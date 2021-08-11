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Никифоров о войсках США в Украине: Слова Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никифоров о войсках США в Украине: Слова Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности

Офис президента призвал не трактовать слова вице-премьера Алексея Резникова по поводу войск США в Украине как намерение. На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президент Сергей Никифоров.

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - отметил он.

Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.

"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому - это рассуждение об усилении безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".

Читайте: "Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
"На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины." - короче, в ОПЕ всрались))))
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11.08.2021 17:07
+9
у гепотетических кретинов нет намерений защищать Украину и ее народ от рашистского оккупанта,который и есть спонсором антиукраинского кретинизма
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11.08.2021 17:14
+6
Какие они жалкие и трусливые... Один в кои-то веки что-то скажет толковое, а все остальные начинают наперебой опровергать.
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11.08.2021 17:37
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Правила форума Совет форумчан
Я думаю, что ***** проглотит, если войска США будут базироваться в Украине!!!
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11.08.2021 17:07 Ответить
Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал Резников. Источник: https://censor.net/ru/n3281866
Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Источник: https://censor.net/ru/n3281866
Для Украины всё понятно. Объясните, зачем это нужно сегодняшней Америке?
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11.08.2021 17:15 Ответить
Чтоб иметь ещё большее превосходство над русскими свиньями -элементарно
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11.08.2021 17:29 Ответить
Для увеличения превосходства США сваливает из "южного подбрюшья России"
Для увеличения превосходства рассорились с Никарагуа. Теперь никарагуанскую лёгкую нефть у свиней из "Роснефти" приобретают. Кста, свиньи вышли на второе место, после Канады, по экспорту углеводородов в США.

Геополитика - элементарно.

Превосходство вместе с Рейганом в могиле было похоронено.
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11.08.2021 17:49 Ответить
Не мучай себя.
Размышлять хоть как то около геополитечиски - вот ваще не твое!
У тебя нет и сотой доли процента общей информации, которой обладают и В СИЛУ КОТОРОЙ принимаются подобные решения в США
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11.08.2021 19:37 Ответить
"На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины." - короче, в ОПЕ всрались))))
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11.08.2021 17:07 Ответить
100% хозяева им уже объяснили, что придется искать мир не в глазах, и не глазами, а языком, и ниже поясницы.
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11.08.2021 17:35 Ответить
ета он пашутіл
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11.08.2021 17:07 Ответить
це просто козлик слегка трепет языком и меленько трясет жидкой бороденкой
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11.08.2021 17:09 Ответить
Заткни фонтан, мальчик!
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11.08.2021 17:10 Ответить
Никифоров о войсках США в Украине: Слова Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности - Цензор.НЕТ 9689
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11.08.2021 17:12 Ответить
у гепотетических кретинов нет намерений защищать Украину и ее народ от рашистского оккупанта,который и есть спонсором антиукраинского кретинизма
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11.08.2021 17:14 Ответить
Вообще то послушав Резникова Америка, а не Украина должна защищать от рашистского оккупанта,который и есть спонсором антиукраинского кретинизма
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11.08.2021 17:17 Ответить
Ну - это как кто понял.
Всем адекватным твои умозаключения кажутся детским лепетом...
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11.08.2021 19:40 Ответить
как гипотетический вариант ...
Т.е. как бред под кайфом.
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11.08.2021 17:14 Ответить
Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки - Цензор.НЕТ 8534 Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки - Цензор.НЕТ 8533
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11.08.2021 17:24 Ответить
Размещение иностранных войск на своей территории на постоянной основе есть делегирование части национального суверенитета в чужие руки.
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11.08.2021 17:33 Ответить
есть хоть одна бывшая республика ссср где нет войск засРашки?
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11.08.2021 17:37 Ответить
Да, есть: Туркменистан))
страны Балтии не в счёт, они были под советской оккупацией.
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11.08.2021 17:43 Ответить
все остальные республики были так же под советской оккупацией.
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11.08.2021 19:41 Ответить
Спорное утверждение.
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12.08.2021 00:33 Ответить
Ніт
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19.08.2021 01:25 Ответить
Какие они жалкие и трусливые... Один в кои-то веки что-то скажет толковое, а все остальные начинают наперебой опровергать.
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11.08.2021 17:37 Ответить
Так потихоньку и вычислим всех кто сливает инфу рашистам
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11.08.2021 17:49 Ответить
Насчет ЗЕ и его кодла нормальным людям с самого начала все было предельно ясно.
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11.08.2021 20:02 Ответить
"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - отметил он.
Это не мнение ОПы, а личное мнение Никифорова " Я думаю...".
Но, кажется, с перепугу завонялась вся ОПа..)
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11.08.2021 18:15 Ответить
Размещение сил ПРО и ПВО НАТО на территории Украину послужит укреплению безопасности стран НАТО
ВАПРОСЫ, млять?
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11.08.2021 18:27 Ответить
А чего вы ссытесь и оправдываетесь перед орками?
Это наше дело что куда и сколько войск США вводить на нашей земле! Ваше дело десятое, сопеть в свою дырочку и заниматься своими проблемами у себя в рассейских ******! Доступно излагаю?! - таков должен быть ответ офиса Президента Украины! Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки - Цензор.НЕТ 7632
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11.08.2021 18:32 Ответить
Кому не подобаються військові бази США (в межах чинного законодавства) - найух за порєбрік
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11.08.2021 18:35 Ответить
У цій президентській адмініСРАЦІї можуть домовитися, щоб вякати одинаково і потім не виправляти і коректувати одне одного?
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11.08.2021 19:44 Ответить
Базам США в Украине быть!!! Меняйте законы., а не грейте жопы.
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11.08.2021 19:59 Ответить
Т.е. ЗЕОПА продолжает сцаться, что "та сторона" обидится.
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11.08.2021 20:01 Ответить
Слова Резникова СЛЕДУЕТ ТРАКТОВАТЬ как НАШЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ, а не искать СМЯГЧАЮЩИЕ СТОРОНЫ высказывания в угоду УБЛЮДОЧНОМУ КРЕМЛЁВСКОМУ КАРЛИКУ и его раболепных шнырей. Украина ЛЕГИТИМИЗИРУЕТ нахождение АМЕРИКАНСКИХ ПВО на своей территории В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, хочет этого ГЭБЭШНЫЙ ДИКТАТОР или нет!!... Почему так? Потому что выбранный путь в НАТО и ЕС ДРУГОГО ВАРИАНТА для суверенной Неньки попросту НЕ ПРЕ-ЕДПО-ОЛА-АГАЕ-ЕТ!!!... Сможет ли ХОТЬ КТО-НИБУДЬ в этом государстве ПАРЛАМЕНТСКИХ НЕДОУМКОВ и ОТКРОВЕННЫХ ПАСКУД из ОПЗЖ ратующих за обнимашки с агрессором, вдолбить в их ТРУСЛИВО-ЛИЦЕМЕРНЫЕ головы, что другого пути УЖЕ НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!... Его не допустит тот САМЫЙ народ, который свой выбор сделал ЕЩЁ НА МАЙДАНЕ.
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11.08.2021 21:39 Ответить
говноНикифиров ехай навсегда
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11.08.2021 23:15 Ответить
 
 