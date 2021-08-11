За Зеленского готовы проголосовать 29,7%, за Порошенко - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, за Зеленского готовы отдать голоса 29,7% украинцев, за Порошенко - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойко - 10,3%, за Смешко - 6,7%.

Гройсман мог бы набрать 5,6%, Мураев - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарий - 2,5%, Кличко - 2,4%. Еще 4,3% сказали, что проголосовали бы за кандидата, которого нет в предложенном списке.

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При этом характерно, что в западной и центральной частях Украины тройка лидеров - такая же, как во всеукраинском опросе: Зеленский, Порошенко, Тимошенко.

На юге страны в лидерах по-прежнему Зеленский, а вот Порошенко смещается на третье место, уступая второе место Бойко.

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На востоке Украины первое и второе места, как и на юге, занимают Зеленский и Бойко, а третье делят между собой Порошенко и Тимошенко.

В макрорегионе Донбасс Бойко оказался на первом месте, а Зеленский - на втором. Третье место здесь занимает Мураев.

Исследование проводили с 17 июля по 1 августа методом опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете. Было опрошено 5 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 1,41% в целом и 3,16% на региональном уровне.