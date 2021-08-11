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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму действует вдвое меньше религиозных организаций, чем было в 2014 году, - адвокат Заец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Крыму действует вдвое меньше религиозных организаций, чем было в 2014 году, - адвокат Заец

В оккупированном Крыму действует вдвое меньше религиозных организаций, принадлежащих к разным конфессиям. В 2014 году их было 2220, а теперь - 907.

Об этом в комментарии для Крым.Реалии сообщил украинский адвокат, руководитель проекта JustCraft Сергей Заец, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество религиозных общин в Крыму сократилось больше, чем в пять раз, если сравнивать 2014 год и начало 2016 года. По российскому законодательству, крымские организации, которые перерегистрировались в тот период, сохранили все права, приобретенные при Украине. Например, право собственности или аренды на помещение. Позже регистрировались новые религиозные организации, не имеющие связи с украинскими, благодаря этому количество религиозных организаций стало немного увеличиваться. Так вот общее число всех крымских религиозных организаций до сих пор не достигло и половины от действовавших в Крыму на начало 2014 года", – рассказал адвокат.

Заец представляет в ЕСПЧ интересы Крымской епархии Православной церкви Украины. В начале 2021 года на тот момент представитель России в ЕСПЧ Михаил Гальперин представил в суд документ, по которому численность зарегистрированных религиозных общин Крыма выросла до 907. Это 40,9% от их общего количества в 2014 году. По словам Зайца, 527 из 907 общин - это вновь зарегистрированные юридические лица.

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По информации министерства культуры Украины, на начало 2014 года в Крыму работало 2220 религиозных организаций (2083 - в АРК и 137 - в Севастополе). В том числе приходы, общины, духовные школы и монастыри. Эти религиозные организации принадлежали как минимум к 43 разным вероисповеданиям.

Согласно данным Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести, предоставленным на запрос адвоката Зайца, на начало 2014 года в Крыму Украинской православной церкви Московского патриархата принадлежало 603 религиозных организации (27,2% от общего количества приходов), Украинской православной церкви Киевского патриархата - 46 (2,1% от всех приходов). К мусульманским общинам относилось 1015 приходов (45,7% от их общего количества на полуострове).

Автор: Анна Судак
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Релігійне,міжконфесійне питання ,це найважливіший елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!)))
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11.08.2021 23:11 Ответить
Цікаво ,скількі лишилось громад ПЦУ!!!)))
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11.08.2021 23:16 Ответить
Скільки лишилося громад ПЦУ в Криму сільки треба лишита громад РПЦ МП в Україні.
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12.08.2021 07:30 Ответить
В ********** має бути лише одна єдина релігія і один єдиний культ "***** скрєпотворця". І так воно і буде мабуть з часом... В окупованому Криму діє удвічі менше релігійних організацій, ніж було в 2014 році, - адвокат Заєць - Цензор.НЕТ 7859
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12.08.2021 01:54 Ответить
Набридли з своїми релігіями.
В моєму містечку 4 школи, 1 дитячий садок і 9 різних церков, піп на попу. Подуріли вже.
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12.08.2021 07:17 Ответить
 
 