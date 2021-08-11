Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 347/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2021 "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Стратегии отмечается, что национальные интересы Украины – это устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами.

Согласно документу, стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.

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В направлении безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины. Так, в Стратегии отмечается, что разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика приводит к недовольству властью, трудовой миграции, социальному напряжению в обществе и подрывает доверие к власти. При этом широко используются экономические инструменты воздействия, к которым относятся, например, санкции в отношении украинских товаров и услуг и использование влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины.

Стратегия также учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности государства.

"Среди задач - обеспечение стойкости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере", - говорится в сообщении.

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Стратегия предполагает соблюдение критических пределов и целевых ориентиров в основных составляющих экономической безопасности страны. Должен осуществляться постоянный мониторинг уровня этих критических пределов и не допускаться решения, которые будут приводить к выходу индикаторов экономической безопасности за эти пределы.

Отмечается, что результатом реализации Стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства; достижение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, уровня жизни населения, присущего экономически развитым странам. Украина должна занять в мировом разделении труда место, которое соответствует ее природным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу.

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