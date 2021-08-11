Никифоров о войсках США в Украине: Слова Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности
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Офис президента призвал не трактовать слова вице-премьера Алексея Резникова по поводу войск США в Украине как намерение. На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президент Сергей Никифоров.
"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - отметил он.
Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.
"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому - это рассуждение об усилении безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.
Напомним, Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".
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Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Источник: https://censor.net/ru/n3281866
Для Украины всё понятно. Объясните, зачем это нужно сегодняшней Америке?
Для увеличения превосходства рассорились с Никарагуа. Теперь никарагуанскую лёгкую нефть у свиней из "Роснефти" приобретают. Кста, свиньи вышли на второе место, после Канады, по экспорту углеводородов в США.
Геополитика - элементарно.
Превосходство вместе с Рейганом в могиле было похоронено.
Размышлять хоть как то около геополитечиски - вот ваще не твое!
У тебя нет и сотой доли процента общей информации, которой обладают и В СИЛУ КОТОРОЙ принимаются подобные решения в США
Всем адекватным твои умозаключения кажутся детским лепетом...
Т.е. как бред под кайфом.
страны Балтии не в счёт, они были под советской оккупацией.
Это не мнение ОПы, а личное мнение Никифорова " Я думаю...".
Но, кажется, с перепугу завонялась вся ОПа..)
ВАПРОСЫ, млять?
Это наше дело что куда и сколько войск США вводить на нашей земле! Ваше дело десятое, сопеть в свою дырочку и заниматься своими проблемами у себя в рассейских ******! Доступно излагаю?! - таков должен быть ответ офиса Президента Украины!