Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров

В ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев будет обсуждаться широкий круг вопросов.

Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа. Этот визит - логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон, Европа, Брюссель, Берлин и Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудят, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если РФ попытается злоупотреблять монопольным положением после запуска "Северного-потока-2", - уточнил он.

По его словам, Меркель и Зеленский также обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины и то, "как реанимировать мирные переговоры".

Кроме этого, темой для переговоров станут двусторонние отношения Германии и Украины.

"Визит Ангелы Меркель в Украину доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", - добавил он.

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