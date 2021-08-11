РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14008 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Тарифы ЖКХ
5 443 175
Порошенко (19359) субсидия (620) Европейская Солидарность (997)

Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко

4 миллиона украинских семей потеряли возможность получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко отметил, что летом это не так актуально, однако осенью, когда начнется отопительный сезон, это больно ударит по незащищенным украинцам.

"Что мы делали в свое время? Использовали субсидии. Это очень просто - люди, наименее защищенные слои населения, которым не хватает денег на оплату жилищно коммунальных тарифов, обязательно по очень простой процедурой от государства получают субсидию, компенсацию. И они не тратят более 10-15% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого не надо было никаких документов, бумажной волокиты. Просто даешь заявку - и тебе выделяют деньги ", - напомнил Порошенко.

"В этом участвовали 7 млн домохозяйств в Украине. Это огромное количество. Сейчас вместо 7 осталось менее 3 миллионов. 4 миллиона остались один на один со своими проблемами ", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко

"Сейчас средства, предусмотренные на субсидии, они сократили более чем в два раза, потому что им надо воровать. И эти сокращенные средства уже использованы на 85%. А чем покрыть вторую половину года? На кого они хотели переложить ответственность? На местные органы власти. Пусть мэры отвечают. Это еще и разрушает децентрализацию ", - возмущается пятый Президент.

"Мы готовы подсказать, поделиться опытом, что мы делали с 2014 по 2019 годы. Резко увеличить средства на субсидии - позиция первая. Позиция вторая - мы обеспечили импорт газа из Европы. Это мы положили конец российскому шантажу, когда каждый октябрь Россия начинала с обвинений Украины в том, что мы "воруем газ" и до перекрытия "под елочку" поставок газа ", - напомнил лидер "ЕС".

"Мы сформировали проект решений, которые защитят людей. Ключевое: бедный человек должен быть защищен государством, потому что для этого и существует государство. А не для того, чтобы обворовывать налогоплательщиков, чем сейчас занимается зеленая власть. Для этого нужно отойти от популизма и для этого надо иметь компетентных руководителей. Ни того, ни другого - нет", - резюмировал Порошенко.

Смотрите: Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9730
показать весь комментарий
11.08.2021 20:12
+24
Підняла тарифи зелена тварь.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:12
+23
Субсидія для 4 мільйонів українських сімей від Зюзі.
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7393
показать весь комментарий
11.08.2021 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У них под каждую "субсидию" подведены веские "ЗАКОННЫЕ" основания.
Вот за что им устраивали в конце концом по громы.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:21 Ответить
Є така літера в абетці !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 20:21 Ответить
коли встигаєш бувати у всіх тих іпостасях? в тебе є няня?
показать весь комментарий
11.08.2021 20:22 Ответить
гарно сам-себе характеризуєш - самокритика розвинута...... жаль, що цензор поставих хрест на твоїй ху@ні.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:44 Ответить
ядерных 15%.., это те, кто может думать и анализировать.., это не та быдломасса из 73% которая насмотрелась тупых "фильмов", дибильно-ржачных кварталов, наслушалась лайна с говноканала г+г, из уст квакающей мосейчучки... жить с макаронами на голове, купаться в дерьме, им в кайф... но есть еще и эволюция, которая даже тех, недалеких и пустых, тихонько учити разуму, ломает втюханые им стереотипы.
показать весь комментарий
12.08.2021 14:26 Ответить
приятно, что сравниваете Пороха с Бушем, а не с каким то кремлевским чмом....в то же время с прискорбью отмечу, ваше абсолютно плевательско-пренибрежительное отношение к 73% стаду баранов, серьезно расшатывает и даже вырывает теплившуюся надежду, что они еще не полностью потерянные для Украины.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:27 Ответить
"Оставь надежду, всяк сюда входящий"© (Данте Алигьери)
показать весь комментарий
24.08.2021 10:37 Ответить
Петре Олексійовичу, ті 4 міліона мовчать... значить їм ті субсидії до лампочки... навіщо розбазарювати державні кошти?
показать весь комментарий
11.08.2021 20:20 Ответить
Какой тупой и примитивный бот. Где вас таких только находят на эту позорную работу. Возле пивных наверное
показать весь комментарий
11.08.2021 20:27 Ответить
Ясна річ ,епоха бідності скінчилася !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 20:22 Ответить
проста при зеленскам люди стали багатыми и субсидии им не нада, а за проданую собаку нада всем заплатить налоги
показать весь комментарий
11.08.2021 20:22 Ответить
Чистейшей воды социалистический популизм...
Не субсидии нужно вернуть, а достойную зарплату и пенсию, а работодателям поменьше ****** на курорты возить и откаты брать, а деньги вкладывать в развитие производства
показать весь комментарий
11.08.2021 20:26 Ответить
Развитие производства и достойные зарплаты это конечно хорошо, но долго ждать.
Людям прямо сейчас надо оплатить коммуналку и не остаться без денег.
Есть 2 варианта.
1) Снизить для всех стоимость коммуналки намного ниже рыночной цены.
2) Сделать адресные субсидии и платить напрямую нуждающимся. Пусть хоть нуждающихся у нас 60%.
Первый вариант - популизм который подорвет экономику и обогатит олигархов.
Второй вариант - адекватная европейская практика
показать весь комментарий
11.08.2021 20:56 Ответить
Европейская и опять же левацкая там где бабки есть...к тому же задолбаешься справки собирать, что ты остронуждающейся....А если такая ситуация как у меня то точно не дадут...
Ибо у меня в райцентре часть квартиры от минобороны в которой я не живу и за нее уже долгов набежало будь здоров, и жилплощадь где я зарегистрирован и не живу часть квартиры где нужен капремонт и гора долгов...
Квартирантам хрен сдашь..а субсидия не положена...
показать весь комментарий
11.08.2021 21:11 Ответить
Так надо бороться за адекватную систему начисления субсидий, а не за дешевые тарифы на коммуналку как в 90е. В развитых странах многие нормальные работающие люди получают адресную помощь от государства в том или ином виде. И это не считается чем-то позорным.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:45 Ответить
Олексійовичу респект. Осідлав тему яка так до вподоби зеленим ховрашкам - тему соціальної захищенності і тарифів, просто кажучи, коритну тему зелених шмарклів. Не подобається армія, віра, мова, отримайте тему сцбсидій. Бити Зе-зграю його ж зброєю
показать весь комментарий
11.08.2021 20:31 Ответить
тебя наверное ктото покусал из шыкаладного цеха.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:59 Ответить
Не треба!!! По перше то все схеми Яценюка- Гройсмана, мудрий нарід не дасть збрехати! Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3212 А по друге, якщо хтось забув, нагадаю: епоха бідності закінчилася ще у квітні 2019го! Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3212 Субсидію взагаді треба свасувати.
показать весь комментарий
11.08.2021 20:33 Ответить
А чьо? Все вірно...Включаєш лайно-квартал 95 , або "сватов", або сєріал про двох дурних кумів-хохлів "однажди під полтавой"...і ржьош....і вже тобі і ситно, і тепло, і прікольно... Саме ж за це голосував "мудрий нарід"...
показать весь комментарий
11.08.2021 20:53 Ответить
А ты ещё что нибудь смотришь кроме вышеперечисленного?
показать весь комментарий
12.08.2021 10:21 Ответить
А чьо там Ленка-ополченка, уже оформила субсидию на свои крымско-грузинско-европейские хатынки?) А то ж ваве на наркоту не хватит!
показать весь комментарий
11.08.2021 20:37 Ответить
..Повернути !?
.Барига забув .як ціну на газ піднімав в 12 раз !?
показать весь комментарий
11.08.2021 20:39 Ответить
не..... тогда это было што?
показать весь комментарий
11.08.2021 20:58 Ответить
видишь ли,кретин,ценообразование находится в руках КМ.на тот момент за это отвечал Гройсман. а Гройсман никогда не был в числе друзей Порошенко.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:17 Ответить
ОТЭТОТЫЛЯПНУЛ!!!!!!!! Где же ОНО взялось, это Гройсман?
показать весь комментарий
12.08.2021 10:20 Ответить
27 февраля 2014 года Гройсман по приглашению премьер-министра Украины Арсения Яценюка занял пост вице-премьера Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства[.
---------------
это цитата из Википедии. учи мат.часть,двоечник.
показать весь комментарий
12.08.2021 10:53 Ответить
".....в марте(2016) глава Администрации президента(тут конечно Парашенка ни при чём) Украины Борис Ложкин назвал Владимира Гройсмана в числе кандидатов на пост премьер-министра[22]. 14 апреля 2016 года Верховная рада одним постановлением приняла отставку премьер-министра Арсения Яценюка и назначила вместо него Владимира Гройсмана"

--------------
это от туда же, как все парахнявые ты читаешь только то, что выгодно!
показать весь комментарий
12.08.2021 11:44 Ответить
кретин! его назначила ВР,и это в то время,когда у БПП,не было большинства в ВР как сейчас у зелёной гниды!
показать весь комментарий
12.08.2021 13:03 Ответить
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6811. Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9872 .
показать весь комментарий
11.08.2021 20:42 Ответить
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6812. Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8138 .
показать весь комментарий
11.08.2021 20:45 Ответить
Це що???
Зеленський повинен буде зменьшити кількість автівок у кортежі, та покинути канче заспу??.
Це неможливо...
показать весь комментарий
11.08.2021 20:55 Ответить
73 % идиотов решили свою судьбу сами...Эпоха бедности прошла и повышение тарифов в 2 раза Зелемойский обещал еще до ваыборов,а заплаты учителям и медикам 25 000...Зеля все ВЫПОНИЛ...
показать весь комментарий
11.08.2021 21:01 Ответить
А почему бы тебе не поискать соотечественников поумнее? Жить среди идиотов такое себе удовольствие... Правда если сам такой то и ничё.
показать весь комментарий
12.08.2021 10:19 Ответить
Просто потрібно розвивати економіку і цим можна все зешевити для українців та підняти пенсії та зарплати а не надавати людям які заробили собі на достойне життя на сто років наперед подачки у вигляді пільг та субсидій.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:03 Ответить
P.S.Та поки в Україні не повернуть прогресивного оподаткування до тих пір будемо бігати по колу як собака за своїм хвостом.Підіймуть виплати на копійку а відберуть цінами гривню.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:07 Ответить
Когда осенью придут платежки нового образца вы опупеете... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9680мне круто,я живу в частном доме...,а вам придется 12 месяцев подряд платить одинаково...что летом что зимой... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9680
показать весь комментарий
11.08.2021 21:11 Ответить
Не сци - тебе подкрутят налог на недвижимость для социальной справедливости.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:13 Ответить
Не парься дом я снимаю... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4486плачу за свет и воду... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7583 Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7583
показать весь комментарий
11.08.2021 21:20 Ответить
Зеля чемпион Мира... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7503
показать весь комментарий
11.08.2021 21:13 Ответить
Зеля раскинет мозгами как Кеннеди.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:15 Ответить
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2731 Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1290
показать весь комментарий
11.08.2021 21:17 Ответить
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2682 Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8615
показать весь комментарий
11.08.2021 21:18 Ответить
треба придушити ахметку з хвірташем та іншими вурдалаками і ніяких субсидій вже потрібно не буде.
показать весь комментарий
11.08.2021 21:34 Ответить
О, началась предвыборная агитация.Этот начинает обещать субсидии, зелёный был круче, тот сразу 4000 евро обещал. Посмотрим на новые козыри от бубочки
показать весь комментарий
11.08.2021 23:02 Ответить
4 миллиона украинских семей потеряли возможность получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС Источник: https://censor.net/ru/n3282241

Ну що Зе клоун, це тобі не 2019 ий - на Пороха все звалити не вийде Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5716
показать весь комментарий
11.08.2021 23:28 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
11.08.2021 23:28 Ответить
Хіба не ти, сивочолий, позбавив субсидій мільйони українців у 2018, піднявши ціну на газ в 11 разів, скасувавши піль0говий тариф на електрику ?
показать весь комментарий
12.08.2021 04:55 Ответить
А ДЕНЬГИ ГДЕ БРАТЬ !!!???
показать весь комментарий
12.08.2021 09:23 Ответить
не тирити на крадівництві, для початку. Якщо вже не можуть не тирити - то закрити оте крадівництво, до кращих часів, коли можна буде належним чином контролювати кошти на будівництві.
показать весь комментарий
12.08.2021 10:21 Ответить
Так верни, Буратинка богатенький!
показать весь комментарий
12.08.2021 10:10 Ответить
И шо мы будем делать осенью? Кричать беееее...?
показать весь комментарий
12.08.2021 17:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 