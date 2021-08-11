Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах

Следственный комитет России выдвинул заключенному оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, якобы посягающей на права россиян (ч. 2 ст. 239 УК РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

Российское следствие уверяет, что Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией".

"В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - следует из сообщения.

В СКР утверждают, что Навальный и его соратники распространяли в интернете призывы к россиянам участвовать в акциях протеста в январе 2021 года.

Отметим, что согласно российскому законодательству, обвинение по ч. 2 ст. 239 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

31 марта 2021 года Навальный объявил голодовку стребованием допустить врача.

Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье. В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное". Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

19 апреля 2021 года стало известно, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 Владимирской области.