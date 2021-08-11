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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова

Россия на переговорах по Донбассу продолжает блокировать вопрос обмена пленными, Кремль соглашается на обмен только в двух случаях.

Об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Хочу заметить, что мои наблюдения и мой анализ всех предыдущих обменов свидетельствует о том, что эти обмены происходили только в двух случаях - или если было выгодно, например забрать свидетелей, которые у нас есть, на нашей территории... Или если Российская Федерация не хочет понести какие-то потери. Это могут быть различные потери - экономические, политические или имиджевые. Только в двух случаях РФ идет на такой обмен", - рассказал член украинской делегации в ТКГ.

По словам Ивановой, если таких случаев не произошло, то Российская Федерация "даже и мысли не имеет о том, что нужно выполнять международное гуманитарное право, это гуманитарная миссия, поэтому такие обмены она блокирует".

Читайте: Убийство трех граждан Украины в колонии ОРДО обсудят на заседании ТКГ, - представитель украинской делегации Иванова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Россия берёт заложников, а потом ими торгует - обычная практика террористов.
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11.08.2021 17:28
+14
Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 4546 Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 8833
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11.08.2021 17:23
+12
В моргалах путина мира нет? Это же так странно. Просто для напомнить: клоун обещал добыть там мир, а если не справится - уйти.
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11.08.2021 17:19
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Хоть сейчас дошло,а то все на Петю вешали Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 4201
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11.08.2021 17:19 Ответить
Клоун: "Для піара можна і Україну обміняти."
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11.08.2021 17:50 Ответить
В моргалах путина мира нет? Это же так странно. Просто для напомнить: клоун обещал добыть там мир, а если не справится - уйти.
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11.08.2021 17:19 Ответить
Ви занадто багато вiд брехуна вимагаєте.
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11.08.2021 17:23 Ответить
Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 4546 Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 8833
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11.08.2021 17:23 Ответить
Россия берёт заложников, а потом ими торгует - обычная практика террористов.
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11.08.2021 17:28 Ответить
ППЦ! для этого криворогим понадобилось : диплом Трускавецкого университета для животных, и 2,5 года напряженного шевеления извилиной.
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11.08.2021 17:28 Ответить
100%. І ще будуть відкриття попереду.
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11.08.2021 17:32 Ответить
як так? ми ж адін на рот!
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11.08.2021 17:29 Ответить
Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 2408
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11.08.2021 17:33 Ответить
Надо же, какая новость! Да это же прозрение просто на 8 год войны!
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11.08.2021 17:34 Ответить
а от зели все равно ничего не зависит, он тут ни при чем, просто гениальный пианист, волею судьбы вынужденный колотить елдой по клавишам рояля
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11.08.2021 17:35 Ответить
Кацапу поверить-себя ******* !
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11.08.2021 17:38 Ответить
Ну так вам же ипланам говорили об этом, когда зеленое чмо так пиарилось, что вот, мол стал я президентом и пошли обмены, они шли до тех пор, пока куйло не получил всех, кто его интересовал и все, уже год полная тишина...И зеленое говно уже даже год не проводит им же созданный совет по обмену пленными, обменивать ему больше некого, пиара на этом нет, значит это его больше не интересует.
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11.08.2021 17:49 Ответить
не забудь об этом на избирательном участке
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11.08.2021 18:27 Ответить
Какое неожиданное открытие!
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11.08.2021 17:52 Ответить
Віддайте їм Зеленського, Бойка, Шуфрича, Медведчука, Рабіновича
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11.08.2021 17:57 Ответить
Не возьмут, они тут на задании, и не плохо справляются...
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11.08.2021 18:05 Ответить
Доперли наконец, лучше поздно, чем никогда...
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11.08.2021 18:05 Ответить
А при Порохе такой пуйни не было! Дебилы...
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11.08.2021 18:47 Ответить
 
 