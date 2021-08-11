Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
4 миллиона украинских семей потеряли возможность получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко отметил, что летом это не так актуально, однако осенью, когда начнется отопительный сезон, это больно ударит по незащищенным украинцам.
"Что мы делали в свое время? Использовали субсидии. Это очень просто - люди, наименее защищенные слои населения, которым не хватает денег на оплату жилищно коммунальных тарифов, обязательно по очень простой процедурой от государства получают субсидию, компенсацию. И они не тратят более 10-15% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого не надо было никаких документов, бумажной волокиты. Просто даешь заявку - и тебе выделяют деньги ", - напомнил Порошенко.
"В этом участвовали 7 млн домохозяйств в Украине. Это огромное количество. Сейчас вместо 7 осталось менее 3 миллионов. 4 миллиона остались один на один со своими проблемами ", - отметил Порошенко.
"Сейчас средства, предусмотренные на субсидии, они сократили более чем в два раза, потому что им надо воровать. И эти сокращенные средства уже использованы на 85%. А чем покрыть вторую половину года? На кого они хотели переложить ответственность? На местные органы власти. Пусть мэры отвечают. Это еще и разрушает децентрализацию ", - возмущается пятый Президент.
"Мы готовы подсказать, поделиться опытом, что мы делали с 2014 по 2019 годы. Резко увеличить средства на субсидии - позиция первая. Позиция вторая - мы обеспечили импорт газа из Европы. Это мы положили конец российскому шантажу, когда каждый октябрь Россия начинала с обвинений Украины в том, что мы "воруем газ" и до перекрытия "под елочку" поставок газа ", - напомнил лидер "ЕС".
"Мы сформировали проект решений, которые защитят людей. Ключевое: бедный человек должен быть защищен государством, потому что для этого и существует государство. А не для того, чтобы обворовывать налогоплательщиков, чем сейчас занимается зеленая власть. Для этого нужно отойти от популизма и для этого надо иметь компетентных руководителей. Ни того, ни другого - нет", - резюмировал Порошенко.
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Вот за что им устраивали в конце концом по громы.
Не субсидии нужно вернуть, а достойную зарплату и пенсию, а работодателям поменьше ****** на курорты возить и откаты брать, а деньги вкладывать в развитие производства
Людям прямо сейчас надо оплатить коммуналку и не остаться без денег.
Есть 2 варианта.
1) Снизить для всех стоимость коммуналки намного ниже рыночной цены.
2) Сделать адресные субсидии и платить напрямую нуждающимся. Пусть хоть нуждающихся у нас 60%.
Первый вариант - популизм который подорвет экономику и обогатит олигархов.
Второй вариант - адекватная европейская практика
Ибо у меня в райцентре часть квартиры от минобороны в которой я не живу и за нее уже долгов набежало будь здоров, и жилплощадь где я зарегистрирован и не живу часть квартиры где нужен капремонт и гора долгов...
Квартирантам хрен сдашь..а субсидия не положена...
.Барига забув .як ціну на газ піднімав в 12 раз !?
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это цитата из Википедии. учи мат.часть,двоечник.
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это от туда же, как все парахнявые ты читаешь только то, что выгодно!
Зеленський повинен буде зменьшити кількість автівок у кортежі, та покинути канче заспу??.
Це неможливо...
Ну що Зе клоун, це тобі не 2019 ий - на Пороха все звалити не вийде
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