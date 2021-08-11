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Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах

Следственный комитет России выдвинул заключенному оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, якобы посягающей на права россиян (ч. 2 ст. 239 УК РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

Российское следствие уверяет, что Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией".

"В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - следует из сообщения.

В СКР утверждают, что Навальный и его соратники распространяли в интернете призывы к россиянам участвовать в акциях протеста в январе 2021 года.

Отметим, что согласно российскому законодательству, обвинение по ч. 2 ст. 239 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

31 марта 2021 года Навальный объявил голодовку стребованием допустить врача.

Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье. В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное". Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

19 апреля 2021 года стало известно, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 Владимирской области.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6995
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11.08.2021 17:42
+5
Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6722 Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 827
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11.08.2021 17:37
+3
Непростые будни кацапстана. Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 77

Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 307
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11.08.2021 18:01
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Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6722 Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 827
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11.08.2021 17:37 Ответить
Подвальный будет на подвале пока не отправится в облачное хранилище. Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 1627 Живым )(уйло его не выпустит.
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11.08.2021 18:57 Ответить
Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6995
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11.08.2021 17:42 Ответить
Даже если Навальный завалит пуйло и станет новым царем мордора, самым честным в его истории, Крым Украине он не вернет и репарации за войну не заплатит.
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11.08.2021 17:44 Ответить
Да и ... с ним! Нам то шо?
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11.08.2021 17:56 Ответить
А еще Навальный хотел потушить Солнце...со стороны Расеи!
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11.08.2021 17:56 Ответить
Непростые будни кацапстана. Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 77

Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 307
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11.08.2021 18:01 Ответить
Та і йух з ним. Ну і також зі всіма грьобаними кацапами.
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11.08.2021 18:37 Ответить
Там йому йух не знадобиться)) він діра по прєзванію...)))
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11.08.2021 20:26 Ответить
Бутерброду в дагонку ще гадков дабавят))) це добре)) може згадає свій кримський бутерброд, у тішинє...)))))))))))))))))
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11.08.2021 20:23 Ответить
 
 