РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12419 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости Убийство Вороненкова
3 140 20
Киев (24529) прокуратура (4863) убийство (6290) Вороненков (213)

Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура

В суде по делу об умышленном убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 11 августа начались судебные дебаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что судят двух человек, обвиняемых в пособничестве.

"В ходе сегодняшнего заседания суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам. Прокурор в ходе прений попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ (ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - уточнили в прокуратуре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ. ФОТО

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по этому делу было завершено. Сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Их действия квалифицированы по п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все участники преступной группы, в зависимости от отведенной роли, осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Александру Лосю - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Также читайте: Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Тюрина, поскольку РФ не подтвердила получение им подозрения

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Последние события показали , что все политические убийства в Украине совершаются кацапскими и белорусскими спецслужбами
Просто кому-то было выгодно это скрывать
показать весь комментарий
12.08.2021 00:28
+2
Ты читать умеешь ? "Прокурор в ходе прений попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ". Где тут политика ?
показать весь комментарий
12.08.2021 00:30
+1
вопрос уже сгнил..... Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1828
показать весь комментарий
12.08.2021 00:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вопрос уже сгнил..... Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1828
показать весь комментарий
12.08.2021 00:07 Ответить
А то ні?
показать весь комментарий
12.08.2021 00:26 Ответить
Ты читать умеешь ? "Прокурор в ходе прений попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ". Где тут политика ?
показать весь комментарий
12.08.2021 00:30 Ответить
Вороненкова вбила міжнародна наркомафія до якої належить Алеров, Аваков та Порошенко!
показать весь комментарий
12.08.2021 01:07 Ответить
Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9441
показать весь комментарий
12.08.2021 01:09 Ответить
А я то думал, кто Зелю на кокс подсадил? Оказалось- виноват как всегда Порох. Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 919
показать весь комментарий
12.08.2021 06:43 Ответить
Щаз все украинці "заплАчут"...............
А есть ли альтернатива для других расследований,ась ?
показать весь комментарий
12.08.2021 00:25 Ответить
Последние события показали , что все политические убийства в Украине совершаются кацапскими и белорусскими спецслужбами
Просто кому-то было выгодно это скрывать
показать весь комментарий
12.08.2021 00:28 Ответить
Вы о чём ? Кто это скрывает ? Напротив, все громкие убийства в стране моментально и без всякого следствия объявляются политическими и заказами ФСБ РФ, а теперь и ФСБ Беларуси. Другие версии сразу же отметаются. Вот и в этом деле, не успел ещё остыть труп Вороненкова, как Порохом и Луценко была озвучена единственная версия о политическом заказе. Хотя, как оказалось впоследствии, это чистый криминал. Сейчас имеем аналогичную ситуацию с мало кому известным Шишовым, из которого лепят серьёзную политическую фигуру.
показать весь комментарий
12.08.2021 01:10 Ответить
Воронёнков был политиком , значит убийство политическое Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 280
Это следователям просто возиться не хочется и пытаются свернуть все на бывшего мужа . А оно бывшему мужу надо ? Ему наверно давно начхать на эту тетку
показать весь комментарий
12.08.2021 01:19 Ответить
На момент убийства Вороненков политиком уже не был. Тюрин же действительно не при делах. Таких Максаковых у него пруд пруди. Я где-то слышал, что дело в какой-то дорогущей квартире Вороненкова в Москве. А может быть месть за его рейдерство в той же Москве. Короче, там концов не найти. Но в любом случае, когда в подобных преступлениях сходу отметаются все версии кроме политических заказов, терроризма, дестабилизации и т.д. - это зачастую играет на руку реальным преступникам, так как уводит следствие в сторону.
показать весь комментарий
12.08.2021 02:18 Ответить
Заказчик сидит в кремле и ручки потирает
показать весь комментарий
12.08.2021 00:30 Ответить
Красава...
показать весь комментарий
12.08.2021 00:41 Ответить
Не факт. Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4313
показать весь комментарий
12.08.2021 00:54 Ответить
Либерала киллер мочит - Путин весело хохочет.
показать весь комментарий
12.08.2021 03:14 Ответить
РАБссиянский дебилизм красиво расписал Карл Маркс в своей работе "Секретная дипломатия ХVIII века"...,первый коммунист Мира еще в середине 19 века знал,что РАБссия самое тупое быдло в Мире...,и Мировая революция не спасет баранов от тупости Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3885
показать весь комментарий
12.08.2021 05:18 Ответить
Ещё одно фрик-шоу наряду с чаусом.
показать весь комментарий
12.08.2021 05:32 Ответить
Нельзя парашников и бульбашей в Украине принимать. Не насрут, так сдохнут. Суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова и перешел к дебатам, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5100
показать весь комментарий
12.08.2021 06:42 Ответить
 
 