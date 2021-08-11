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Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики, целью которой является создание коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.

Соответствующий документ №521/2021-рп обнародован на сайте главы государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Образовать рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердить ее персональный состав. Разрешить руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов", - говорится в распоряжении.

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В нем уточняется, что рабочая группа должна будет внести предложения относительно первоочередных мер по развитию цифровой трансформации экономики, внедрению технологических инноваций в производственные процессы, направлений реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрения новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах, а также создания условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к документам перечисляется персональный состав рабочей группы, в которую вошли, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак, который будет её руководителем, и советница главы ОП Дарья Заривная, назначенная секретарем группы.

Кроме того, в состав рабочей группы также вошли Михаил Федоров (министр цифровой трансформации), Тимофей Милованов (советник главы ОП, и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины"), Александр Борняков (замминистра цифровой трансформации), Ирина Новикова (замминистра экономики) Юлия Свириденко (замглавы ОП) и Андрей Сибига (замглавы ОП).

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При наличии согласия к ним могут присоединиться Анатолий Амелин (соучредитель ОО "Украинский институт будущего"), Юлия Диденко (глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), Павел Карташов (директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов), Александр Носов (член Набсовета ГК "Укроборонпром"), Роксолана Пидласа (замглавы комитета Рады по вопросам экономического развития), а также Виктория Тигипко (член Набсовета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов).
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Топ комментарии
+14
Елдак назначен главой Конгресса местных и региональных властей. Теперь это. К тому же он еще и завхоз. Не много ли он на себя берет? Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 7045
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11.08.2021 16:53
+13
Этот серый кардинал ермак походу будет возглавлять все группы, комитеты, комиссии и делегации в Украине.... не говоря уже о внегласном кураторстве всех теневых денежных потоков, которыми он уже давно заведует....
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11.08.2021 16:53
+11
а что смеяться - теперь ермак и его брат будут торговать должностями ИННОВАЦИОННО))
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11.08.2021 16:54
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Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 65
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11.08.2021 16:52 Ответить
а что смеяться - теперь ермак и его брат будут торговать должностями ИННОВАЦИОННО))
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11.08.2021 16:54 Ответить
Дерьмак - как Фигаро, каждой бочке затычка. Ну просто незаменимый специалист по всем на свете вопросам.
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11.08.2021 17:08 Ответить
Контрольний постріл в потилицю економіці.
Як там Бєня казав? "Дефолт, так дефолт"? Ню-ню
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11.08.2021 16:52 Ответить
Елдак назначен главой Конгресса местных и региональных властей. Теперь это. К тому же он еще и завхоз. Не много ли он на себя берет? Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 7045
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11.08.2021 16:53 Ответить
некогда клоуну, за все отвечает ермак) тут в другом хохма - зебилов решили постращать словом "инновационное развитие" - звучит хоть и непонятно для них, зато круто)
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11.08.2021 16:57 Ответить
таким темпом он отберет у Вовы титул Величайшего во Фселенной...
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11.08.2021 16:57 Ответить
Пока он только накидывает удавки.Опомниться не успеем как он начнёт их затягивать с помощью РФ и РБ.
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11.08.2021 17:56 Ответить
НЕ за горами тот день, когда Ермак станет следующим ************. Не удивлюсь. Ему Вова и так уже должностей натыкал, как Ермак токо справляется. Бедняга, скоро копыта откинет от усталости
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11.08.2021 18:06 Ответить
Как почётный святой, почётный великомученик, почётный папа римский нашего королевства, приступаю к таинству обряда
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11.08.2021 16:53 Ответить
Этот серый кардинал ермак походу будет возглавлять все группы, комитеты, комиссии и делегации в Украине.... не говоря уже о внегласном кураторстве всех теневых денежных потоков, которыми он уже давно заведует....
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11.08.2021 16:53 Ответить
Потім і президентом України себе назначить.
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11.08.2021 16:55 Ответить
Заголовок новини слід читати так: "Єрмак создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак".
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11.08.2021 16:54 Ответить
Это полный пипец страна зашла в глухий кут циркового шоу по рограбунку державних та приватних коштів поздоровляю зе виборців с пипецом остаточним
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11.08.2021 16:55 Ответить
Подскажите уже ему наконец,что есть другие люди и фамилии. Такое ощущение,что он больше одной фамилии ермак запомнить не может из за отсталости умственного развития или усталости от отдыха и отпусков
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11.08.2021 16:55 Ответить
Просто мальчик как ни оглянется - там всегда Дерьмак.
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11.08.2021 17:09 Ответить
Киздец какой то. И местным самоуправлением руководит, хотя его никто не выбирал. Экономикой руководит, хотя в экономике ни черта ни смыслит. Международной политикой руководит, хотя полномочий ровно ноль. Зестрана одним словом.
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11.08.2021 16:55 Ответить
А предложения в рабочую группу будет носить брат Ермака !?
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11.08.2021 16:56 Ответить
ооо, ну просто 2-ой после бога..., а может где-то и первый..., огромных талантов чувак..., просто титан мысли и способностей, я уж не говорю о возможностях....
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11.08.2021 16:56 Ответить
ми кажемо "Єрмак" - маємо на увазі іновації
ми кажемо "іновації" - маємо на увазі Єрмак
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11.08.2021 16:57 Ответить
Сколько должностей уже совмещает этот пародистый аристократ дерьмак?? По сколько "копеечек" капает в офшоры с каждой??
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11.08.2021 16:59 Ответить
хотя, если верна старая версия о том что Ермак - это представитель группы товарищей, реально управляющей страной, а Зеленский -- это просто "Лицо", актер играющий роль "президента", тогда все встает на свои места...
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11.08.2021 17:01 Ответить
СИО (случайно исполняющий обязанности) президента Украины -Зеленский
создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен ВРИО(временно исполняющий обязанности) президента Украина ,назначенный оккупантами Украины -Ермак
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11.08.2021 17:02 Ответить
Везде Дерьмак, Дерьмак, Дерьмак, а по должностным обязанностям ОП вообще-то должен только документооборот контролировать.
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11.08.2021 17:05 Ответить
Давайте поки тепло,їх усіх перевішаємо,бо знов будемо мерзнути...
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11.08.2021 17:10 Ответить
и шо, будут инновационно развивать економику, кратно увеличив количество пивных киоков, с которых можно брать хабар?
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11.08.2021 17:11 Ответить
Все вірно, пі@дець в Україні повинен бути всеосяжний... 😄 Така ж "програма" у Козиря ...
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11.08.2021 17:15 Ответить
Хотя,кто знает 95 квартал, то его полностью контролировали именно братья Шефиры и Ермак, Зеленский всегда старался не слишком утруждать себя "цифирью" и бумажками. Только теперь 95 кварталом оказалась вся большая европейская страна Украина и ее 42-х миллионный народ.
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11.08.2021 17:15 Ответить
Это объява от Дерьмака:
Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 5655
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11.08.2021 17:15 Ответить
Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 4850
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11.08.2021 17:16 Ответить
Может пора его уже Нобелевскую премию подать сразу в нескольких номинациях? Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 8852
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11.08.2021 17:17 Ответить
А еще Дерьмак по вечерам немножко шьет...
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11.08.2021 17:18 Ответить
Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 9738
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11.08.2021 20:17 Ответить


Hellis@13Hellis_13 20 ч

маме сегодня выдали пенсию.
Ту самую, которую военным пенсионерам повысили.
Все 5 тысяч новыми в один номерной ряд купюрами по 500 грн.
Печатный станок, наверное, уже дымит
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11.08.2021 17:34 Ответить
"Во многих лицах", - старая история, добром не заканчивается..
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11.08.2021 17:39 Ответить
Рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян Жарналісти «Depo.ua» Христина Макогон та з «УНІАН»у Костянтин Гончаров проаналізували оприлюднену сьогодні інформацію виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на презентації дослідження компанії«Нью Імідж Маркетінг Груп» в середу в Києві. та, власне, наведені результати опитування на сайті New Image Marketing Group.
Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
Тим не менше нині В.Зеленський лідирує в чотирьох із п'яти макрорегіонів (на Донбасі першу сходинку посідає не він, а співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко). Але В.Денисенко звернув увагу на велику кількість виборців Зеленського віком 18-24 роки (27%), а також про низьку кількість - віком 55+ років (10%).
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11.08.2021 17:44 Ответить
Згідно з даними опитування, лідер партії "Європейська солідарність" п'ятий ПрезидентУкраїни Петро Порошенко вийшов на стабільне друге місце із певним відривом від третьої та четвертої сходинки (16,2% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Проте навіть у своїх базових регіонах (у Центрі і на Заході) він програє Зеленському. Так, у Центрі Порошенко має 19% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори, а Зеленський - 30%. Своєю чергою, на Заході рейтинг Порошенка сягає 24% серед тих, хто визначився та хоче йти на вибори, а Зеленського - 29%.
На третє місце вийшла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (11,2% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори). У двох із п'яти макрорегіонів вона посідає третє місце - на Заході та у Центрі, четверте на Сході, проте п'яте місце на Півдні та восьме - на Донбасі.
Денисенко відзначив просідання рейтингу Юрія Бойка (10,3% серед тих, хто визначився та іде на вибори). "Також, ми можемо чітко бачити, що в нього з'явився конкурент у вигляді (лідера партії "Наші" - УНІАН) Євгена Мураєва (5,5% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Обидва кандидати показують високі результати на Південному Сході та Донбасі. Так, на Півдні Бойко має - 15%, 2 місце; Мураєв - 9%, 4 місце, на Сході Бойко - 17%, 2 місце; Мураєв - 8%, 5 місце і на Донбасі (Бойко - 28%, 1 місце; Мураєв - 15%, 3 місце)", - зауважив він.
Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко та лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман займають п'яте та шосте місце відповідно. Смешко має 6,7% (5 місце), а Гройсман - 5,6% (6 місце). Зокрема, вони показують найкращі результати у Центрі (Гройсман - 9%; Смешко - 7%) і на Заході (Гройсман - 6%; Смешко - 9%).
В Українському інституті майбутнього окремо звертають увагу на рейтинги кандидатів у президенти, які представляють проросійські політичні сили. Так, усі кандидати від таких політичних партій (Ю.Бойко, Є. Мураєв, А.Шарій, В.Медведчук) у національному розрізі ділять нішу у 21% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори. Відповідно у макрорегіоні Донбасу серед тих, хто визначився та іде на вибори, вони сумарно мають 54%, у південному макрорегіоні - 37%, у східному - 34%, у центральному - 12%, у західному - 8%.
Прикметно, що, згідно з опитуванням, яке провів УІМ, до чинного гаранта Конституції Володимира Зеленського в українців ще не сформувалося чіткого ставлення. Бо більшість опитуваних зазначили, що Зеленський не зміг стати уособленням держави й породив до себе відчуття страху.
Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Груп серед 5 тис. респондентів старших 18 років у п'яти макрорегіонах. Терміни проведення: 17.07-01.08.2021. Методологія: Опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні - 3,16%.
Склад макрорегіонів:
Захід: Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Рівненська область, Тернопільська область, Хмельницька область, Чернівецька область.
Центр: Вінницька область, Житомирська область, Кіровоградська область, Київська область (включно з м. Київ), Полтавська область, Черкаська область, Чернігівська область.
Південь: Запорізька область, Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область.
Схід: Дніпропетровська область, Сумська область, Харківська область.
Донбас: Донецька область, Луганська область.
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11.08.2021 17:44 Ответить
Ну как может быть распил бабла без "своих"? "Инновационное развитие" - практически алхимия! Черт ноги поломает куда бабло слилось. Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 3964
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11.08.2021 18:19 Ответить
І одразу іновационний подход!
Пригадується, кафедрою іноваційного менеджменту ще прохвесор Віктарфьодричь Дарагой завідував...
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11.08.2021 18:25 Ответить
Украинец!
Знай, что как только какая-то сволочь произносит слово "инновационный" - эта сволочь хочет торговать разрешением определённому бизнесу не платить налогов и сборов!
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11.08.2021 18:58 Ответить
Ермак еще не назначен во мужа Ленки Зеленской??) При таких раскладах скоро назначат)
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11.08.2021 19:18 Ответить
Лядь, це не просто фсбшний завхоз, а в кожній дірці
Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак - Цензор.НЕТ 6275
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11.08.2021 19:27 Ответить
Так - виробництво конкурентних товарів - основа процвітання України!!! Тільки хто і як буде реалізовувати цю ідею???
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11.08.2021 19:43 Ответить
Ермак и жрец, и жнец, и на дуде игрец.

Походу и на Межгалактическом конгрессе имени Елены Зеленской Ермак будет единственным первым жинтильменом и ледей в одном лице.
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11.08.2021 20:04 Ответить
Господи!!! Да посмотри же на Украину!
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12.08.2021 00:38 Ответить
 
 