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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) Путин (29846) Севастополь (1701) водоснабжение (697) вода (880)

Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным российский губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что благодаря летним осадкам о проблеме водоснабжения города "можно забыть" как минимум на год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Неожиданно пришли еще природные аномалии, и сейчас у нас, понятно, водохранилище полное. И, собственно, до конца следующего года и даже через год можно про воду забыть. Тем не менее, все те планы, которые утверждены, мы выполняем: и ремонт труб, и бурение, разведка скважин, и программа по сохранению воды, рачительному ее использованию и так далее", - сказал Развожаев.

Напомним, по словам вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, специалисты добыли первую пробную партию воды из-под Азовского моря и будут изучать ее качество. Также он добавил, что оккупированный Крым якобы обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасы пресной воды в источниках под Азовским морем не решат водную проблему оккупированного Крыма, - ученые

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+24
Да, про воду вы можете забыть. Все верно.
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11.08.2021 22:42
+15
Та води повно. Мона і втопитись.Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 9314
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11.08.2021 22:54
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Да, про воду вы можете забыть. Все верно.
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11.08.2021 22:42 Ответить
"Неожиданно пришли еще природные аномалии, и сейчас у нас, понятно, водохранилище полное...."

Развозжаев, не переживай, катаклизмы-ливни это временно
Засуха скоро вернется Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 7604
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11.08.2021 23:18 Ответить
ага, теперь ждите камни с неба)
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11.08.2021 22:44 Ответить
Что бы уровень поднялся воды? Так град лучше!
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11.08.2021 22:47 Ответить
Ну и зря, так хотя бы наворовали себе бабла.
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11.08.2021 22:45 Ответить
А чем похвастались? Что научились обходиться без воды? Так лапти и с водой никогда не мылись, и воняли за километр...
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11.08.2021 22:49 Ответить
Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 1521

....
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11.08.2021 22:51 Ответить
Но почему-то умалкивают про то что ливни несут с собой угрозу так как смывают всю заразу у водохранилища включая фекалии,химикаты и бактерии в том числе и заразные.И очень и очень сложно и затратно очищать воду из таким букетом рисков одновременно.
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11.08.2021 22:53 Ответить
))))))))) если их всех облить гавном то и с удобрением проблема решится )))) От уже ******
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11.08.2021 22:54 Ответить
Та води повно. Мона і втопитись.Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 9314
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11.08.2021 22:54 Ответить
он дурак, этот развозжаев..часть зеркала воды испарится,часть в землю, на место откачанной уйдет..)) Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 122
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11.08.2021 22:56 Ответить
Они все понимают, просто царь приехал, надо иметь вид лихой и придурковатый, вот и исполняют, так всегда на расее было.
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12.08.2021 03:25 Ответить
А это к чему, кацап?
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11.08.2021 23:07 Ответить
Вода вже зникає. Немає водної подушки, котру давав Дніпро. Наповнилися водосховища на кримє і знову вода почала зникати - все йде в карст.
Якій рік? Через 1.5-2 місяці знов будуть на нулі.
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11.08.2021 22:57 Ответить
Пшел НАХ, кацапсина гнойная
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11.08.2021 23:08 Ответить
Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 2726
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11.08.2021 23:10 Ответить
в чужій хаті сидять півні
та чекають з неба ... лівні,
та клюють замість насіння -
пісок, спеку та каміння Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 2486
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11.08.2021 23:02 Ответить
Исчезни, мокша тупорылая. Вернись на бутылку
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11.08.2021 23:09 Ответить
Дождевая вода - ни пользы, ни вреда. Спешите отовариться.
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12.08.2021 00:35 Ответить
Ну слава Богу.
Значит до следующего дождика в 2022 году скулеж кацапов про воду прекратится?

Жаль, что говно с неба не падает. Тогда и проблема продовольствия в Крыму была бы решена. Окупанти похвалилися Путіну, що завдяки зливам про проблему з водопостачанням Севастополя можна забути мінімум на рік - Цензор.НЕТ 4469
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12.08.2021 01:16 Ответить
Ну они правы. Более того,в очереди еще одна заявка от них. Так что ждите уведомления. Оно, как правило, приходит на телефоны в панике от...МЧС.
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12.08.2021 06:01 Ответить
крысчыне забыли про водоснабжение, кацапы забили на крысчан
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12.08.2021 07:41 Ответить
НЕОБХОДИМО ИМ БАКТЕРИЙ ПОДСЫПАТЬ !)
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12.08.2021 09:13 Ответить
 
 