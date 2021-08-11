Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 347/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2021 "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В Стратегии отмечается, что национальные интересы Украины – это устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами.
Согласно документу, стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.
В направлении безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины. Так, в Стратегии отмечается, что разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика приводит к недовольству властью, трудовой миграции, социальному напряжению в обществе и подрывает доверие к власти. При этом широко используются экономические инструменты воздействия, к которым относятся, например, санкции в отношении украинских товаров и услуг и использование влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины.
Стратегия также учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности государства.
"Среди задач - обеспечение стойкости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере", - говорится в сообщении.
Стратегия предполагает соблюдение критических пределов и целевых ориентиров в основных составляющих экономической безопасности страны. Должен осуществляться постоянный мониторинг уровня этих критических пределов и не допускаться решения, которые будут приводить к выходу индикаторов экономической безопасности за эти пределы.
Отмечается, что результатом реализации Стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства; достижение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, уровня жизни населения, присущего экономически развитым странам. Украина должна занять в мировом разделении труда место, которое соответствует ее природным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу.
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Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
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