Глава МВД Монастырский: Главная задача нового начальника полиции Киева Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции
Новости Цензор.НЕТ Общество
Полицейские должны с одинаковым вниманием относиться к заявлению студента, у которого украли велосипед, и миллионера, у которого украли дорогой автомобиль.
Об этом пишет в Фейсбуке министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я представил личному составу нового начальника полиции Киева Ивана Выговского. Главная задача, которую я поставил перед ним - это рост Доверия и Уважения граждан к полиции", - написал Монастырский.
Он добавил, что главным заданием начальника ГУНП Киева является общественная безопасность на улицах столицы, и первым испытанием станут мероприятия к 30-летию Независимости Украины.
Также министр подчеркнул, что требует повышения качества борьбы с массовыми правонарушениями - кражами, хулиганством, мошенничеством, наркопреступностью.
"Для гражданина, у которого украли велосипед, это может быть гораздо больнее, чем когда дорогое авто украли у миллионера. То же самое касается и мошенничества, в частности, в киберпространстве. Несколько тысяч гривен, которые мошенники украли через Интернет у студента или пенсионера, для них ценнее, чем потеря сотен тысяч, которые мошенники выманили у того, у кого они далеко не последние", - подчеркнул Монастырский.
Также глава МВД добавил, что каждый случай коррупции в полиции Киева повлечет за собой немедленную реакцию как с его стороны, так и со стороны главы НПУ.
Пожалуйста, подождите...
Ошибался.
Будете стрелять, жечь или взрывать?
Просто интересуюсь...
А если ведете себя как совковые менты то и получаете то что заслуживаете..
Hellis@13Hellis_13
#слух все новые назначения на руководящие должности в МВС курирует Ермак. Монастырский получил только маленькую квоту на более низкие должности.
ПЫСЫ: к украденному велосипеду студента надо относиться серьезнее. Как знать, может из него получится человек. От миллионеров же стране один вред, купит еще...
Осталось одно разочарование.
_Брехня! Задача - прибарахлиться и защищать бандитскую власть от народа.
Просто цікаво. Ці істоти пам'ятають, що 24 серпня День Незалежності і вони мають забезпечити повну безпеку, незалежно від того, коли їх дерьмак-татаров прилаштували на посади? Чи це робиться навмисне, щоб кацапи могли влаштувати якусь диверсію?
Вы еще к Бакановской шаражке СБУ попробуйте доверие повысить.
"Минск предлагает сократить численность посольства США до 5 человек к сентябрю."
А у вас? А у вас вчерашняя кошка, родила котят - серых, мокрых и облезлых, потому что дурочкой обслуживать лохов интеллектуальных, это головой думать не надо. Даже интересно, как он ( Выговский этот) собирается этих "котят" теперь удавить.
"Золотыми рыбками" быть непросто - Иван Выговский.