Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики, целью которой является создание коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.
Соответствующий документ №521/2021-рп обнародован на сайте главы государства в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Образовать рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердить ее персональный состав. Разрешить руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов", - говорится в распоряжении.
В нем уточняется, что рабочая группа должна будет внести предложения относительно первоочередных мер по развитию цифровой трансформации экономики, внедрению технологических инноваций в производственные процессы, направлений реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрения новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах, а также создания условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.
Уточняется, что распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
В приложении к документам перечисляется персональный состав рабочей группы, в которую вошли, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак, который будет её руководителем, и советница главы ОП Дарья Заривная, назначенная секретарем группы.
Кроме того, в состав рабочей группы также вошли Михаил Федоров (министр цифровой трансформации), Тимофей Милованов (советник главы ОП, и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины"), Александр Борняков (замминистра цифровой трансформации), Ирина Новикова (замминистра экономики) Юлия Свириденко (замглавы ОП) и Андрей Сибига (замглавы ОП).
При наличии согласия к ним могут присоединиться Анатолий Амелин (соучредитель ОО "Украинский институт будущего"), Юлия Диденко (глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), Павел Карташов (директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов), Александр Носов (член Набсовета ГК "Укроборонпром"), Роксолана Пидласа (замглавы комитета Рады по вопросам экономического развития), а также Виктория Тигипко (член Набсовета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов).
Пожалуйста, подождите...
Як там Бєня казав? "Дефолт, так дефолт"? Ню-ню
ми кажемо "іновації" - маємо на увазі Єрмак
создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: ее главой назначен ВРИО(временно исполняющий обязанности) президента Украина ,назначенный оккупантами Украины -Ермак
Hellis@13Hellis_13 20 ч
маме сегодня выдали пенсию.
Ту самую, которую военным пенсионерам повысили.
Все 5 тысяч новыми в один номерной ряд купюрами по 500 грн.
Печатный станок, наверное, уже дымит
Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
Тим не менше нині В.Зеленський лідирує в чотирьох із п'яти макрорегіонів (на Донбасі першу сходинку посідає не він, а співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко). Але В.Денисенко звернув увагу на велику кількість виборців Зеленського віком 18-24 роки (27%), а також про низьку кількість - віком 55+ років (10%).
На третє місце вийшла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (11,2% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори). У двох із п'яти макрорегіонів вона посідає третє місце - на Заході та у Центрі, четверте на Сході, проте п'яте місце на Півдні та восьме - на Донбасі.
Денисенко відзначив просідання рейтингу Юрія Бойка (10,3% серед тих, хто визначився та іде на вибори). "Також, ми можемо чітко бачити, що в нього з'явився конкурент у вигляді (лідера партії "Наші" - УНІАН) Євгена Мураєва (5,5% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Обидва кандидати показують високі результати на Південному Сході та Донбасі. Так, на Півдні Бойко має - 15%, 2 місце; Мураєв - 9%, 4 місце, на Сході Бойко - 17%, 2 місце; Мураєв - 8%, 5 місце і на Донбасі (Бойко - 28%, 1 місце; Мураєв - 15%, 3 місце)", - зауважив він.
Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко та лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман займають п'яте та шосте місце відповідно. Смешко має 6,7% (5 місце), а Гройсман - 5,6% (6 місце). Зокрема, вони показують найкращі результати у Центрі (Гройсман - 9%; Смешко - 7%) і на Заході (Гройсман - 6%; Смешко - 9%).
В Українському інституті майбутнього окремо звертають увагу на рейтинги кандидатів у президенти, які представляють проросійські політичні сили. Так, усі кандидати від таких політичних партій (Ю.Бойко, Є. Мураєв, А.Шарій, В.Медведчук) у національному розрізі ділять нішу у 21% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори. Відповідно у макрорегіоні Донбасу серед тих, хто визначився та іде на вибори, вони сумарно мають 54%, у південному макрорегіоні - 37%, у східному - 34%, у центральному - 12%, у західному - 8%.
Прикметно, що, згідно з опитуванням, яке провів УІМ, до чинного гаранта Конституції Володимира Зеленського в українців ще не сформувалося чіткого ставлення. Бо більшість опитуваних зазначили, що Зеленський не зміг стати уособленням держави й породив до себе відчуття страху.
Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Груп серед 5 тис. респондентів старших 18 років у п'яти макрорегіонах. Терміни проведення: 17.07-01.08.2021. Методологія: Опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні - 3,16%.
Склад макрорегіонів:
Захід: Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Рівненська область, Тернопільська область, Хмельницька область, Чернівецька область.
Центр: Вінницька область, Житомирська область, Кіровоградська область, Київська область (включно з м. Київ), Полтавська область, Черкаська область, Чернігівська область.
Південь: Запорізька область, Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область.
Схід: Дніпропетровська область, Сумська область, Харківська область.
Донбас: Донецька область, Луганська область.
Пригадується, кафедрою іноваційного менеджменту ще прохвесор Віктарфьодричь Дарагой завідував...
Знай, что как только какая-то сволочь произносит слово "инновационный" - эта сволочь хочет торговать разрешением определённому бизнесу не платить налогов и сборов!
Походу и на Межгалактическом конгрессе имени Елены Зеленской Ермак будет единственным первым жинтильменом и ледей в одном лице.