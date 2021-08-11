РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14690 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровьеТехнологии
2 759 23
технологии (621) Шимкив (152)

В будущем человечество ожидает персонализированная медицина и редактирование ДНК с учетом индивидуальных потребностей, - Шимкив

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье Технологии

В ближайшем будущем медицина выйдет на уровень персонализации услуг, предоставляемых конкретному человеку с учетом его индивидуальных потребностей.

 Об этом в интервью президенту компании "Киевстар" Александру Комарову рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он напомнил, что на сегодняшний день есть ряд гаджетов, которые собирают данные о состоянии здоровья своего владельца, и могут прогнозировать риски заболеваний у конкретного человека. Это, по его словам, ведет к развитию персонализированной медицины, когда лекарство и его дозировка будет подбираться с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека. А благодаря развивающейся технологии редактирования генома, будут создаваться лекарства для предупреждения конкретных проблем у конкретного человека или группы людей.

"Самый простой пример: я являюсь пользователем 23andMe. Моя ДНК оцифрована, и я дал разрешение компании на то, чтобы моя ДНК использовалась в клинических исследованиях различных препаратов. Недавно я получил отчет, в котором говорится, что есть некий препарат, который не будет для меня эффективным, поскольку у меня есть определенный ген, блокирующий эффективность действия активных веществ лекарства. То есть в случае возникновения необходимости применить то или иное лекарство, я буду знать, что именно и в какой дозировке мне применять, чтобы получить наибольший эффект. Мир сегодня движется в сторону индивидуального подбора лекарств, терапии, ускорения фокусировки работы врача на решение конкретной проблемы у конкретного пациента и главное, предвидеть ее", - отметил Шимкив.

По его словам, в будущем первичный сбор информации о пациенте будет осуществлять не медперсонал, а система, которая позволит врачу выйти на новый качественный уровень в вопросе лечения того или иного человека.

"Нас ожидает digital humans - система, которая может стать медперсоналом, осуществляющим первичный сбор информации о пациенте. Врачу нет необходимости тратить свое время на опрос о состоянии или симптомах пациента. Врач сразу получит полную информацию и уже будет решать, что делать с пациентом дальше. При этом роль врача существенно вырастет, поскольку он сможет концентрироваться непосредственно на лечении пациента, без отвлечения на сбор той информации, которую может сделать система", - отметил Шимкив.

В будущем человечество ожидает персонализированная медицина и редактирование ДНК с учетом индивидуальных потребностей, - Шимкив 01

В то же время, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, это было бы невозможным без развития телеком-компаний, которые позволили человечеству получать быстрый доступ к информации и знаниям в любой точке планеты.

"Для меня телеком имеет очень важную роль: он дал доступ любым людям с любым доходом к информации и знаниям. Телеком и интернет изменил общество в том, что оно перестало быть иерархичным с точки зрения доступу к знанию и информации. Такие компании, как "Киевстар", дают колоссальные возможности всем, и поднимают мир на качественно высокий уровень", - добавил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
- Я сразу сделаю себе 4-ый размер.
- А я стану брюнеткой!
В будущем человечество ожидает персонализированная медицина и редактирование ДНК с учетом индивидуальных потребностей, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8978
показать весь комментарий
11.08.2021 17:21
+3
Не дай боже...
показать весь комментарий
11.08.2021 17:19
+3
Вот уже фантазёр... Мировая элита спит и видит, как сократить население планеты, а тут вдруг озаботятся индивидуальной сверхмедициной. Для богачей это будущее уже давно наступило, а миллиарды обывателей по всему миру дождутся только очередной порции супервирусов.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
глубоко вскопнул, есть шо то общее с херсонским гыперлупом
показать весь комментарий
11.08.2021 17:16 Ответить
Сорри не припомню даже слухов ппо херсонский гиперлуп, шо то вы заврались, шановный)
показать весь комментарий
11.08.2021 18:21 Ответить
Не дай боже...
показать весь комментарий
11.08.2021 17:19 Ответить
Люди - самоубийцы.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:22 Ответить
Якщо в стаді.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:32 Ответить
Поодиночке тоже.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:34 Ответить
Как бы да- но нет.)))
показать весь комментарий
11.08.2021 17:37 Ответить
- Я сразу сделаю себе 4-ый размер.
- А я стану брюнеткой!
В будущем человечество ожидает персонализированная медицина и редактирование ДНК с учетом индивидуальных потребностей, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8978
показать весь комментарий
11.08.2021 17:21 Ответить
це розмова твоїх двох півкуль гм ?
показать весь комментарий
11.08.2021 17:36 Ответить
Твої інші бесіди ведуть? І які?
показать весь комментарий
11.08.2021 17:39 Ответить
Саньок, виноград вже поспів ? Ти ж обіцяв мені ящик дамських пальчиків.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:43 Ответить
Це фантазія півкулі з якого саме місця?
показать весь комментарий
11.08.2021 18:15 Ответить
В будущем 98% населения будут с сорванной анальной резьбой
показать весь комментарий
11.08.2021 17:23 Ответить
в будущем)))) это он украинцам? тут мастера спорта работают, что бы будущего у Украины не было!
показать весь комментарий
11.08.2021 17:31 Ответить
Вот уже фантазёр... Мировая элита спит и видит, как сократить население планеты, а тут вдруг озаботятся индивидуальной сверхмедициной. Для богачей это будущее уже давно наступило, а миллиарды обывателей по всему миру дождутся только очередной порции супервирусов.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:31 Ответить
Это неважно, все-равно помрешь.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:32 Ответить
Но редактировать ДНК Дарница будет все равно цитрамоном. И 73% этому легко поверят.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:32 Ответить
Чого їх так тягне говорити про те, в чому вони або слабо, або взагалі не спеціалісти?
показать весь комментарий
11.08.2021 17:33 Ответить
Мечтатели...
показать весь комментарий
11.08.2021 17:34 Ответить
Киевстар бы для начала освоил установку импортного оборудования туда, где покрытие никакое, а поиомн бы уже мечтал про межгалактический генетический турнир.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:41 Ответить
23andMe? Є тут таке в Канаді і Америці. По телевізору реклами частенько. Якщо зацікавлений, можеш купити. Прийде додому набір з інструкцією. Точно не знаю, але здається маєш в тюбік плюнути. Далі відсилаєш назад. Виділяють твою ДНК з слини і тестують ДНК на багато різних генів, відповідних за хвороби. Входять у список багато хворіб, онко гени також (найбільш відомі). Якщо ви маєте прихильність до якоїсь хвороби або помилку у гені, вам повідомляють і можете звертатися до свого лікаря за консультацією що робити надалі. Нічого страшного тут немає. Багато людей користуються. Також, багато людей не хочуть просто знати за можливі проблеми, бояться щось взнати, мабуть. І це зрозуміло. А що, як скажуть що ви схильні до раку? Різні люди сприймають це по-різному. Так шо, це не фантастика. Існує тут таке.
показать весь комментарий
11.08.2021 18:12 Ответить
Мало того, можнл в Киеве сдать ДНК и отправить га аналогичный анализ в США. И этоо уже несколько лет как возможно. Не помню стоимость, но примерно на 100 баксов дороже чем для жителей США.
Это сильный инструмент, можнл предотвраьить или отодвинуть инсульты, диабеты и т д.
показать весь комментарий
11.08.2021 18:25 Ответить
Зачем это печатать? А этот чувак -кто? То шо он сейчас наболтал, наболтает любой сумашедший из дурдома и даже покрасочнее. А ентот Шимкив не хочет сьездить в больницу скорой помощи, на Лесном массиве и заглянуть на любой из тамошних 12-ти этажей. А потом уж идиотничать в интервью, как из 6-ти лифтов, на третьем году "покращення вже сьогодні", работает например,только один. И в больнице нет НИКАКИХ лекарств, хоть ГЕНОМ оринентированных, хоть неориентированных.
показать весь комментарий
11.08.2021 19:57 Ответить
 
 