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Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм

Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта". Предварительное исследования показывают, что "Йота" не вызывает серьезного заболевания.

Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове во время брифинга в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота". - Ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.

Эксперт ВОЗ добавила, что в районах США, где большинство случаев были связаны с "Йота", уже начинает доминировать штамм "Дельта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ опасаются, что количество COVID-случаев в мире превысит 300 млн уже в начале 2022 года: Наблюдается опасная тенденция

"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.

Напомним, сегодня в США заявили, что штамм "Йота" является более смертоносным, чем другие варианты коронавируса.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !? Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3767
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11.08.2021 23:51
+6
Так и Дельта менее опасен чем предыдущий Ковид19, вирус начал мутировать и он поставил себе другую цель - не убить своего носителя - а пожить с ним как можно дольше и чтобы без особого дискомфорта для носителя (видать он хочет по тихому пожить на "сьемной квартире" и без проблем - ну чтобы не изобретали против него новую вакцину) Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3269
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11.08.2021 23:44
+5
Пару дней назад сообщалось,шо накрыли сеть кацапоботов распространяющих дезу о коронавирусе и "нецелесообразности" вакцинации...
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12.08.2021 05:55
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вот и все..
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11.08.2021 23:33 Ответить
йота, она ж после дельты
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11.08.2021 23:36 Ответить
Обнаружили после. Но оказалась слабее и во внутривидовой борьбе будет поглощена Дельтой.
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11.08.2021 23:37 Ответить
того, что слабее уже давно поглотили бы те, будь кому поглощать...
тем более, в нюёрке
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11.08.2021 23:45 Ответить
Ну как давно. Это же нужно, что бы штаммы смешались внутри каких то человеков. Нужно время.
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11.08.2021 23:49 Ответить
йота так и появилась, а не пришла извне
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11.08.2021 23:55 Ответить
После дельты эпсилон должен быть. Уже был?
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12.08.2021 07:21 Ответить
должен быть?...а, что случилось?
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12.08.2021 09:29 Ответить
Остался только ветер на пустых улицах...
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11.08.2021 23:36 Ответить
Ветер ,ветер с голодной омегой.....выл по углам.....
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12.08.2021 09:51 Ответить
Так и Дельта менее опасен чем предыдущий Ковид19, вирус начал мутировать и он поставил себе другую цель - не убить своего носителя - а пожить с ним как можно дольше и чтобы без особого дискомфорта для носителя (видать он хочет по тихому пожить на "сьемной квартире" и без проблем - ну чтобы не изобретали против него новую вакцину) Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3269
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11.08.2021 23:44 Ответить
Ты же на этой же ветке заливал, что ковида нет
Игорь Монахов c4e9a61d

Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !?
11.08.2021 23:51
Как можно так беспринципно брехать?
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12.08.2021 07:50 Ответить
Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !? Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3767
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11.08.2021 23:51 Ответить
Луи Пастер вращается в могиле.
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12.08.2021 04:50 Ответить
Пару дней назад сообщалось,шо накрыли сеть кацапоботов распространяющих дезу о коронавирусе и "нецелесообразности" вакцинации...
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12.08.2021 05:55 Ответить
Йота усьо. Випускайте Тету.
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12.08.2021 04:50 Ответить
Давайте сразу "Омега" и покончим с этим.
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12.08.2021 07:10 Ответить
Ага щаз. Головне не результат, головне - процес. Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7345
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12.08.2021 07:58 Ответить
Типа ВОЗ наперед знает,какой штамм менее или более опасен влоть до ниточки...,даже если заболел всего один клиент єтой туфтой... Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3479Уникальные болваны сам себя сдают... наперед...,это типа в США лежачий 10 лет в постели без движения старик заболел новым видом Ковида попавшим в США из Индии.... Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3479В подобную туфту поверю...если Индия находится в Америке,или наоброт,США находятся в Азии...,что вполне возможно..., Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9310
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12.08.2021 05:36 Ответить
Надо же! Ровно сутки назад я написал, вот тут о том, что на ТВ каналах прекратили нон-стоп статистику барановирусную показывать! Всего лишь сутки назад! И вот... сегодня снова эта статистика появилась... Технологии запугивания работают!
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12.08.2021 06:02 Ответить
Работает технология ,Волки,Волки' но баранобесы расчитывают на себе подобных баранов .
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12.08.2021 06:50 Ответить
фууух. Ну хоть с йотой не все так печально.
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12.08.2021 07:40 Ответить
Та шо ж такое. Буквально вчера писали, что йота на 42 процента заразнее и на 82 процента поднимает смертность /или наоборот, не помню/, а тут на те Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7303
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12.08.2021 08:05 Ответить
Нифига-на 42.38% и на 82.79%............ Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8137как масло в бутылочках по 750мл или 830мл. и 640гр........при точности разлива плбс минус 10гр.....
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12.08.2021 09:57 Ответить
Следующий штамп будет називаться "*****", а следующий "#у.ня"...
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12.08.2021 11:20 Ответить
 
 