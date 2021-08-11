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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20085) ранение (3237) Донбасс (26945)

1 воин ранен, наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии Новомихайловку и Новоселовку Вторую, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

1 воин ранен, наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии Новомихайловку и Новоселовку Вторую, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

У Новомихайловки и Новоселовки Вторая российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122 мм. Также из артиллерийских систем калибра 122мм оккупанты совершили обстрел населенных пунктов Новомихайловка и Новоселовка Вторая.

В результате обстрела Новомихайловка повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935 года рождения и поврежденны частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель. ФОТОрепортаж

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Также смотрите: Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
мрази кацапские
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11.08.2021 18:39
+5
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1807
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11.08.2021 18:48
+5
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7056
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11.08.2021 19:00
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Почему не подают в суд ? За компенсацией по лечению,морального ущерба и т.д. В международный конечно.
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11.08.2021 18:28 Ответить
Им некогда , они запускают Nord Stream 2 .
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11.08.2021 18:33 Ответить
Оно издохнет , закончится война .
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11.08.2021 18:29 Ответить
оно просто клоун. и после его смерти правящая верхушка поставит другую.
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11.08.2021 18:36 Ответить
Це кацапську воїнство провокували ЗСУ. Нє?
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11.08.2021 18:34 Ответить
мрази кацапские
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11.08.2021 18:39 Ответить
"Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм."
_Идите на! со своей ОБСЕ, предатели! 1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6764 Где ответка?!
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11.08.2021 18:45 Ответить
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1807
показать весь комментарий
11.08.2021 18:48 Ответить
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7056
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11.08.2021 19:00 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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11.08.2021 19:29 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3648
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11.08.2021 20:02 Ответить
 
 