его словам, Меркель и Зеленский также обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины и то, "как реанимировать мирные переговоры".
Кроме этого, темой для переговоров станут двусторонние отношения Германии и Украины.
"Визит Ангелы Меркель в Украину доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
-Три раза.
-Вздохнул один раз.
-Один раз.Вздохнул один раз.
-Один раз.
-Итого,пять.
-А мне король сказал-"Очень рад Вас видеть", один раз.
-Один раз,"Ха-ха-ха",один раз.
-Ха-ха-ха.. один раз.
-"Проходите,проходите,здесь дует",один раз.
-Один раз,итого,три раза.
- А для чего вам нужны все эти записи?
-Не мешай нам веселиться,изверг.
То,что происходит и есть катастрофа для Украины.Боже,что они говорят.Без конченного нарика не решить вопросы безопасности в Европе....
Але ж лизнув, так лизнув!
с какой мусорки его нарьіли ?
Эта немецкая ***** приехала указать на место Шмаркли в мировой политике - тоесть в параше.