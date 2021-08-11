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Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Пьяный отдыхающий из Черкасской области хотел прилечь на шезлонг, а вот платить за него не собирался. Теперь он может сесть на 8 лет.
Об этом сообщает Одесское райуправление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.
"Не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий начал с мужчиной ссору, а когда не хватило слов - пустил в ход кулаки. В ходе столкновения злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп", - сказано в сообщении.
Турист сбежал с пляжа, но его быстро разыскали в городе.
37-летнему мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Суд отправил отдыхающего в СИЗО.
Топ комментарии
+27 Ван Хельсинг 14cf56c4
показать весь комментарий11.08.2021 20:00
+24 Valery Greff
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+21 Zelya Vsyo
показать весь комментарий11.08.2021 20:03
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И на пляжах, и в коллекторных системах, и в правительстве, и в Генштабе, во всех министерствах, школах, СТО и СИЗО.
Сейчас стажируется на командира межзвёздного пепелаца.
Инфа 100%.
Одесская полиция рассказала подробности кровавой драки, которая произошла вечером 8 августа в пляжном комплексе Seagull beach club на 10-й станции Большого Фонтана.
По информации ГУНП, не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий затеял ссору с работником заведения, а когда не хватило слов, пустил в ход кулаки, после чего ударил оппонента деревянной битой по голове, проломив череп.
По словам старшего следователя отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Романа Заднипряного, правонарушитель с места преступления сбежал, но правоохранители быстро нашли его в центре города.
37-летнему жителю Черкасской области объявили о подозрении по части 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) и отправили в изолятор временного содержания.
По данным «Думской», драка была массовой, а пострадал директор заведения, гражданин 1988 года рождения. Задержанный - работник одной из стройкомпаний Одессы. Другие участники побоища - его коллеги.
Или видео.
Мусора мусористые объявили подозрение по конкретной статье. Именно части 1. Вот вторая часть и есть - групповое. А тут, ПЕРВАЯ часть. Драка двух сапиенсов.
А то что ДУМАЕТ помойная "Думская" )))) Ну пусть думает. Работа у них такая. У жополиздов.
Лень было за "Ривьеру" топать))))
В течении целой недели, прекрасно наблюдал СВОБОДНЫЙ доступ к морю и спокойное размещение на пляже. БЕСПЛАТНО.
Да, хочешь топчан или шатёр - плати. Не хочешь, покрывало на песок и развлекайся.
Это в Одессе. На двух пляжах.
вообще не понимаю, как можно бухать в такую жару.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
............... или 8 лет.
Водичка моршинська по 50 грн.
Відпочинок значно дорожчий ніж закордоном.
Думаю , все буде чукі-пукі .