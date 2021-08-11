Количество обращений в полицию по случаям домашнего насилия в период пандемии выросло, - замминистра внутренних дел Павличенко

В Украине количество обращений в правоохранительные органы относительно фактов домашнего насилия с начала карантина выросло. Поэтому в министерстве сейчас работают над несколькими инновационными решениями, которые помогут эффективнее оказывать помощь пострадавшим.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, говорится в публикации ""Немые звонки" и закодированные жесты: как в пандемию спасают жертв домашнего насилия".

В МВД это объясняют несколькими причинами. "Сравнивая летнюю статистику 2019-2020 годов, мы наблюдали увеличение количества обращений по случаям домашнего насилия на 47%. Все это стало возможным благодаря информационным кампаниям, которые включают в себя также чат-бот, план безопасности в ситуации домашнего насилия, – отметила она. – Также это является свидетельством роста уровня доверия к полиции, ведь люди знают, что именно правоохранители смогут им помочь в такой ситуации. Такая динамика показывает, что домашнее насилие стало видимым в нашем обществе. Люди стали больше говорить о домашнем насилии, распознавать его и обращаться в полицию".

При этом замминистра подчеркнула, что от домашнего насилия страдают не только женщины и дети, но и мужчины.

Она также рассказала, что в начале карантина, МВД разработало специальную инструкцию для тех, кому нужна помощь в подобных ситуациях. "Мы подготовили и распространили план безопасности, который содержит актуальные рекомендации, – объясняет Павличенко. – Одним из таких пунктов рекомендуется заранее договориться с близкими или друзьями об условном сигнале о помощи в случае, если произойдет домашнее насилие. По такому сигналу доверенное лицо вызовет полицию. Это может быть СМС с кодовой фразой или звонок и молчание в трубку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всплеска обращений по случаям домашнего насилия в связи с карантином пока нет, но мы разработали план безопасности для потенциальных жертв, - замминистра МВД Павличенко

Павличенко добавила, что операторы линии "102" прошли обучение и имеют четкий алгоритм действий, как реагировать в том числе на нестандартные сообщения, какие задавать вопросы, чтобы пострадавшее лицо ничем себя не выдало перед обидчиком, а наряд полиции, который выехал по адресу, имел исчерпывающую информацию относительно произошедшего.

"Так, например, у нас уже была ситуация, когда пострадавшая от домашнего насилия позвонила на линию "102" и сообщила, что хочет заказать еду. Она не могла прямо сообщить о том, что ей необходима помощь из-за того, что обидчик находился рядом. Оператор сориентировался, и направил наряд полиции по указанному адресу", – продолжает Павличенко.

Полиция записала видеоролик, который показывает, как жертве можно сообщить о домашнем насилии, воспользовавшись таким предлогом, как доставка еды, даже находясь рядом с абьюзером.

Кроме того, МВД планирует присоединится к международному флешмобу, который активно набирает популярности в разных странах. Его суть состоит в том, что пострадавший от домашнего насилия показывает тайный жест (выставить ладонь и скрыть большой палец, сжать остальные пальцы в кулак), что означает, что есть потребность в помощи в связи с ситуацией домашнего насилия.

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"Мы планируем провести информационную кампанию для того, чтобы подсказать еще один путь, как сообщить о домашнем насилии в случае, если пострадавшее лицо находится в одном помещении с обидчиком. Кроме того, уже сейчас мы ведем работу над двумя инновационными решениями: первое – это создание отдельного мобильного приложения, с которого можно будет вызвать полицию без звонка, второе – интеграция в чат-бот #ДійПротиНасильства опции отправки СМС оператору "102" с просьбой о помощи", - сообщила замминистра.