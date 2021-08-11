РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14995 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 785 116
рейтинг (1617) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (997) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Украинский институт будущего (24)

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, проходной барьер смогли бы преодолеть 5 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в национальном разрезе за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,2% тех, кто собирается на участки и определился с выбором, за "ЕС" - 16%, за "Батькивщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6%, , за "Силу и честь" - 6%.

Близки к преодолению 5-процентного барьера "Украинская стратегия Гройсмана" (4,7%) и партия "Наши" (4,5%).

Читайте: За Зеленского готовы проголосовать 29,7%, за Порошенко - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: Слуга народа - 22,2%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 01

"Анализ возрастного распределения сторонников партии "Слуга народа" показывает, что с увеличением возраста респондентов количество сторонников данной политической силы существенно снижается, так, среди респондентов в возрасте 18-24 года таких 27%, в возрасте 55 лет и старше - 10%. Что касается партии "Европейская солидарность", возрастное распределение сравнительно равномерное, несколько меньший показатель среди респондентов в возрасте 18-24 года. Относительно партии "Батькивщина" количество сторонников больше среди респондентов в возрасте 45 лет и старше по сравнению с другими возрастными группами", - отметили в Украинском институте будущего.

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%, - опрос Центра Разумкова

Есть и определенные региональные отличия. Так, в западной части Украины лидирует "ЕС", а "Слуга народа" и "Батькивщина" занимают второе и третье места. Также 8,1% тут получила бы партия "Свобода".

Рейтинг партий: Слуга народа - 22,2%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 02

В центре Украины тройка лидеров выглядит так же, как и на всеукраинском уровне - "СН, "ЕС", "Батькивщина". 8,4% могла бы набрать "Украинская стратегия Гройсмана", а 7,8% - ОПЗЖ.

Рейтинг партий: Слуга народа - 22,2%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 03

На юге Украины при сохранении лидерства "СН" на втором месте - "ОПЗЖ" с 21,4%. Также в этом регионе 7% набирает партия "Наши" и 6,1% - "Партия Шария".

Рейтинг партий: Слуга народа - 22,2%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 04

На востоке дуэт лидеров такой же - "СН" и "ОПЗЖ". Здесь по-прежнему высоки были бы результаты партии "Наши" (7,3%), а вот "Партия Шария" набрала бы уже 4,9% и не преодолела парламентский барьер.

Рейтинг партий: Слуга народа - 22,2%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 05

В макрорегионе Донбасс на первом месте - "ОПЗЖ", на втором - "СН", а на третьем - "Наши". "Партия Шария" здесь набирает 5,9%.

Рейтинг партий: Слуга народа - 22,2%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 06

Исследование проводили с 17 июля по 1 августа методом опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете. Было опрошено 5 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 1,41% в целом и 3,16% на региональном уровне.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 6860
показать весь комментарий
11.08.2021 18:52
+40
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 5748
показать весь комментарий
11.08.2021 18:50
+34
Кумир, ёпт Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 7683

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 967
показать весь комментарий
11.08.2021 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лохторат ЗЕленого клоуна это те, кому на все "какаяразница"... ЗЕленый клоун возглавляет вовсе не "партию" "слуганарода", на самом деле он возглавляет "стадо равнодушных" ибо им на все пох... им абы жрачка да ржачка, все остальное для них - не имеет значения... Именно о таких равнодушных организмах говорил некогда классик: "Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить, не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство".
показать весь комментарий
11.08.2021 21:56 Ответить
Я этих "социологов" вижу насквозь. Еще несколько месяцев назад я писал, что будут рисовать постепенное подтягивание Гройсмана и Разумковсмана.

 Первая четверка пока останется, а следующиии разместят их. А потом, возможно, кто-то из них "вытеснит" и Бойко, а вероятнее всего они оба переместятся на 4 и 5 места, а Бойко на 6-е место. Уже по некоторым регионам Гройсман выскочил на 5 место. Абсурд. Подумайте, кому нужен этот Гройсман.

Технологии управления массами, основанные на их знании, что избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров. Вот они постепенно вырисовывают приемлемых для олигархов "лидеров".
показать весь комментарий
11.08.2021 22:21 Ответить
В действительности явно наилучший вариант Смешко. Умнейший человек, военный, доктор технических наук. Второе образование юридическое.
Патриот и точно украинец. Даже не то что наилучший, а больше не за кого голосовать.

Написал небольшую интересную книжку по истории Украины. Умный человек если возьмется даже за то в чем он не получил образование, у него все равно выходит получше чем у большинства официальных специалистов.

Даже невозможно представить, чтобы кто-то из - Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко написали книжку по истории Украины. Тем более сколько нибудь толковую. Эти люди совсем не заслуживт, чтобы быть в украинской политике.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:38 Ответить
бот. гандона, ти вже набрид. Тобі що, рижа мразь за кожну букву платить?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:55 Ответить
Кому набрид? Порохоботам продажним? Твого пороха за діло виборці виставили за двері, то воно у вікно лізе. Розума в пороха не дуже багато, але багато хитрощів, майже як у жульки. І грошей багато для проплати ботів подібних як ти. І декілька каналів ТБ. Чим він і підло користується.
На жаль виборцям розуму вистачило тільки на те щоб по принципу "аби не порошенко" проголосувати за зелену погань.
Смешко на 2 голови розумніший, патріотичніший і порядніший твого пороха, який разом з зеленими мразями проголосував за Аферу тисячоліття дерибану української землі.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:27 Ответить
Те що твій барига знову лізе, приведе до того, що знову в другому турі буде він і клоун. І знову клоун набере більше, хоча і не з таким розривом. Клоун піде ще на одну каденцію і винуватий буде знову барига.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:41 Ответить
так, погоджуюсь, найкращий варіант серед кандидатур від ФСБ РФ
показать весь комментарий
12.08.2021 12:19 Ответить
Абсурд
показать весь комментарий
13.08.2021 13:42 Ответить
КРУПНЕЙШЕЕ В УКРАИНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДИ ПРОДАЛИ СТРАННОЙ ФИРМЕ С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ 1000 ГРИВЕН.

https://lenta.ua/krupneyshee-v-ukraine-mestorozhdenie-medi-prodali-strannoy-firme-s-ustavnym-kapitalom-1000-griven-105263/
показать весь комментарий
11.08.2021 22:44 Ответить
Так, в национальном разрезе за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,2% тех, кто собирается на участки и определился с выбором, за "ЕС" - 16%, за "Батькивщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6%, , за "Силу и честь" - 6%. Источник: https://censor.net/ru/n3282223

ЯК БИ ТАМ НЕ БРЕХАВ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО, А СЛУГИ КРЕМЛЯ ВЖЕ У ДУПІ Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%,, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 4254

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ


показать весь комментарий
11.08.2021 23:30 Ответить
. Гуляй нарид , за всё уплачено. Гуляй нарид и веселись . Гуляй нарид, уже всё схвачено. ..
показать весь комментарий
12.08.2021 00:08 Ответить
Удивительно, что после 7,5 лет войны есть невменяемые, готовые голосовать за коллаборационистов и изменников Родины ("партия опзж")...
показать весь комментарий
12.08.2021 03:30 Ответить
Aбо рейтинги малюють на замовлення, або знову за грошi ботоферми працюють, щоб збити народ з пантелику!
показать весь комментарий
12.08.2021 05:03 Ответить
А я охотно верю, к сожалению. То что таких людей нет в наших кругах общения, не значит, что в центрально-южной глубинке и даже закарпатье нет "людей", которые тихонько нашептывают "путин приди".
И про слуг верю, таксисты в киеве все до сих пор поголовно за зелю, с каким не сядешь нет других вариантов, зеля старается ему не дают, окружили полые манипуляторы его, но он повозрослеет и еще покажет, тьфу...
показать весь комментарий
12.08.2021 09:42 Ответить
Рейтинги вкрай брехливі. Але ця брехня напевне нажаль перейде в реальність.

Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування".
показать весь комментарий
12.08.2021 09:32 Ответить
Чмирька треба негайно геть. Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Дострокові. А ці куплені рейтинги нехай заштовхають собі кудись Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 5713 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 4177 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 5184
показать весь комментарий
12.08.2021 10:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 