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Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Закарпатье пограничники Чопского отряда помешали контрабанде табачных изделий в Венгрию с использованием беспилотного летательного аппарата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 01

"Военнослужащие отдела "Соломоново" получили информацию о движении беспилотника вблизи госграницы. Впоследствии на окраине села Глубокое Ужгородского района наряд задержал при посадке беспилотный летательный аппарат и трех мужчин, которые ожидали завершения полета устройства", - говорится в сообщении.

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 02

Вблизи места посадки обнаружили также легковой автомобиль "ВАЗ" украинской регистрации, пульт управления к беспилотнику, ноутбук и три пакета табачных изделий. В полиэтиленовую пленку было упаковано 576 пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора Украины.

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ. ФОТО

Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 04
Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 05
Беспилотник контрабандистов сигарет задержан на границе с Венгрией, - ГПСУ 06

Также смотрите: "Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпатья пытался сбежать от наряда пограничников. ВИДЕО

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции, которая изъяла обнаружены предметы и товары.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Да отстаньте вы от этих спортсменов-лётчиков! Сигареты вне политики!
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12.08.2021 00:02
+2
товар то Луки , закройте кордон с Лукой и finita la commedia
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12.08.2021 00:02
+2
Фуры 20 тонн они не замечают а вот самодельные дырчики с 5 кг табака это какая сила и пафос ну прям герои в мамкиных трусах...
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12.08.2021 01:20
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Из говна и палок...
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11.08.2021 23:56 Ответить
Да отстаньте вы от этих спортсменов-лётчиков! Сигареты вне политики!
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12.08.2021 00:02 Ответить
товар то Луки , закройте кордон с Лукой и finita la commedia
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12.08.2021 00:02 Ответить
Ого, планер самоделка...
Ящик сигарет - нехилый вес
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12.08.2021 00:23 Ответить
"Беспілотник задержан" - це з тої ж серії, що " Собака пріходіла. С мілліціанєром"? 😊
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12.08.2021 00:56 Ответить
Фуры 20 тонн они не замечают а вот самодельные дырчики с 5 кг табака это какая сила и пафос ну прям герои в мамкиных трусах...
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12.08.2021 01:20 Ответить
Врят ли они думали, что там табак. Может героин, может оружие, та шо там, может нелегала привязывали и переправляли по одному, хотя, такой монстр мог и парачку взять)
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12.08.2021 02:44 Ответить
А как он к нам попал??
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12.08.2021 06:21 Ответить
Вместо того, чтобы запретить низкокачественные сигареты, взвинтили цены. Себестоимость пачки 3-4 грн., розница 50. Народ травится дешевой паленкой, чтобы сэкономить несколько гривен. Синагога дбає про здоров'я нації гешефт размером в миллиард вместе с выносом гоев на кладбище.
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12.08.2021 08:55 Ответить
 
 