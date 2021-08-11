Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта". Предварительное исследования показывают, что "Йота" не вызывает серьезного заболевания.
Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове во время брифинга в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота". - Ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.
Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".
"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.
Напомним, сегодня в США заявили, что штамм "Йота" является более смертоносным, чем другие варианты коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
тем более, в нюёрке
Игорь Монахов c4e9a61d
Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !?
11.08.2021 23:51
Как можно так беспринципно брехать?