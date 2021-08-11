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Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки

Богдан Кулинич принял участие в открытом конкурсе на поиск ошибок в алгоритмах Twitter. он доказал, что соцсеть при обрезке фотографий отдает предпочтение изображениям молодым худым лицам со светлым цветом кожи и женственными чертами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Cnet.

Богдан Кулинич - аспирант Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария). Он обнаружил, что алгоритм Twitter часто предпочитает людей моложе возрастом и со светлым цветом кожи.

"Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, молодыми, со светлого или теплого цвета кожей гладкой текстуры и с женскими чертами лица", - написал он.

По его словам, эта предвзятость может привести к дискриминации определенных категорий людей.

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В Twitter заявили, что такая находка важна, ведь многие из нас пользуется камерами и программами с различными фильтрами красоты, прежде чем делиться фотографиями с друзьями или в социальных сетях. А такие фильтры могут исказить наши ожидания нашей собственной привлекательности.

Кулинич оценил свою победу неоднозначно. "Ущерб, причиняемый алгоритмами, является не просто "багом". Что важно, много вредных технологий являются такими не из-за случайности или неумышленных ошибок, а скорее по умолчанию", - написал он в Twitter.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
А Кулінич не хоче пошукати помилки в банківських системах росбанків? Може в якості призу усі гроші забрати! Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3202
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11.08.2021 19:06
+10
Соцмережі- це одна суцільна помилка.
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11.08.2021 19:08
+4
****! Твіттер виявився антисемітом і расистом. Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3347
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11.08.2021 19:07
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А Кулінич не хоче пошукати помилки в банківських системах росбанків? Може в якості призу усі гроші забрати! Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3202
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11.08.2021 19:06 Ответить
+100%
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11.08.2021 19:41 Ответить
Молодець,хлопчина, у майбутньому-чесний мільйонер. А щодо росбанків, то тут є над чим йому подумати.
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11.08.2021 20:15 Ответить
****! Твіттер виявився антисемітом і расистом. Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3347
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11.08.2021 19:07 Ответить
Ними можуть бути виключно люди.
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11.08.2021 19:09 Ответить
у твітера ШІ, і він став расистом і антисемітом
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12.08.2021 14:44 Ответить
Скоріше за все, причина в тому, що twitter використовує machine learning, а хто частіше за всіх фоткається? Правильно, худі дівчата європейської та азійської зовнішності. Таке собі відкриття, це можна припустити для будь-якої мережі, особливо для instagram.
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12.08.2021 08:03 Ответить
Соцмережі- це одна суцільна помилка.
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11.08.2021 19:08 Ответить
А шо так мало призовых?)))
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11.08.2021 19:12 Ответить
Стоило ли за 3.5 копейки помогать монстру? Хотя это Твитер,настоящий монстр это ФБ. Пройдет время и обязательно окажется, что совладелец ФБ какойто кацапско американский бизесмен командированный спецслужбами РФ. Могу поспорить, что так и будет, иначе как обьяснить политику ФБ, который даже на выборах президента США помогало кацапам. А как обьяснить блокировки бесконечные наших волонтеров, воинов, активистов и даже чиновников, которые защищают свою страну. Извращение реальности в стилистикн ФСБ вооплощает в жизнь ФБ. Случайност? Гагагага) Уходите с ФБ это вражеская платформа.
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11.08.2021 19:12 Ответить
Я більше скажу. Всі ******* гаджети, підєднані в мережу, є злом.
Про нас знають все. І або вже цим користуються, або обовязково використають у майбутньому
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11.08.2021 19:39 Ответить
100%...
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11.08.2021 19:52 Ответить
300% !
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11.08.2021 20:01 Ответить
Уже при покупке кисточки для краски за 12 грн. в дешёвом магазинчике на Теремках
ТРЕБУЮТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА !!! Зачем он им ?
Зачем при оформлении карточки скидок в строительном маркете требуют фамилию, адрес и телефон ? А при оплате банковской картой они знают что ты ел, куда потом поехал, что купил по дороге - так - за целый месяц, за целый год, за 10 лет - это железо точный портрет объекта со всеми привычками, предпочтениями неприязнями маршрутами, расписанием.
А не пошли бы они нахх с этой полицейской системой ?
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11.08.2021 20:08 Ответить
Согласен, цифроизация становится способом тотального контроля.Все,что мы можем сделать это уменьшить зависимость личную и своего окружения. Пэтому я с 2014 года не пользуюсь соц.сетями, стараюсь ничего нигде лишнего не давать от словп совсем. На прошлом смартфоне ради эксперимента я ни одной программы не скачал через Гугл Плей, только через блютуз у близких. Везде в настройках поотключал все, что можно.Выдержал так пару лет, но оч тяжело так закрываться от мира, сановишься неконкуретноспособным. Когда перестал вызываться Уклон, пришлось пересмотреть концепцию
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12.08.2021 08:07 Ответить
А мы про них не знаем ничего - "персональная информация" !
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11.08.2021 21:21 Ответить
Где владельцы хуцпоманы - там всегда будут щемить наших добровольцев.
Это аксиома, как и поддержка кремля - ссср - это был их национальный проект,
их реальная диктатура во плоти. Он, конечно сгнил и развалился,
но послевкусие зашло очень высоко - им охота это повторить.
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11.08.2021 19:39 Ответить
z gbcfk? yj yt gthtrk.xbk rkfdbfnehe b djn////
Блин!!!! та шо за!!! надо идти за баночкой боярки видать
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11.08.2021 19:42 Ответить
Чувак тупо хайпонув на BLMі
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11.08.2021 19:59 Ответить
 
 