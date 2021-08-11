Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На оккупированной части Донецкой области документы для оформления российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на сайте "Госуслуги" подали порядка 148 тысяч владельцев паспортов России.
Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии.
По его словам, российские паспорта получили почти 300 тысяч местных, из них подали документы для оформления СНИЛС и регистрации на "Госуслугах" порядка 148 тысяч человек.
Пушилин подчеркнул, что в "ДНР" нацелены на то, чтобы все владельцы паспортов РФ могли воспользоваться российскими государственными услугами.
Напомним, в конце июня в ОРДЛО упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с паспортами РФ. СНИЛС нужен для регистрации на сайте "Госуслуги", с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре.
В МИД Украины заявили, что голосование жителей оккупированного Крыма и районов Донбасса на выборах в российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.
Пожалуйста, подождите...
- едро - 40-50%
- коммуняки - около 15%
- жирик - около 10%
там пофиг, кто сколько возьмет, все это одна банда.
Пытання: цЭ Бизнэс чи Дурдом ?,,,
А от цікаво, що там з формулою шайтанмаєйра , яку збирається впроваджувати зе- телепень ?