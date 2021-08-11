1 воин ранен, наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии Новомихайловку и Новоселовку Вторую, - пресс-центр ОС
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В течение текущих суток, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
У Новомихайловки и Новоселовки Вторая российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122 мм. Также из артиллерийских систем калибра 122мм оккупанты совершили обстрел населенных пунктов Новомихайловка и Новоселовка Вторая.
В результате обстрела Новомихайловка повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.
В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935 года рождения и поврежденны частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.
Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
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_Идите на! со своей ОБСЕ, предатели! Где ответка?!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.