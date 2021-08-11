Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Богдан Кулинич принял участие в открытом конкурсе на поиск ошибок в алгоритмах Twitter. он доказал, что соцсеть при обрезке фотографий отдает предпочтение изображениям молодым худым лицам со светлым цветом кожи и женственными чертами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Cnet.
Богдан Кулинич - аспирант Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария). Он обнаружил, что алгоритм Twitter часто предпочитает людей моложе возрастом и со светлым цветом кожи.
"Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, молодыми, со светлого или теплого цвета кожей гладкой текстуры и с женскими чертами лица", - написал он.
По его словам, эта предвзятость может привести к дискриминации определенных категорий людей.
В Twitter заявили, что такая находка важна, ведь многие из нас пользуется камерами и программами с различными фильтрами красоты, прежде чем делиться фотографиями с друзьями или в социальных сетях. А такие фильтры могут исказить наши ожидания нашей собственной привлекательности.
Кулинич оценил свою победу неоднозначно. "Ущерб, причиняемый алгоритмами, является не просто "багом". Что важно, много вредных технологий являются такими не из-за случайности или неумышленных ошибок, а скорее по умолчанию", - написал он в Twitter.
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ТРЕБУЮТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА !!! Зачем он им ?
Зачем при оформлении карточки скидок в строительном маркете требуют фамилию, адрес и телефон ? А при оплате банковской картой они знают что ты ел, куда потом поехал, что купил по дороге - так - за целый месяц, за целый год, за 10 лет - это железо точный портрет объекта со всеми привычками, предпочтениями неприязнями маршрутами, расписанием.
А не пошли бы они нахх с этой полицейской системой ?
Это аксиома, как и поддержка кремля - ссср - это был их национальный проект,
их реальная диктатура во плоти. Он, конечно сгнил и развалился,
но послевкусие зашло очень высоко - им охота это повторить.
Блин!!!! та шо за!!! надо идти за баночкой боярки видать