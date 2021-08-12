Украина отказалась от вывоза ядерных отходов в Россию, их будут хранить в Чернобыльской зоне, - Шмыгаль
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Кабинет Министров утвердил Государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом на период до 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Согласно программе, отходы с трех украинских атомных электростанций больше не будут вывозить в Россию.
По словам премьера, вывоз отходов Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС обходился "Энергоатому" в год примерно в $200 млн. В Украине отходы хранила только Запорожская АЭС в пристанционном хранилище.
"Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности", - отметил Шмыгаль.
Отныне отработанное ядерное топливо будут вывозить на долгосрочное хранение в централизованное хранилище (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.
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