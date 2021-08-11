Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, проходной барьер смогли бы преодолеть 5 партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в национальном разрезе за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,2% тех, кто собирается на участки и определился с выбором, за "ЕС" - 16%, за "Батькивщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6%, , за "Силу и честь" - 6%.
Близки к преодолению 5-процентного барьера "Украинская стратегия Гройсмана" (4,7%) и партия "Наши" (4,5%).
"Анализ возрастного распределения сторонников партии "Слуга народа" показывает, что с увеличением возраста респондентов количество сторонников данной политической силы существенно снижается, так, среди респондентов в возрасте 18-24 года таких 27%, в возрасте 55 лет и старше - 10%. Что касается партии "Европейская солидарность", возрастное распределение сравнительно равномерное, несколько меньший показатель среди респондентов в возрасте 18-24 года. Относительно партии "Батькивщина" количество сторонников больше среди респондентов в возрасте 45 лет и старше по сравнению с другими возрастными группами", - отметили в Украинском институте будущего.
Есть и определенные региональные отличия. Так, в западной части Украины лидирует "ЕС", а "Слуга народа" и "Батькивщина" занимают второе и третье места. Также 8,1% тут получила бы партия "Свобода".
В центре Украины тройка лидеров выглядит так же, как и на всеукраинском уровне - "СН, "ЕС", "Батькивщина". 8,4% могла бы набрать "Украинская стратегия Гройсмана", а 7,8% - ОПЗЖ.
На юге Украины при сохранении лидерства "СН" на втором месте - "ОПЗЖ" с 21,4%. Также в этом регионе 7% набирает партия "Наши" и 6,1% - "Партия Шария".
На востоке дуэт лидеров такой же - "СН" и "ОПЗЖ". Здесь по-прежнему высоки были бы результаты партии "Наши" (7,3%), а вот "Партия Шария" набрала бы уже 4,9% и не преодолела парламентский барьер.
В макрорегионе Донбасс на первом месте - "ОПЗЖ", на втором - "СН", а на третьем - "Наши". "Партия Шария" здесь набирает 5,9%.
Исследование проводили с 17 июля по 1 августа методом опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете. Было опрошено 5 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 1,41% в целом и 3,16% на региональном уровне.
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Первая четверка пока останется, а следующиии разместят их. А потом, возможно, кто-то из них "вытеснит" и Бойко, а вероятнее всего они оба переместятся на 4 и 5 места, а Бойко на 6-е место. Уже по некоторым регионам Гройсман выскочил на 5 место. Абсурд. Подумайте, кому нужен этот Гройсман.
Технологии управления массами, основанные на их знании, что избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров. Вот они постепенно вырисовывают приемлемых для олигархов "лидеров".
Патриот и точно украинец. Даже не то что наилучший, а больше не за кого голосовать.
Написал небольшую интересную книжку по истории Украины. Умный человек если возьмется даже за то в чем он не получил образование, у него все равно выходит получше чем у большинства официальных специалистов.
Даже невозможно представить, чтобы кто-то из - Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко написали книжку по истории Украины. Тем более сколько нибудь толковую. Эти люди совсем не заслуживт, чтобы быть в украинской политике.
На жаль виборцям розуму вистачило тільки на те щоб по принципу "аби не порошенко" проголосувати за зелену погань.
Смешко на 2 голови розумніший, патріотичніший і порядніший твого пороха, який разом з зеленими мразями проголосував за Аферу тисячоліття дерибану української землі.
https://lenta.ua/krupneyshee-v-ukraine-mestorozhdenie-medi-prodali-strannoy-firme-s-ustavnym-kapitalom-1000-griven-105263/
ЯК БИ ТАМ НЕ БРЕХАВ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО, А СЛУГИ КРЕМЛЯ ВЖЕ У ДУПІ
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
И про слуг верю, таксисты в киеве все до сих пор поголовно за зелю, с каким не сядешь нет других вариантов, зеля старается ему не дают, окружили полые манипуляторы его, но он повозрослеет и еще покажет, тьфу...
Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування".