Главные новости 11 августа: мирный житель погиб при обстрелах на Донбассе, цены на электричество снизят
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Мирный житель погиб при обстреле оккупантами Новоселовки Второй, в Украине снизят цены на электроэнергию, у полиции Киева - новый начальник, - главные новости 11 августа.
Обстрелы на Донбассе
Оккупанты с утра обстреляли из запрещенных 122-мм арт-систем населенный пункт Новоселовка Вторая. Погиб местный житель - 86-летний мужчина, один защитник Украины получил ранения. Прокуратура открыла по факту обстрела уголовное производство.
Из этих же арт-систем обстреляли Новомихайловку: там повреждены трансформаторная подстанция и водонапорная башня, без света остались несколько населенных пунктов.
У полиции Киева - новый начальник
Начальник столичной полиции Андрей Крищенко подал в отставку. На его должность назначен Иван Выговский, до этого возглавлявший полицию Полтавщины. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что главная задача Выговского - рост доверия и уважения граждан к полиции.
Брат Ермака выиграл суд против Лероса
Киевский апелляционный суд признал, что Лерос распространил о Денисе Ермаке недостоверную и порочащую деловую репутацию информацию. Суд обязал нардепа распространить опровержение.
Свежие рейтинги
На этот раз - от Украинского института будущего.
За Зеленского готовы отдать голоса 29,7% украинцев, за Порошенко - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойко - 10,3%, за Смешко - 6,7%. Гройсман мог бы набрать 5,6%, Мураев - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарий - 2,5%, Кличко - 2,4%. Еще 4,3% сказали, что проголосовали бы за кандидата, которого нет в предложенном списке.
У партий рейтинг следующий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%.
Кабмин снижает цены на электроэнергию
Понижение произойдет 1 октября и коснется украинцев, потребляющих менее 250 кВт/ч. Вместо 1,68 грн тариф составит 1,44 грн.
Похороны Ройтбурда
В Одессе провели в последний путь художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Прощание состоялось во дворе музея. Бывшая жена покойного сказала, что Ройтбурд скончался от последствий COVID-19.
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Понижение произойдет 1 октября и коснется украинцев, потребляющих менее 250 кВт/ч. Вместо 1,68 грн тариф составит 1,44 грн./
- менее 250 кВт/ч, - это у кого такое потребление? Кто без света живет и в шерстяных трусах спит? Остальным сделают по 3,68 как и обещали зеМародеры, когда говорили, что в минус Ахметовско-Фирташе-Коломойские Облэенерго работают и хотя бы 3,68 грн при выходе в минимальную прибыль при цене 4,5 грн за кВт/ч.
ANDRYULIK @Andryulik
Завтра Медведчук оформит новый телеканал. Называться он будет ТВ1
Порахуйте будь ласка,, знову обдурили красиво і мудро, ,вміють же, головне знову ті хто копійки рахує, бідніших до 100квт на 54 грн. а хто 250квт на 18 грн, а головне ЗНИЗИЛИ, і то з жовтня, Українці Вас знову за лохів держуть- надули, навіть у такій мелочі,,а як у головних українських питаннях , а Ви все гризитесь між собою, як останні дурні( кому приплачують ,а хто просто ідіот) (100х90=90)+(150х1,68=252)=342;та 250Х1,44=360 різниця 18 грн помножена на млн домогосподарств в місяць, з Ваших кишень, і це тільки в цьому, Мабуть знову шось не ясно,(у січні підняли у жовтні Знизять, і кожен доплатить-хіба не віртуози,на наших хребтах).