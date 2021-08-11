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Новости Политика Украины
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 347/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2021 "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Стратегии отмечается, что национальные интересы Украины – это устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами.

Согласно документу, стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.

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В направлении безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины. Так, в Стратегии отмечается, что разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика приводит к недовольству властью, трудовой миграции, социальному напряжению в обществе и подрывает доверие к власти. При этом широко используются экономические инструменты воздействия, к которым относятся, например, санкции в отношении украинских товаров и услуг и использование влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины.

Стратегия также учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности государства.

"Среди задач - обеспечение стойкости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере", - говорится в сообщении.

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Стратегия предполагает соблюдение критических пределов и целевых ориентиров в основных составляющих экономической безопасности страны. Должен осуществляться постоянный мониторинг уровня этих критических пределов и не допускаться решения, которые будут приводить к выходу индикаторов экономической безопасности за эти пределы.

Отмечается, что результатом реализации Стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства; достижение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, уровня жизни населения, присущего экономически развитым странам. Украина должна занять в мировом разделении труда место, которое соответствует ее природным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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11.08.2021 17:42 Ответить
Судя по тому, что почти 70% граждан считают, что зе-упыри двигают страну в неправильное русло, то зе-чмо может сколько-угодно подписавать указики, но имитация бурной деятельности уже не катит - люди начинают прозревать, что их ********* новые лица.
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11.08.2021 17:42 Ответить
А где можно посмотреть сколько деревьев уже высажено по его указанию?
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11.08.2021 17:56 Ответить
Журналісти «Depo.ua» Христина Макогон та з «УНІАН»у Костянтин Гончаров проаналізували оприлюднену сьогодні інформацію виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на презентації дослідження компанії «Нью Імідж Маркетінг Груп» та, власне, наведені результати опитування на сайті New Image Marketing Group.
Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
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11.08.2021 18:02 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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11.08.2021 17:43 Ответить
Ага. Галущенко нам забезпечить економічну "безпеку". Розорив Енергоатом, тепер міністр енергетики і член РНБО. Мерзота !
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11.08.2021 17:43 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!)))
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11.08.2021 17:46 Ответить
бабадааааап
бабадааааасасасаааа
айкоооооокс
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11.08.2021 23:17 Ответить
 
 