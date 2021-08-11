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Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах

На оккупированной части Донецкой области документы для оформления российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на сайте "Госуслуги" подали порядка 148 тысяч владельцев паспортов России.

Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии.

По его словам, российские паспорта получили почти 300 тысяч местных, из них подали документы для оформления СНИЛС и регистрации на "Госуслугах" порядка 148 тысяч человек.

Пушилин подчеркнул, что в "ДНР" нацелены на то, чтобы все владельцы паспортов РФ могли воспользоваться российскими государственными услугами.

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Напомним, в конце июня в ОРДЛО упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с паспортами РФ. СНИЛС нужен для регистрации на сайте "Госуслуги", с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре.

В МИД Украины заявили, что голосование жителей оккупированного Крыма и районов Донбасса на выборах в российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
О! И списки есть! Отлично! Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 9411
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11.08.2021 19:50
+4
да я хоть сечас могу сказать результаты их недовыборов.
- едро - 40-50%
- коммуняки - около 15%
- жирик - около 10%
там пофиг, кто сколько возьмет, все это одна банда.
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11.08.2021 20:13
+2
Вот оно счастье, нет его слаще!!!
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11.08.2021 20:26
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О! И списки есть! Отлично! Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 9411
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11.08.2021 19:50 Ответить
Та "проковтне" міжнародна спільнота результати тих виборів як кілька років тому, коли брали участь в голосуванні жителі Криму!
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11.08.2021 20:02 Ответить
да я хоть сечас могу сказать результаты их недовыборов.
- едро - 40-50%
- коммуняки - около 15%
- жирик - около 10%
там пофиг, кто сколько возьмет, все это одна банда.
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11.08.2021 20:13 Ответить
там пофик вообще кто как проголосует) голоса там просто не считают, а сразу рисуют как нужно)
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11.08.2021 20:59 Ответить
що ще потрібно для розуміння кацапської агресії в Україну?
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11.08.2021 20:14 Ответить
Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 2877
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11.08.2021 20:18 Ответить
____Тобто - зранку пильги та пэнсия у гривни. У вечери - голосуэмо за жирикА !
Пытання: цЭ Бизнэс чи Дурдом ?,,, Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 3156 Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 4561
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11.08.2021 20:25 Ответить
Вот оно счастье, нет его слаще!!!
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11.08.2021 20:26 Ответить
Нові підфуйлята...
А от цікаво, що там з формулою шайтанмаєйра , яку збирається впроваджувати зе- телепень ?
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11.08.2021 21:01 Ответить
за едроссов . правильно , помогите кооперативу Озеро утопить рашку в этом озере)) а то умное голосование, умное голосование придумали крымнашисты, нетушки назад - на колени! (или на четвереньки))
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11.08.2021 21:07 Ответить
Шо ж это такое, это ж НАШЫ громадяны....😁😁😁😁
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11.08.2021 22:41 Ответить
 
 