Никифоров о войсках США в Украине: Слова Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности

Офис президента призвал не трактовать слова вице-премьера Алексея Резникова по поводу войск США в Украине как намерение. На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президент Сергей Никифоров.

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - отметил он.

Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.

"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому - это рассуждение об усилении безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".

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