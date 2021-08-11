Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ

Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта". Предварительное исследования показывают, что "Йота" не вызывает серьезного заболевания.

Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове во время брифинга в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота". - Ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.

Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".

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"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.

Напомним, сегодня в США заявили, что штамм "Йота" является более смертоносным, чем другие варианты коронавируса.