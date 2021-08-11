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Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав

На почти 7 млн ​​прививок от COVID-19 после иммунизации зарегистрировано 0,033% неблагоприятных событий.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ответ на пандемию COVID-19 с 24 февраля 2021 года Украина осуществляет вакцинацию от этой болезни. За этот период было введено почти 7 млн ​​доз вакцин от COVID-19. Вакцинировано двумя дозами 2,5 млн украинцев, одну дозу получили более 4,3 млн человек. На это количество введенных доз вакцины против COVID-19 было зарегистрировано лишь 0,033% неблагоприятных событий после иммунизации. Большинство из них - несерьезные", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что все вакцины против COVID-19, которые используются в Украине, являются безопасными и эффективными, ведь одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

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В то же время, противопоказаниями для проведения вакцинации от COVID-19 могут быть:

  • тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу препарата (если первую вакцинацию пациент получил векторной вакциной (AstraZeneca), врач, в отдельной ситуации, также может назначить м-РНК вакцину для введения второй дозы);

  • гиперчувствительность к компонентам вакцины (подробнее о составе препарата можно узнать у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

  • острое заболевание (температура тела выше 38,5ºC).

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В министерстве отметили, что незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не являются противопоказанием к вакцинации.

Людям, которые принимают препараты, влияющие на иммунную систему, имеют серьезные хронические заболевания или подвержены тяжелым аллергическим реакциям, нужно проконсультироваться о вакцинации со своим врачом заранее и сообщить о них медицинскому работнику, который проводит иммунизацию.

Также перед вакцинацией проводится медицинский осмотр пациентов. Во время этого осмотра необходимо сообщить врачу о любых аллергических реакциях, которые были раньше.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
А до чого Супрун ?
Медициною вже два роки крутять її опоненти.
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11.08.2021 20:50
+7
Дурнуваті...
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11.08.2021 19:43
+6
Вы эгоист по натуре и думаете только о себе . А вы подумали о прибылях производителей чудодейственных вакцин ? А о их детях и внуках ?
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11.08.2021 19:56
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Дурнуваті...
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11.08.2021 19:43 Ответить
А до чого Супрун ?
Медициною вже два роки крутять її опоненти.
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11.08.2021 20:50 Ответить
зебилам не дают покоя Порошенко, Турчинов и Супрун. а что зеленая плесень сделала хорошего за 2 года? может цены упали на прилавках или зарплаты врачам и учителям по 4000 евро заплатили или тарифы на комуналку снизили или войну на донбассе закончили или коррупция побеждена или рабочие места для всех появились или, или, или? а ты про Супрун У. вспомнил.
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11.08.2021 23:35 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при какой температуре! Даже комнатной! Обманите систему! Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4351
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11.08.2021 19:45 Ответить
А тебе какая забота, лапоть? Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9403
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11.08.2021 19:48 Ответить
Хе-хе. Я смотрю, ты обижен, лапоть Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8652
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11.08.2021 20:04 Ответить
Ты снова, как типичный кацап, пытаешься отпетлять Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3969 Ты не "обиделся", а ОБИЖЕН Температура 37,2° или простуда не являются противопоказанием для прививки от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3969
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11.08.2021 20:38 Ответить
разве??? это точно специалисты-медики-инфекционисты говорят???
всегда любое недомогание является причиной чтобы отсрочить прививку...
если организму и так охерно...нафиг ему еще диверсантов подкидывать? иммунитет не поймет кого ж ему первым матюкать ? )))
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11.08.2021 19:52 Ответить
Вы эгоист по натуре и думаете только о себе . А вы подумали о прибылях производителей чудодейственных вакцин ? А о их детях и внуках ?
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11.08.2021 19:56 Ответить
мне стыдно ..
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11.08.2021 20:52 Ответить
Вакцинироваться нужно и можно после того когда пациент скоропостижно скончался. Во первых это помогает производителю разрабатывать новые дозы , во вторых предотвращает распространение вируса среди умерших на том свете .
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11.08.2021 19:53 Ответить
А срачка в субботу после водки с пивом в пятницу,не противопоказанно с утреца в понедельник?)
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11.08.2021 19:58 Ответить
пздц...а в Зеленом минздраве точно работают люди с медицинским образованием !? я сомневаюсь !!!
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11.08.2021 20:46 Ответить
Это какой-то эксперимент над людьми, а не вакцинация.
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11.08.2021 22:07 Ответить
Интересно , а смерть является противопоказанием для вакцинации или нет?
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12.08.2021 01:07 Ответить
 
 