Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки

Богдан Кулинич принял участие в открытом конкурсе на поиск ошибок в алгоритмах Twitter. он доказал, что соцсеть при обрезке фотографий отдает предпочтение изображениям молодым худым лицам со светлым цветом кожи и женственными чертами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Cnet.

Богдан Кулинич - аспирант Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария). Он обнаружил, что алгоритм Twitter часто предпочитает людей моложе возрастом и со светлым цветом кожи.

"Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, молодыми, со светлого или теплого цвета кожей гладкой текстуры и с женскими чертами лица", - написал он.

По его словам, эта предвзятость может привести к дискриминации определенных категорий людей.

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В Twitter заявили, что такая находка важна, ведь многие из нас пользуется камерами и программами с различными фильтрами красоты, прежде чем делиться фотографиями с друзьями или в социальных сетях. А такие фильтры могут исказить наши ожидания нашей собственной привлекательности.

Кулинич оценил свою победу неоднозначно. "Ущерб, причиняемый алгоритмами, является не просто "багом". Что важно, много вредных технологий являются такими не из-за случайности или неумышленных ошибок, а скорее по умолчанию", - написал он в Twitter.

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